Güllü'nün çocukları suç duyurusunda bulundu
Güllü'nün çocukları suç duyurusunda bulundu
Güllü'nün çocukları dün akşam yaptıkları açıklamada kamuoyunda 'Güllü'nün eski patronu' olarak bilinen Ferdi Aydın için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün çocukları Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız Hamza Gülter, Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın için Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Kamuoyunda Güllü'nün eski patronu olarak bilinen Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in çevresine "Annemi öldürmek istiyorum" dediğini iddia etmişti. Ferdi Aydın ayrıca "Kayıp iki dakikalık ses kaydını dinledim... Orada şunu söylüyorlar, 'gel gel bir kendini aşağı at diyorlar' aşağı atıyorlar gülerek" açıklamasını yapmıştı. Güllü'nün mirasçıları, avukatları aracılığıyla Ferdi Aydın hakkında ortaya attığı "muhtelif suç isnatları" gerekçesiyle yaptıkları suç duyurusunda şu ifadeleri kullandılar:

"Kamuoyunda Güllü olarak tanınan sanatçı merhume Gül Tut'un mirasçıları Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve Tuğyan Ülkem Gülter adına avukatı olarak, Ferdi Aydın hakkında muhtelif suç isnadları ile Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na Suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla."
Güllü'nün çocukları suç duyurusunda bulundu

Güllü'nün çocukları dün akşam yaptıkları açıklamada kamuoyunda 'Güllü'nün eski patronu' olarak bilinen Ferdi Aydın için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Ferdi Aydın, katıldığı bir programda Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in çevresine "Annemi öldürmek istiyorum" dediğini iddia etmişti.
Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün çocukları Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız Hamza Gülter, Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın için Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.
Kamuoyunda Güllü'nün eski patronu olarak bilinen Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in çevresine "Annemi öldürmek istiyorum" dediğini iddia etmişti. Ferdi Aydın ayrıca "Kayıp iki dakikalık ses kaydını dinledim... Orada şunu söylüyorlar, 'gel gel bir kendini aşağı at diyorlar' aşağı atıyorlar gülerek" açıklamasını yapmıştı.
Güllü'nün mirasçıları, avukatları aracılığıyla Ferdi Aydın hakkında ortaya attığı "muhtelif suç isnatları" gerekçesiyle yaptıkları suç duyurusunda şu ifadeleri kullandılar:
"Kamuoyunda Güllü olarak tanınan sanatçı merhume Gül Tut'un mirasçıları Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve Tuğyan Ülkem Gülter adına avukatı olarak, Ferdi Aydın hakkında muhtelif suç isnadları ile Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na Suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla."
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
