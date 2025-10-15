https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/soul-muzigin-efsane-ismi-dangelo-51-yasinda-hayatini-kaybetti-1100196848.html
Soul müziğin efsane ismi D’Angelo 51 yaşında hayatını kaybetti
Grammy ödüllü D’Angelo, pankreas kanseriyle yürüttüğü sessiz mücadelenin ardından 51 yaşında yaşamını yitirdi. Albümleriyle soul müziğin modern dönemine damga vuran D’Angelo, müzik dünyasında derin bir iz bıraktı.
“Brown Sugar” ve “Voodoo” albümleriyle soul müziğin modern dönemine damga vuran Amerikalı sanatçı D’Angelo'nun uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ettiği, son haftalarını bakımevi geçirdiği öğrenildi. Gerçek adı Michael Eugene Archer olan D’Angelo’nun 14 Ekim Salı günü New York’ta hayatını kaybettiği açıklandı.D’Angelo kimdir?1974 yılında Virginia eyaletinin Richmond kentinde doğan D’Angelo, üç yaşında piyano çalmaya başladı. Genç yaşta kuzenleriyle “Three of a Kind” adlı bir grup kurdu. 16 yaşında sahne aldığı “Amateur Night at the Apollo” yarışmasında dikkatleri üzerine çekti, ertesi yıl yarışmayı kazanarak müzik kariyerine resmen adım attı.1995’te yayımladığı ilk albümü “Brown Sugar”, R&B listelerinde kısa sürede zirveye yükseldi ve platin plak kazandı. Albüm ona dört Grammy adaylığı getirdi.Beş yıl sonra çıkan “Voodoo” albümü ise Billboard listelerinde bir numaraya yerleşti. Sanatçı, bu albümle En İyi R&B Albümü dalında Grammy kazandı. Albümdeki “Untitled (How Does It Feel)” performansı ise müzik tarihinde ikonik bir yere sahip oldu.Sahnelerden uzun süre uzak kalmıştı2000’li yılların başında artan şöhretiyle birlikte D’Angelo için zorlu bir dönem başladı. Alkol ve madde bağımlılığıyla mücadele eden sanatçı, 2005’te geçirdiği trafik kazası sonrası uzun süre sahnelerden uzak kaldı.2014’te yayımladığı “Black Messiah” albümü, bu uzun sessizliğin ardından güçlü bir dönüş oldu. Hem eleştirmenlerden tam not alan albüm hem de En İyi R&B Albümü dalında Grammy kazandı.D’Angelo, kariyeri boyunca Questlove, Lauryn Hill, Q-Tip, Common, J Dilla, Raphael Saadiq ve Angie Stone gibi isimlerle çalıştı. 2024’te Jay-Z ile “I Want You Forever” adlı parçada bir araya geldi, şarkı, The Book of Clarence (Sahte Kitap) film müzikleri arasında yer aldı.D’Angelo’nun ölümünden kısa bir süre önce yeni müzik projeleri üzerinde çalıştığı biliniyordu.Müzik dünyasından duygusal veda mesajları yağdıMüzik dünyasında büyük yankı uyandıran vefatın ardından birçok sanatçı D’Angelo’ya veda mesajları paylaştı. Beyonce, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Lauryn Hill, paylaştığı duygusal mesajda D’Angelo’ya duyduğu hayranlığı şöyle ifade etti:Red Hot Chili Peppers’ın bas gitaristi Flea, D’Angelo’ya duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi:Tyler, The Creator, D’Angelo’nun müziğinin hayatındaki önemini şu sözlerle anlattı:
“Brown Sugar” ve “Voodoo” albümleriyle soul müziğin modern dönemine damga vuran Amerikalı sanatçı D’Angelo'nun uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ettiği, son haftalarını bakımevi geçirdiği öğrenildi. Gerçek adı Michael Eugene Archer olan D’Angelo’nun 14 Ekim Salı günü New York’ta hayatını kaybettiği açıklandı.
