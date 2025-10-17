https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/fenerbahce-beko-almanyanin-bayern-munih-ekibini-88-73-yendi-1100252562.html

Fenerbahçe Beko Almanya'nın Bayern Münih ekibini 88-73 yendi

Basketbol Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Almanya'nın Bayern Münih ekibini 88-73 yendi. 17.10.2025

Basketbol Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i karşı 88-73 skorla üstün geldi. Fenerbahçe Beko böylece 3 maçın ardından galip gelmeyi başardı.Karşılaşmayı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın yanısıra Fenerbahçeli futbolcular Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ve Kerem Aktürkoğlu da maçı izleyenler arasında yer aldı.Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip çeyreği 20-14 üstün tamamladı. Mücadelenin ikinci periyoduna daha iyi başlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 37-32 önde gitti.İkinci yarıdaki üstünlüğünü devam ettiren Fenerbahçe Beko, 26. dakikada Melli'nin pota altı isabetiyle farkı çift hanelere (55-45) yükselttiği karşılaşmada final periyoduna 16 sayı farkla 62-46 üstün girdi.Son periyoda 10-0'lık seriyle başlayan ve farkı 26 sayıya (72-46) kadar yükselten Fenerbahçe Beko, parkeden 88-73 galip ayrıldı.

