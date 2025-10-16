Ahmet Hakan: Halk TV'dekilerin bazıları işi kavramış

Zeki ve akıllı siyasetçiler, ortada apaçık bir başarı söz konusuyken... Şu iki şeyden birini yaparlar: Ya takdir ederler, teşekkür ederler, iktidarın hakkını teslim ederler, en azından “Türkiye’nin o masada olması kıymetli” diye düşük tonda da olsa bir açıklama yaparlar. Ya da susarak geçiştirirler, ıslık çalarak havaya bakarlar, hiçbir şey olmamış gibi yaparlar, havanın dağılmasını beklerler, en azından “yorum yok” falan derler. Ama asla ve kata... Dünya alemin kabul ettiği gerçeklerle kavga etmek durumuna düşmezler.