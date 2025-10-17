https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/gullunun-cocuklari-suc-duyurusunda-bulundu-1100253714.html

Güllü'nün çocukları suç duyurusunda bulundu

Güllü'nün çocukları suç duyurusunda bulundu

Güllü'nün çocukları dün akşam yaptıkları açıklamada kamuoyunda 'Güllü'nün eski patronu' olarak bilinen Ferdi Aydın için suç duyurusunda bulunduklarını... 17.10.2025

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün çocukları Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız Hamza Gülter, Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın için Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Kamuoyunda Güllü'nün eski patronu olarak bilinen Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in çevresine "Annemi öldürmek istiyorum" dediğini iddia etmişti. Ferdi Aydın ayrıca "Kayıp iki dakikalık ses kaydını dinledim... Orada şunu söylüyorlar, 'gel gel bir kendini aşağı at diyorlar' aşağı atıyorlar gülerek" açıklamasını yapmıştı. Güllü'nün mirasçıları, avukatları aracılığıyla Ferdi Aydın hakkında ortaya attığı "muhtelif suç isnatları" gerekçesiyle yaptıkları suç duyurusunda şu ifadeleri kullandılar:

