Lavrov: Trump'ın Gazze planı Filistin sorununu çözmüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD lideri Trump’ın Gazze Şeridi’ndeki çatışmayı çözüme kavuşturmaya yönelik planının, “masadaki en iyi seçenek” olarak... 13.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü basın toplantısında, Gazze Şeridi’ndeki gelişmeleri değerlendirdi.Lavrov, “Başkan Trump, planını ortaya koydu. Biz bu planı defalarca en iyi seçenek olarak değerlendirdik. Elbette Filistin sorunu bununla çözülmeyecek, ancak yine de kan dökülmesini bir an önce durdurmak ve en ağır insani sorunları çözmek gerekiyor” ifadesini kullandı.Krizin tekrarlanması önlenmeliHamas ve İsrailli yetkililerden, henüz savaşın bitmediği ve krizin tekrarlanabileceği yönünde açıklamalar duyduklarını dile getiren Lavrov, ilgili tüm tarafların krizin tekrarlanmasını önlemesinin çok önemli olduğunu kaydetti.Batı Şeria’nın geleceği belirlenmeliTrump’ın sunduğu barış planında sadece Gazze Şeridi’nden bahsedildiğine dikkat çeken Rus diplomat, “Orada devletçilikten de bahsediliyor, ancak çok genel ifadelerle. Daha Batı Şeria'da ne olacağının belirlenmesi dahil bu yaklaşımlar somutlaştırılacak. Çünkü BM kararı, 1967 sınırları içinde toprak bütünlüğüne sahip Filistin ve Yahudi devletinin kurulmasını içeriyor” dedi.‘Şüpheler var’Mısır’da düzenlenen barış zirvesinin başarıya ulaşmasını içtenlikle dilediğini dile getiren Lavrov, “Bugünkü etkinlik, tüm bu çabalarla ilgili beklentiler hakkında sorularınıza gelince, Başkanın da geçtiğimiz günlerde Duşanbe'de düzenlediği basın toplantısında belirttiği gibi, sizin de ifade ettiğiniz gibi, şüphecilik devam ediyor. Bu bölgenin barış ve refahına dair umutlar çok kez boşa çıktı” yorumunda bulundu.Rusya hazırTrump'ın sunduğu plan kapsamında anlaşmaya varılan tüm maddelerin hayata geçirileceği umudunu dile getiren Dışişleri Bakanı, Rusya'nın da çözüme katılmaya hazır olduğunu belirterek, "Zirve katılımcıları Rusya'nın yararlı olacağına karar verirlerse sizi temin ederim ki biz reddetmeyeceğiz, ama hizmetlerimizi dayatmak geleneğimizde değil" dedi.'Esad’ı zehirleme girişimi olduğu iddiaları yalan'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Arap ülkelerinin medya temsilcileriyle düzenlenen toplantıda, Moskova’da bulunan Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı zehirleme girişiminin olduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak bu konuda şunu dedi:'Rusya her zaman Suriye halkının yanındaydı'Suriye’nin Tartus ve Hmeymim’deki Rus askeri üslere ilgi duyduğunu söyleyen Lavrov, bu üslerin insani yardım merkezlerine dönüştürülebileceğini kaydetti.Bakan, “Rusya'nın Suriye'de özel bir menfaati yoktu, her zaman Suriye halkının yanında yer aldı” ifadesini kullandı.