1974 yılında Virginia eyaletinin Richmond kentinde doğan D’Angelo, üç yaşında piyano çalmaya başladı. Genç yaşta kuzenleriyle “Three of a Kind” adlı bir grup kurdu. 16 yaşında sahne aldığı “Amateur Night at the Apollo” yarışmasında dikkatleri üzerine çekti, ertesi yıl yarışmayı kazanarak müzik kariyerine resmen adım attı.
1995’te yayımladığı ilk albümü “Brown Sugar”, R&B listelerinde kısa sürede zirveye yükseldi ve platin plak kazandı. Albüm ona dört Grammy adaylığı getirdi.
Beş yıl sonra çıkan “Voodoo” albümü ise Billboard listelerinde bir numaraya yerleşti. Sanatçı, bu albümle En İyi R&B Albümü dalında Grammy kazandı. Albümdeki “Untitled (How Does It Feel)” performansı ise müzik tarihinde ikonik bir yere sahip oldu.
Sahnelerden uzun süre uzak kalmıştı
2000’li yılların başında artan şöhretiyle birlikte D’Angelo için zorlu bir dönem başladı. Alkol ve madde bağımlılığıyla mücadele eden sanatçı, 2005’te geçirdiği trafik kazası sonrası uzun süre sahnelerden uzak kaldı.
2014’te yayımladığı “Black Messiah” albümü, bu uzun sessizliğin ardından güçlü bir dönüş oldu. Hem eleştirmenlerden tam not alan albüm hem de En İyi R&B Albümü dalında Grammy kazandı.
D’Angelo, kariyeri boyunca Questlove, Lauryn Hill, Q-Tip, Common, J Dilla, Raphael Saadiq ve Angie Stone gibi isimlerle çalıştı. 2024’te Jay-Z ile “I Want You Forever” adlı parçada bir araya geldi, şarkı, The Book of Clarence (Sahte Kitap) film müzikleri arasında yer aldı.
D’Angelo’nun ölümünden kısa bir süre önce yeni müzik projeleri üzerinde çalıştığı biliniyordu.
Müzik dünyasından duygusal veda mesajları yağdı
Müzik dünyasında büyük yankı uyandıran vefatın ardından birçok sanatçı D’Angelo’ya veda mesajları paylaştı.
Beyonce, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Güzel müziğin, sesin, piyanodaki ustalığın ve sanatçılığın için sana teşekkür ederiz. Sen neo-soul’un öncüsüydün ve ritim & blues’u sonsuza kadar dönüştürdün. Seni asla unutmayacağız.
Lauryn Hill, paylaştığı duygusal mesajda D’Angelo’ya duyduğu hayranlığı şöyle ifade etti:
Seninle daha fazla vakit geçirememiş olmaktan dolayı üzgünüm. Benzersiz güzelliğin ve yeteneğin bu dünyaya ait değildi. Işığın ve Tanrı’nın lütfuyla dokunmuş bir ruhtun. Bizi etkiledin, harekete geçirdin, hatta dehanla bazılarını korkuttun.
Red Hot Chili Peppers’ın bas gitaristi Flea, D’Angelo’ya duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi:
Son 30 yılda ondan daha funk bir şey yapan olmadı. Onu hiç tanımadım ama müziği karşısında eğildim. Ne kadar nadir ve güzel bir sesti. Şarkı yazma biçimi tamamen kendine özgüydü. Popüler müziğin yönünü değiştirdi. Meleklerle birlikte özgürce uç D’Angelo, seni sonsuza kadar dinleyeceğiz.
Tyler, The Creator, D’Angelo’nun müziğinin hayatındaki önemini şu sözlerle anlattı:
9. doğum günümde elimdeki 20 dolarla tek bir albüm almak istiyordum: D’Angelo’nun Voodoo’su. Birinin hem bu kadar sade hem de bu kadar derin şarkılar yazabilmesine inanamamıştım. O gerçekten bir dehaydı, bir ‘uzaylıydı’. Müziğimin DNA’sı onunla şekillendi. Sanatını yaşadığımız için çok şanslıyız. Sonsuza dek minnettarım. Yolun açık olsun.