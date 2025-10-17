Türkiye
YAŞAM
Genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan sevindiren haber geldi: Yaşam savaşını kazandı
Genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan sevindiren haber geldi: Yaşam savaşını kazandı
İstanbul'da fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan oyuncu İbrahim Yıldız'dan sevindirici haber geldi. 17.10.2025, Sputnik Türkiye
yaşam
i̇brahim yıldız
yoğun bakım
oyuncu
koma
İstanbul Kartal'da 17 Ağustos'ta şiddetli fırtınada devrilen bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan iyi haber geldi. İki aydır yaşam mücadelesi veren Yıldız'ın komadan çıktı. 2 ay komada yaşam mücadelesi verdiGenç oyuncu İbrahim yıldız, yola sürüklenen bir tabureyi yakalamak isterken şiddetli rüzgarın devirdiği ağacın altında kalmıştı. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki aydır komada olan İbrahim Yıldız'ın komadan çıktığı belirtildi. 27 yaşındaki oyuncunun hayati tehlikeyi atlattığı kaydedilirken tedavisinin bir süre daha devem edeceği öğrenildi.
Genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan sevindiren haber geldi: Yaşam savaşını kazandı

İbrahim yıldız
İstanbul'da fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan oyuncu İbrahim Yıldız'dan sevindirici haber geldi.
İstanbul Kartal'da 17 Ağustos'ta şiddetli fırtınada devrilen bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan iyi haber geldi. İki aydır yaşam mücadelesi veren Yıldız'ın komadan çıktı.
Kartal'da fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak yaralanan oyuncu İbrahim Yıldız'ın tedavisi sürüyor
Kartal'da fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak yaralanan oyuncu İbrahim Yıldız'ın tedavisi sürüyor
2 ay komada yaşam mücadelesi verdi

Genç oyuncu İbrahim yıldız, yola sürüklenen bir tabureyi yakalamak isterken şiddetli rüzgarın devirdiği ağacın altında kalmıştı. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki aydır komada olan İbrahim Yıldız'ın komadan çıktığı belirtildi. 27 yaşındaki oyuncunun hayati tehlikeyi atlattığı kaydedilirken tedavisinin bir süre daha devem edeceği öğrenildi.
