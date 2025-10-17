https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/istanbulda-19-ekim-pazar-ve-29-ekim-carsamba-gunu-hangi-yollar-trafige-kapatilacak-alternatif-1100271006.html

İstanbul'da 19 Ekim Pazar ve 29 Ekim Çarşamba günü hangi yollar trafiğe kapatılacak? Alternatif güzergahlar neresi?

İstanbul'da 19 Ekim Pazar ve 29 Ekim Çarşamba günü hangi yollar trafiğe kapatılacak? Alternatif güzergahlar neresi?

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin provasına ilişkin trafik düzenlemelerini duyurdu. 19 Ekim ve 29... 17.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-17T14:39+0300

2025-10-17T14:39+0300

2025-10-17T14:39+0300

türki̇ye

i̇stanbul

kapalı yollar

29 ekim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/13/1096328845_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a599fff2ebfd2784b3006f772d1587d7.jpg

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı kutlamaları ve prova hazırlıkları kapsamında bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.İstanbul'da pazar günü hangi yollar kapalı?19 Ekim Pazar günü yapılacak prova ve 29 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek tören nedeniyle saat 05.45’ten program bitimine kadar birçok ana arterde trafik düzenlemesi uygulanacak.Trafiğe kapatılacak yollar:Ayrıca Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule Caddesi bağlantıları da trafiğe kapalı olacak.Alternatif güzergahlar nere?İstanbul Valiliği, sürücülere belirtilen tarihlerde toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve kapalı alanlarda park yapılmaması uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/vergi-duzenlemelerini-iceren-teklif-tbmmye-sunuldu-emlak-arac-alim-satimi-vergisi-ve-emeklilikte-1100267146.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul'da bazı yollar pazar günü trafiğe kapatılacak, istanbul kapalı yollar, cumhuriyet bayramı, istanbul trafiğe kapatılacak yollar, 29 ekim kutlamaları, istanbul valiliği açıklaması, vatan caddesi kapanacak mı, istanbul alternatif güzergahlar, istanbul trafik düzenlemesi, 29 ekim tören güzergahı