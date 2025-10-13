Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Lavrov: Trump'ın Gazze planı Filistin sorununu çözmüyor
Lavrov: Trump'ın Gazze planı Filistin sorununu çözmüyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD lideri Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki çatışmayı çözüme kavuşturmaya yönelik planının, "masadaki en iyi seçenek" olarak... 13.10.2025
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü basın toplantısında, Gazze Şeridi’ndeki gelişmeleri değerlendirdi.Lavrov, “Başkan Trump, planını ortaya koydu. Biz bu planı defalarca en iyi seçenek olarak değerlendirdik. Elbette Filistin sorunu bununla çözülmeyecek, ancak yine de kan dökülmesini bir an önce durdurmak ve en ağır insani sorunları çözmek gerekiyor” ifadesini kullandı.Krizin tekrarlanması önlenmeliHamas ve İsrailli yetkililerden, henüz savaşın bitmediği ve krizin tekrarlanabileceği yönünde açıklamalar duyduklarını dile getiren Lavrov, ilgili tüm tarafların krizin tekrarlanmasını önlemesinin çok önemli olduğunu kaydetti.Batı Şeria’nın geleceği belirlenmeliTrump’ın sunduğu barış planında sadece Gazze Şeridi’nden bahsedildiğine dikkat çeken Rus diplomat, “Orada devletçilikten de bahsediliyor, ancak çok genel ifadelerle. Daha Batı Şeria'da ne olacağının belirlenmesi dahil bu yaklaşımlar somutlaştırılacak. Çünkü BM kararı, 1967 sınırları içinde toprak bütünlüğüne sahip Filistin ve Yahudi devletinin kurulmasını içeriyor” dedi.‘Şüpheler var’Mısır’da düzenlenen barış zirvesinin başarıya ulaşmasını içtenlikle dilediğini dile getiren Lavrov, “Bugünkü etkinlik, tüm bu çabalarla ilgili beklentiler hakkında sorularınıza gelince, Başkanın da geçtiğimiz günlerde Duşanbe'de düzenlediği basın toplantısında belirttiği gibi, sizin de ifade ettiğiniz gibi, şüphecilik devam ediyor. Bu bölgenin barış ve refahına dair umutlar çok kez boşa çıktı” yorumunda bulundu.Rusya hazırTrump'ın sunduğu plan kapsamında anlaşmaya varılan tüm maddelerin hayata geçirileceği umudunu dile getiren Dışişleri Bakanı, Rusya'nın da çözüme katılmaya hazır olduğunu belirterek, "Zirve katılımcıları Rusya'nın yararlı olacağına karar verirlerse sizi temin ederim ki biz reddetmeyeceğiz, ama hizmetlerimizi dayatmak geleneğimizde değil" dedi.'Esad’ı zehirleme girişimi olduğu iddiaları yalan'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Arap ülkelerinin medya temsilcileriyle düzenlenen toplantıda, Moskova’da bulunan Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı zehirleme girişiminin olduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak bu konuda şunu dedi:'Rusya her zaman Suriye halkının yanındaydı'Suriye’nin Tartus ve Hmeymim’deki Rus askeri üslere ilgi duyduğunu söyleyen Lavrov, bu üslerin insani yardım merkezlerine dönüştürülebileceğini kaydetti.Bakan, “Rusya'nın Suriye'de özel bir menfaati yoktu, her zaman Suriye halkının yanında yer aldı” ifadesini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD lideri Trump’ın Gazze Şeridi’ndeki çatışmayı çözüme kavuşturmaya yönelik planının, “masadaki en iyi seçenek” olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü basın toplantısında, Gazze Şeridi’ndeki gelişmeleri değerlendirdi.
Lavrov, “Başkan Trump, planını ortaya koydu. Biz bu planı defalarca en iyi seçenek olarak değerlendirdik. Elbette Filistin sorunu bununla çözülmeyecek, ancak yine de kan dökülmesini bir an önce durdurmak ve en ağır insani sorunları çözmek gerekiyor” ifadesini kullandı.

Krizin tekrarlanması önlenmeli

Hamas ve İsrailli yetkililerden, henüz savaşın bitmediği ve krizin tekrarlanabileceği yönünde açıklamalar duyduklarını dile getiren Lavrov, ilgili tüm tarafların krizin tekrarlanmasını önlemesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Batı Şeria’nın geleceği belirlenmeli

Trump’ın sunduğu barış planında sadece Gazze Şeridi’nden bahsedildiğine dikkat çeken Rus diplomat, “Orada devletçilikten de bahsediliyor, ancak çok genel ifadelerle. Daha Batı Şeria'da ne olacağının belirlenmesi dahil bu yaklaşımlar somutlaştırılacak. Çünkü BM kararı, 1967 sınırları içinde toprak bütünlüğüne sahip Filistin ve Yahudi devletinin kurulmasını içeriyor” dedi.

‘Şüpheler var’

Mısır’da düzenlenen barış zirvesinin başarıya ulaşmasını içtenlikle dilediğini dile getiren Lavrov, “Bugünkü etkinlik, tüm bu çabalarla ilgili beklentiler hakkında sorularınıza gelince, Başkanın da geçtiğimiz günlerde Duşanbe'de düzenlediği basın toplantısında belirttiği gibi, sizin de ifade ettiğiniz gibi, şüphecilik devam ediyor. Bu bölgenin barış ve refahına dair umutlar çok kez boşa çıktı” yorumunda bulundu.

Rusya hazır

Trump'ın sunduğu plan kapsamında anlaşmaya varılan tüm maddelerin hayata geçirileceği umudunu dile getiren Dışişleri Bakanı, Rusya'nın da çözüme katılmaya hazır olduğunu belirterek, "Zirve katılımcıları Rusya'nın yararlı olacağına karar verirlerse sizi temin ederim ki biz reddetmeyeceğiz, ama hizmetlerimizi dayatmak geleneğimizde değil" dedi.

'Esad’ı zehirleme girişimi olduğu iddiaları yalan'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Arap ülkelerinin medya temsilcileriyle düzenlenen toplantıda, Moskova’da bulunan Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı zehirleme girişiminin olduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak bu konuda şunu dedi:
Tamamen insani nedenlerle Beşar Esad ve ailesine sığınma hakkı verdik. Başkentimizde ikamet etmekle ilgili herhangi bir sorunu yok. Herhangi bir zehirlenme vakası yaşanmadı.

'Rusya her zaman Suriye halkının yanındaydı'

Suriye’nin Tartus ve Hmeymim’deki Rus askeri üslere ilgi duyduğunu söyleyen Lavrov, bu üslerin insani yardım merkezlerine dönüştürülebileceğini kaydetti.
Bakan, “Rusya'nın Suriye'de özel bir menfaati yoktu, her zaman Suriye halkının yanında yer aldı” ifadesini kullandı.
