2025-10-17T14:39+0300
2025-10-17T14:39+0300
2025-10-17T14:39+0300
İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı kutlamaları ve prova hazırlıkları kapsamında bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.İstanbul'da pazar günü hangi yollar kapalı?19 Ekim Pazar günü yapılacak prova ve 29 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek tören nedeniyle saat 05.45’ten program bitimine kadar birçok ana arterde trafik düzenlemesi uygulanacak.Trafiğe kapatılacak yollar:Ayrıca Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule Caddesi bağlantıları da trafiğe kapalı olacak.Alternatif güzergahlar nere?İstanbul Valiliği, sürücülere belirtilen tarihlerde toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve kapalı alanlarda park yapılmaması uyarısında bulundu.
İstanbul'da 19 Ekim Pazar ve 29 Ekim Çarşamba günü hangi yollar trafiğe kapatılacak? Alternatif güzergahlar neresi?
İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin provasına ilişkin trafik düzenlemelerini duyurdu. 19 Ekim ve 29 Ekim’deki resmî geçit töreni nedeniyle bazı ana yollar ile bağlantı yolları belirli saatlerde trafiğe kapatılacak.
İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı kutlamaları ve prova hazırlıkları kapsamında bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.
İstanbul'da pazar günü hangi yollar kapalı?
19 Ekim Pazar günü yapılacak prova ve 29 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek tören nedeniyle saat 05.45’ten program bitimine kadar birçok ana arterde trafik düzenlemesi uygulanacak.
Trafiğe kapatılacak yollar:
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)
gidiş-geliş yönleri
D-100
kuzey ve güney istikametlerinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Edirnekapı
, 10. Yıl
, Oğuzhan
, Sofular
, Halıcılar
, Akdeniz
, Akşemsettin
, Ordu Caddesi
Atatürk Bulvarı
, Keçeci Meydan Sokak
ve Hal Yolu
güney istikameti girişleri
Ayrıca Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule Caddesi bağlantıları da trafiğe kapalı olacak.
Alternatif güzergahlar nere?
Turgut Özal Millet Caddesi
İstanbul Valiliği, sürücülere belirtilen tarihlerde toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve kapalı alanlarda park yapılmaması uyarısında bulundu.