EGM duyurdu: Gazeteci Hakan Tosun'a saldırıya görevlendirme
EGM duyurdu: Gazeteci Hakan Tosun'a saldırıya görevlendirme
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde annesini ziyaret eden gazeteci Hakan Tosun, sokak ortasında 2 kişi tarafından darp edilerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili... 17.10.2025
Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde annesini ziyaret eden gazeteci Hakan Tosun, sokak ortasında 2 kişi tarafından darp edilerek hayatını kaybetti.Olayla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü, “İstanbul'da gazeteci Hakan Tosun'a yönelik meydana gelen saldırı olayıyla ilgili olarak, olayın tüm yönleriyle araştırılması için 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir” açıklamasında bulundu.
EGM duyurdu: Gazeteci Hakan Tosun'a saldırıya görevlendirme

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde annesini ziyaret eden gazeteci Hakan Tosun, sokak ortasında 2 kişi tarafından darp edilerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, soruşturmanın tüm yönleriyle yürütülmesi için iki polis müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.
Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde annesini ziyaret eden gazeteci Hakan Tosun, sokak ortasında 2 kişi tarafından darp edilerek hayatını kaybetti.
Olayla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü, “İstanbul'da gazeteci Hakan Tosun'a yönelik meydana gelen saldırı olayıyla ilgili olarak, olayın tüm yönleriyle araştırılması için 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir” açıklamasında bulundu.
