EGM duyurdu: Gazeteci Hakan Tosun'a saldırıya görevlendirme

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde annesini ziyaret eden gazeteci Hakan Tosun, sokak ortasında 2 kişi tarafından darp edilerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili... 17.10.2025, Sputnik Türkiye

Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde annesini ziyaret eden gazeteci Hakan Tosun, sokak ortasında 2 kişi tarafından darp edilerek hayatını kaybetti.Olayla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü, “İstanbul'da gazeteci Hakan Tosun'a yönelik meydana gelen saldırı olayıyla ilgili olarak, olayın tüm yönleriyle araştırılması için 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir” açıklamasında bulundu.

