İsrail, Gazze’de 'sarı hat' sınırını belirliyor: 'İhlal edenlere ateş açılacak'

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze’de “sarı hat” olarak adlandırılan yeni bir sınır hattı belirlenmesi talimatı verdi. Sarı hat, İsrail'in Gazze'de... 17.10.2025, Sputnik Türkiye

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordunun Gazze Şeridi’nde “sarı hat” olarak adlandırılan sınır hattı boyunca ayırıcı çizgiler çizeceğini duyurdu. Katz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu sınırın İsrail’in işgali altındaki bölgelerle Filistinlilerin bulunduğu alanları ayıracağını belirtti.Savunma Bakanı Katz, ordunun “kalıcı işaretleme sağlayan araçlarla” bu hattı belirleyeceğini ifade ederek, hattı ihlal eden Filistinlilere ateşle karşılık verileceğini söyledi. Katz, bu uygulamanın ateşkes ve rehine takası anlaşmasının bir parçası olduğunu vurguladı.İsrail zorunlu askerlik süresini uzatıyorİsrail hükümeti, ülkedeki zorunlu askerlik süresini yeniden 36 aya çıkarmaya hazırlanıyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre, mevcut durumda erkekler için 32 ay olan askerlik hizmeti, yeni yasa değişikliğiyle birlikte 2015 öncesinde olduğu gibi 3 yıla çıkarılacak.Son iki yılda çok sayıda ülkeye askeri operasyon düzenleyen İsrail’in, artan asker ihtiyacı nedeniyle bu değişikliğe gittiği belirtiliyor. Halihazırda kadınlar 24 ay, erkekler ise 32 ay zorunlu askerlik yapıyor.'Sarı Hat' nedir?“Sarı hat”, İsrail’in Gazze’deki askeri kontrol bölgeleriyle Filistinli sivillerin yaşadığı alanlar arasında geçici olarak oluşturduğu ayırıcı bir sınırı ifade ediyor.Bu hat, rehine takası ve ateşkes anlaşması kapsamında belirlenen kontrol bölgelerini netleştirmeyi amaçlıyor. Ancak uzmanlar, İsrail’in kalıcı bir “işaretleme sistemi” kurma hamlesi, Gazze’de fiili bir bölünme ve yeni güvenlik bariyerlerinin ortaya çıkacağı yönünde endişelere yol açabileceğini belirtiyor.

