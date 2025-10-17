https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/fenerbahcede-ayriliklar-devam-ediyor-4-isme-veda-1100254009.html
Fenerbahçe'de ayrılıklar devam ediyor: 4 isme veda
Fenerbahçe Kulübü, yeni yapılanma kapsamında futbol A takımı scout ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu.Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre scout ekibinde görev yapan Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Ağar ve Suphi Baykam ile yollar ayrıldı.Yönetim değişikliğinin ardından kulüpte yeniden yapılanma süreci devam ediyor. Sadettin Saran’ın başkanlığa gelmesinin ardından Fenerbahçe, Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve A Takım diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile de yollarını ayırmıştı.Ayrıca futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da kadro dışı bırakılmıştı.
2025
Fenerbahçe Kulübü, yeni yapılanma kapsamında futbol A takımı scout ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre scout ekibinde görev yapan Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Ağar ve Suphi Baykam ile yollar ayrıldı.
Yönetim değişikliğinin ardından kulüpte yeniden yapılanma süreci devam ediyor. Sadettin Saran’ın başkanlığa gelmesinin ardından Fenerbahçe, Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve A Takım diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile de yollarını ayırmıştı.
Ayrıca futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da kadro dışı bırakılmıştı.