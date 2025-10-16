Türkiye
İsrail Lübnan'ın güney ve doğusuna 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi
Lübnan resmi haber ajansının bildirdiğine göre İsrail ordusu, ülkenin güney ve doğusunda bulunan 5 kente 10'dan fazla hava saldırısı gerçekleştirdi. 16.10.2025, Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sayda, Mercayun ve Bint Cubeyl ile doğusundaki Bekaa bölgesine bağlı Baalbek kentlerini havadan hedef aldı.Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçaklarından bazıları taş ocağı ve çimento fabrikalarını vurdu.
© AA / Ramiz Dallahİsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Nabatiye kırsalına yoğun hava saldırısı düzenledi
Ayrıntılar geliyor
Lübnan resmi haber ajansının bildirdiğine göre İsrail ordusu, ülkenin güney ve doğusunda bulunan 5 kente 10'dan fazla hava saldırısı gerçekleştirdi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sayda, Mercayun ve Bint Cubeyl ile doğusundaki Bekaa bölgesine bağlı Baalbek kentlerini havadan hedef aldı.
Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçaklarından bazıları taş ocağı ve çimento fabrikalarını vurdu.
