Ahmet Hakan: Halk TV'dekilerin bazıları işi kavramış
Ahmet Hakan: Halk TV'dekilerin bazıları işi kavramış
Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze ateşkesindeki rolüne değinerek "Çünkü zeki ve akıllı siyasetçiler, bilirler ki eğer... 16.10.2025
"Küçültmeye çalışan küçülür" ifadelerini kullanan gazeteci Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze ateşkesindeki rolünü ve gelen tepkileri köşesine taşıdı. Ahmet Hakan "Halk TV'dekilerin bazıları işi kavramış" dedi.Hakan, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:
Ahmet Hakan: Halk TV'dekilerin bazıları işi kavramış

Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze ateşkesindeki rolüne değinerek "Çünkü zeki ve akıllı siyasetçiler, bilirler ki eğer ortada inkâr edilemeyecek türde bir başarı varsa...Kaçınılmaz sonuç şu olur: Küçültmeye çalışan küçülür" diyerek "Halk TV'dekilerin bazıları işi kavramış" ifadelerini kullandı.
"Küçültmeye çalışan küçülür" ifadelerini kullanan gazeteci Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze ateşkesindeki rolünü ve gelen tepkileri köşesine taşıdı. Ahmet Hakan "Halk TV'dekilerin bazıları işi kavramış" dedi.
Hakan, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:
Zeki ve akıllı siyasetçiler, ortada apaçık bir başarı söz konusuyken... Şu iki şeyden birini yaparlar: Ya takdir ederler, teşekkür ederler, iktidarın hakkını teslim ederler, en azından “Türkiye’nin o masada olması kıymetli” diye düşük tonda da olsa bir açıklama yaparlar. Ya da susarak geçiştirirler, ıslık çalarak havaya bakarlar, hiçbir şey olmamış gibi yaparlar, havanın dağılmasını beklerler, en azından “yorum yok” falan derler. Ama asla ve kata... Dünya alemin kabul ettiği gerçeklerle kavga etmek durumuna düşmezler.
Çünkü zeki ve akıllı siyasetçiler, bilirler ki eğer ortada inkâr edilemeyecek türde bir başarı varsa... Kaçınılmaz sonuç şu olur: Küçültmeye çalışan küçülür. Halk TV'dekilerin bazıları işi kavramış. Bakın! Bakın! Şarm El Şeyh’te zirvenin yapıldığı gün Halk TV’de neler oluyor. Mehmet Tezkan şöyle diyor: 'En büyük çabayı Erdoğan gösterdi.' Seda Selek şöyle diyor: 'Erdoğan çaba gösterdi mi? Gösterdi. Zirvede olması önemli miydi? Önemliydi.' Küçültmeye çalışanın küçüleceğini idrak etmenin sonucudur bunlar.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
POLİTİKA
Abdulkadir Selvi: Erdoğan'ın uçağının tekerleri piste değmek üzereyken, tekrar havalandı
Dün, 08:09
