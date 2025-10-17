Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/istanbulda-19-ekim-pazar-ve-29-ekim-carsamba-gunu-hangi-yollar-trafige-kapatilacak-alternatif-1100271006.html
İstanbul'da 19 Ekim Pazar ve 29 Ekim Çarşamba günü hangi yollar trafiğe kapatılacak? Alternatif güzergahlar neresi?
İstanbul'da 19 Ekim Pazar ve 29 Ekim Çarşamba günü hangi yollar trafiğe kapatılacak? Alternatif güzergahlar neresi?
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin provasına ilişkin trafik düzenlemelerini duyurdu. 19 Ekim ve 29... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T14:39+0300
2025-10-17T14:39+0300
türki̇ye
i̇stanbul
kapalı yollar
29 ekim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/13/1096328845_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a599fff2ebfd2784b3006f772d1587d7.jpg
İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı kutlamaları ve prova hazırlıkları kapsamında bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.İstanbul'da pazar günü hangi yollar kapalı?19 Ekim Pazar günü yapılacak prova ve 29 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek tören nedeniyle saat 05.45’ten program bitimine kadar birçok ana arterde trafik düzenlemesi uygulanacak.Trafiğe kapatılacak yollar:Ayrıca Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule Caddesi bağlantıları da trafiğe kapalı olacak.Alternatif güzergahlar nere?İstanbul Valiliği, sürücülere belirtilen tarihlerde toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve kapalı alanlarda park yapılmaması uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/vergi-duzenlemelerini-iceren-teklif-tbmmye-sunuldu-emlak-arac-alim-satimi-vergisi-ve-emeklilikte-1100267146.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/13/1096328845_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bc05b378498603f7fec48942ec7b8d52.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul'da bazı yollar pazar günü trafiğe kapatılacak, istanbul kapalı yollar, cumhuriyet bayramı, istanbul trafiğe kapatılacak yollar, 29 ekim kutlamaları, istanbul valiliği açıklaması, vatan caddesi kapanacak mı, istanbul alternatif güzergahlar, istanbul trafik düzenlemesi, 29 ekim tören güzergahı
i̇stanbul'da bazı yollar pazar günü trafiğe kapatılacak, istanbul kapalı yollar, cumhuriyet bayramı, istanbul trafiğe kapatılacak yollar, 29 ekim kutlamaları, istanbul valiliği açıklaması, vatan caddesi kapanacak mı, istanbul alternatif güzergahlar, istanbul trafik düzenlemesi, 29 ekim tören güzergahı

İstanbul'da 19 Ekim Pazar ve 29 Ekim Çarşamba günü hangi yollar trafiğe kapatılacak? Alternatif güzergahlar neresi?

14:39 17.10.2025
© AAAnkara trafiğe kapalı yollar
Ankara trafiğe kapalı yollar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin provasına ilişkin trafik düzenlemelerini duyurdu. 19 Ekim ve 29 Ekim’deki resmî geçit töreni nedeniyle bazı ana yollar ile bağlantı yolları belirli saatlerde trafiğe kapatılacak.
İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı kutlamaları ve prova hazırlıkları kapsamında bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul'da pazar günü hangi yollar kapalı?

19 Ekim Pazar günü yapılacak prova ve 29 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek tören nedeniyle saat 05.45’ten program bitimine kadar birçok ana arterde trafik düzenlemesi uygulanacak.
Trafiğe kapatılacak yollar:
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş-geliş yönleri
D-100 kuzey ve güney istikametlerinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Edirnekapı, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu Caddesi
Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikameti girişleri
Ayrıca Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule Caddesi bağlantıları da trafiğe kapalı olacak.

Alternatif güzergahlar nere?

Turgut Özal Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
Atatürk Bulvarı
D-100 Karayolu
O-3 Hal Yolu
İstanbul Valiliği, sürücülere belirtilen tarihlerde toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve kapalı alanlarda park yapılmaması uyarısında bulundu.
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
EKONOMİ
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM’ye sunuldu: Emlak, araç alım-satımı vergisi ve emeklilikte yeni dönem geliyor
13:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала