https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/israil-lubnanin-guney-ve-dogusuna-10dan-fazla-hava-saldirisi-duzenledi-1100249946.html
İsrail Lübnan'ın güney ve doğusuna 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi
İsrail Lübnan'ın güney ve doğusuna 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Lübnan resmi haber ajansının bildirdiğine göre İsrail ordusu, ülkenin güney ve doğusunda bulunan 5 kente 10'dan fazla hava saldırısı gerçekleştirdi. 16.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-16T22:30+0300
2025-10-16T22:30+0300
2025-10-16T22:30+0300
dünya
i̇srail
lübnan
ortadoğu
lübnan resmi haber ajansı (nna)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097391026_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_c37dc6d150ed0a1ae5625e9dd794c476.jpg
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sayda, Mercayun ve Bint Cubeyl ile doğusundaki Bekaa bölgesine bağlı Baalbek kentlerini havadan hedef aldı.Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçaklarından bazıları taş ocağı ve çimento fabrikalarını vurdu.
i̇srail
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097391026_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_2eb7bed93c72b1ba0b28361a90073c87.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇srail, lübnan, ortadoğu, lübnan resmi haber ajansı (nna)
i̇srail, lübnan, ortadoğu, lübnan resmi haber ajansı (nna)
İsrail Lübnan'ın güney ve doğusuna 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi
Ayrıntılar geliyor
Lübnan resmi haber ajansının bildirdiğine göre İsrail ordusu, ülkenin güney ve doğusunda bulunan 5 kente 10'dan fazla hava saldırısı gerçekleştirdi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sayda, Mercayun ve Bint Cubeyl ile doğusundaki Bekaa bölgesine bağlı Baalbek kentlerini havadan hedef aldı.
Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçaklarından bazıları taş ocağı ve çimento fabrikalarını vurdu.