İBB duyurdu: İstanbul ve Gazze kardeş şehir oldu
20:15 15.10.2025 (güncellendi: 20:20 15.10.2025)
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İstanbul ve Gazze arasında kardeş şehir protokolü imzalanmasını oy birliğiyle kabul etti.
İBB Meclisi 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirilen ekim ayı toplantısının ikinci oturumunda gündem maddeleri görüşüldü.
Toplantıda ele alınan teklifte, Gazze’nin İsrail saldırıları altında büyük yıkım yaşadığı, şehrin abluka ve insani kriz içinde olduğu vurgulandı. Teklifte, İstanbul ve Gazze arasındaki kardeş şehir ilişkisinin; eğitim, kültür, ticaret, ekonomi ve insani yardım alanlarında işbirliğini güçlendireceği ifade edildi.
Hazırlanan metinde şu ifadelere yer verildi:
Gazze’ye yönelik saldırılar artık bir soykırım boyutuna ulaşmıştır. İstanbul ve Gazze arasında kurulacak kardeş şehir ilişkisi, tarihi ve insani bağlarımızı güçlendirmenin yanı sıra, dayanışma ve dostluk açısından da büyük önem taşımaktadır.
Yapılan oylamada teklif, İBB Meclisinde oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda ayrıca, Gazze halkına insani yardım gönderilmesine ilişkin madde de gündeme geldi. İBB imkânları doğrultusunda hazırlanacak yardım malzemelerinin Gazze’ye ulaştırılmasına yönelik karar da meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.