İBB, Karagümrük Stadı'nın arazisi dahil bazı taşınmazları Hazine'ye devretti
İBB, Karagümrük Stadı'nın arazisi dahil bazı taşınmazları Hazine'ye devretti
İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının üçüncü birleşiminde, Fatih ve Kağıthane'deki bazı taşınmazların, 1 milyar 350 milyon liralık vergi borcuna karşılık... 17.10.2025
İBB Meclisi’nin ekim ayı toplantılarının üçüncü birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’de yapıldı.Toplantıda, Fatih ve Kağıthane ilçelerinde mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazların, 1 milyar 350 milyon liralık vergi borcuna karşılık Hazine’ye devri görüşüldü. Madde, mecliste oybirliğiyle kabul edildi. AK Partili Muhammet Kaynar, Fatih’te Hazine’ye devredilecek alanın yeni yapılacak Karagümrük Stadı, Kağıthane’deki taşınmazın ise hastane alanı olduğunu söyledi.
00:58 17.10.2025
© AA / İBBİBB Meclisi
İBB Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
© AA / İBB
İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının üçüncü birleşiminde, Fatih ve Kağıthane’deki bazı taşınmazların, 1 milyar 350 milyon liralık vergi borcuna karşılık Hazine’ye devri oybirliğiyle kabul edildi.
İBB Meclisi’nin ekim ayı toplantılarının üçüncü birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’de yapıldı.
Toplantıda, Fatih ve Kağıthane ilçelerinde mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazların, 1 milyar 350 milyon liralık vergi borcuna karşılık Hazine’ye devri görüşüldü. Madde, mecliste oybirliğiyle kabul edildi.
AK Partili Muhammet Kaynar, Fatih’te Hazine’ye devredilecek alanın yeni yapılacak Karagümrük Stadı, Kağıthane’deki taşınmazın ise hastane alanı olduğunu söyledi.
