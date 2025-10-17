https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/fenerbahcede-ayriliklar-devam-ediyor-4-isme-veda-1100254009.html

Fenerbahçe'de ayrılıklar devam ediyor: 4 isme veda

Fenerbahçe'de ayrılıklar devam ediyor: 4 isme veda

Sputnik Türkiye

Sarı-lacivertli kulüpte son dönemde yönetim değişiminin ardından teknik ve idari kadroda dikkat çeken ayrılıklar yaşanıyor. Fenerbahçe, yeniden yapılanma... 17.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-17T07:22+0300

2025-10-17T07:22+0300

2025-10-17T07:22+0300

spor

sadettin saran

i̇rfan can kahveci

cenk tosun

fenerbahçe

a takım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099603643_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a30dc9d86d055487a65bb6415935488.jpg

Fenerbahçe Kulübü, yeni yapılanma kapsamında futbol A takımı scout ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu.Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre scout ekibinde görev yapan Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Ağar ve Suphi Baykam ile yollar ayrıldı.Yönetim değişikliğinin ardından kulüpte yeniden yapılanma süreci devam ediyor. Sadettin Saran’ın başkanlığa gelmesinin ardından Fenerbahçe, Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve A Takım diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile de yollarını ayırmıştı.Ayrıca futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da kadro dışı bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/unlu-futbolcunun-menajeri-burasi-fenerbahce-bizde-nasil-oynasin-bu-cocuk-diyerek-alay-etti-1100224700.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sadettin saran, i̇rfan can kahveci, cenk tosun, fenerbahçe, a takım