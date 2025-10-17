https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/egm-duyurdu-gazeteci-hakan-tosuna-saldiriya-gorevlendirme-1100251391.html
EGM duyurdu: Gazeteci Hakan Tosun'a saldırıya görevlendirme
EGM duyurdu: Gazeteci Hakan Tosun'a saldırıya görevlendirme
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde annesini ziyaret eden gazeteci Hakan Tosun, sokak ortasında 2 kişi tarafından darp edilerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T00:01+0300
2025-10-17T00:01+0300
2025-10-17T00:01+0300
türki̇ye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
türkiye
basın
basın açıklaması
saldırı
saldırı girişimi
polis
polis memuru
polis merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100251220_0:56:802:507_1920x0_80_0_0_b1e9f08ca16fc80263ec2fb0ec34f257.jpg
Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde annesini ziyaret eden gazeteci Hakan Tosun, sokak ortasında 2 kişi tarafından darp edilerek hayatını kaybetti.Olayla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü, “İstanbul'da gazeteci Hakan Tosun'a yönelik meydana gelen saldırı olayıyla ilgili olarak, olayın tüm yönleriyle araştırılması için 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/ahmet-hakan-halk-tvdekilerin-bazilari-isi-kavramis-1100225134.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100251220_0:100:803:702_1920x0_80_0_0_9f773461d91cb70a068716762077f809.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
emniyet genel müdürlüğü (egm), türkiye, basın, basın açıklaması, saldırı, saldırı girişimi, polis, polis memuru, polis merkezi
emniyet genel müdürlüğü (egm), türkiye, basın, basın açıklaması, saldırı, saldırı girişimi, polis, polis memuru, polis merkezi
EGM duyurdu: Gazeteci Hakan Tosun'a saldırıya görevlendirme
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde annesini ziyaret eden gazeteci Hakan Tosun, sokak ortasında 2 kişi tarafından darp edilerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, soruşturmanın tüm yönleriyle yürütülmesi için iki polis müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.
Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde annesini ziyaret eden gazeteci Hakan Tosun, sokak ortasında 2 kişi tarafından darp edilerek hayatını kaybetti.
Olayla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü, “İstanbul'da gazeteci Hakan Tosun'a yönelik meydana gelen saldırı olayıyla ilgili olarak, olayın tüm yönleriyle araştırılması için 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir” açıklamasında bulundu.