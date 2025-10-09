https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/kolombiya-lideri-petrodan-abdye-tepki-karayiplerde-yeni-bir-savas-cephesi-acildi-1100045117.html

Kolombiya lideri Petro’dan ABD’ye tepki: ‘Karayipler’de yeni bir savaş cephesi açıldı’

Kolombiya lideri Petro’dan ABD’ye tepki: ‘Karayipler’de yeni bir savaş cephesi açıldı’

Sputnik Türkiye

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Venezüella kıyılarında ABD ordusunun düzenlediği son saldırıda Kolombiya vatandaşlarının ölmüş olabileceğini söyledi... 09.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-09T09:43+0300

2025-10-09T09:43+0300

2025-10-09T09:43+0300

dünya

abd

kolombiya

gustavo petro

pete hegseth

venezüella

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1d/1084300715_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_22d63851dd27677ebfa83e31ff791961.jpg

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD ordusunun Venezüella açıklarında gerçekleştirdiği son hava saldırısında Kolombiya vatandaşlarının öldüğüne dair “işaretler” bulunduğunu açıkladı. Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni bir savaş cephesi açıldı: Karayipler. Son bombalanan teknenin Kolombiyalılara ait olduğuna dair işaretler var” dedi.Petro, söz konusu bulgulara ilişkin ayrıntı paylaşmazken, “Umarım aileleri ortaya çıkar ve bunu bildirir” ifadelerini kullandı.ABD’den kimliklere dair açıklama gelmediABD yönetimi ise saldırıda kimlerin bulunduğu ya da öldürülen kişilerin kimliklerine dair herhangi bir açıklama yapmadı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, geçen hafta yaptığı açıklamada, Venezüella açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen küçük bir teknenin vurulduğunu ve dört kişinin öldüğünü söylemişti.Trump yönetiminden dört ayrı operasyonBu saldırı, Trump yönetiminin Karayipler’de düzenlediği dördüncü operasyon oldu. 2 Eylül’de başlatılan ilk operasyonda, “uyuşturucu yüklü sürat teknesi” olarak tanımlanan hedef vurulmuş ve 11 kişi ölmüştü. Trump, teknenin Venezüella’daki hapishanelerde ortaya çıkan ve bu yıl ABD tarafından “yabancı terör örgütü” ilan edilen Tren de Aragua grubuna ait olduğunu iddia etmişti.Ardından 15 ve 19 Eylül’de iki ayrı saldırı daha düzenlendi; her iki olayda da toplam altı kişi öldü. Trump, bu operasyonların “terör örgütü bağlantılı uyuşturucu kaçakçılarına karşı yürütüldüğünü” savunmuştu.Öte yandan Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino, ABD’nin uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarını “rejim değişikliğini gerekçelendirmek için uydurduğunu” öne sürdü. Padrino, ABD savaş gemilerinin Karayipler’deki varlığını “sadece propaganda amaçlı bir hamle” olarak görmediklerini belirterek, “Halkı uyarıyorum. ABD’nin irrasyonel davranışları normal değil. Bu, anti-insani, savaş kışkırtıcısı, kaba ve tehlikeli bir tutumdur” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/petrodan-abdye-sert-mesaj-kolombiyanin-ic-siyasetine-karismayin-1099901418.html

kolombiya

venezüella

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, kolombiya, gustavo petro, pete hegseth, venezüella