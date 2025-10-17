https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/ibb-karagumruk-stadinin-arazisi-dahil-bazi-tasinmazlari-hazineye-devretti-1100252164.html
İBB, Karagümrük Stadı'nın arazisi dahil bazı taşınmazları Hazine'ye devretti
İBB, Karagümrük Stadı'nın arazisi dahil bazı taşınmazları Hazine'ye devretti
Sputnik Türkiye
İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının üçüncü birleşiminde, Fatih ve Kağıthane’deki bazı taşınmazların, 1 milyar 350 milyon liralık vergi borcuna karşılık... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T00:58+0300
2025-10-17T00:58+0300
2025-10-17T00:58+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
hazine
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
hazine nakit açığı
vergi
vergi borcu
vergi cezası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100251990_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_686925ec4f472474807218264deb6fae.jpg
İBB Meclisi’nin ekim ayı toplantılarının üçüncü birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’de yapıldı.Toplantıda, Fatih ve Kağıthane ilçelerinde mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazların, 1 milyar 350 milyon liralık vergi borcuna karşılık Hazine’ye devri görüşüldü. Madde, mecliste oybirliğiyle kabul edildi. AK Partili Muhammet Kaynar, Fatih’te Hazine’ye devredilecek alanın yeni yapılacak Karagümrük Stadı, Kağıthane’deki taşınmazın ise hastane alanı olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/ibb-duyurdu-istanbul-ve-gazze-kardes-sehir-oldu-1100217892.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100251990_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_d326a0a226b70d95ed345991bffff197.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), hazine, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, hazine nakit açığı, vergi, vergi borcu, vergi cezası
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), hazine, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, hazine nakit açığı, vergi, vergi borcu, vergi cezası
İBB, Karagümrük Stadı'nın arazisi dahil bazı taşınmazları Hazine'ye devretti
İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının üçüncü birleşiminde, Fatih ve Kağıthane’deki bazı taşınmazların, 1 milyar 350 milyon liralık vergi borcuna karşılık Hazine’ye devri oybirliğiyle kabul edildi.
İBB Meclisi’nin ekim ayı toplantılarının üçüncü birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’de yapıldı.
Toplantıda, Fatih ve Kağıthane ilçelerinde mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazların, 1 milyar 350 milyon liralık vergi borcuna karşılık Hazine’ye devri görüşüldü. Madde, mecliste oybirliğiyle kabul edildi.
AK Partili Muhammet Kaynar, Fatih’te Hazine’ye devredilecek alanın yeni yapılacak Karagümrük Stadı, Kağıthane’deki taşınmazın ise hastane alanı olduğunu söyledi.