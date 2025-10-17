https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/genc-oyuncu-ibrahim-yildizdan-sevindiren-haber-geldi-yasam-savasini-kazandi-1100257648.html

Genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan sevindiren haber geldi: Yaşam savaşını kazandı

Genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan sevindiren haber geldi: Yaşam savaşını kazandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan oyuncu İbrahim Yıldız'dan sevindirici haber geldi.

İstanbul Kartal'da 17 Ağustos'ta şiddetli fırtınada devrilen bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan iyi haber geldi. İki aydır yaşam mücadelesi veren Yıldız'ın komadan çıktı. 2 ay komada yaşam mücadelesi verdiGenç oyuncu İbrahim yıldız, yola sürüklenen bir tabureyi yakalamak isterken şiddetli rüzgarın devirdiği ağacın altında kalmıştı. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki aydır komada olan İbrahim Yıldız'ın komadan çıktığı belirtildi. 27 yaşındaki oyuncunun hayati tehlikeyi atlattığı kaydedilirken tedavisinin bir süre daha devem edeceği öğrenildi.

