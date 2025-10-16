https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/son-dakika-haberler-disisleri-bakani-fidan-ve-abdli-mevkidasi-rubio-telefonda-gazzeyi-gorustu-1100243179.html
Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD'li mevkidaşı Rubio telefonda Gazze'yi görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD’li mevkidaşı Marco Rubio telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki ateşkesin devamı ve bölgeye insani yardımların kesintisiz... 16.10.2025, Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmeyle ilgili şu ifadelere yer verdi:Kaynaklar ayrıca, görüşmede Suriye'deki gelişmeler, İran'ın nükleer programına dair müzakerelerle alakalı konular ve Ukrayna krizinin seyri hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu bildirdi.
16:53 16.10.2025 (güncellendi: 17:04 16.10.2025)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD’li mevkidaşı Marco Rubio telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki ateşkesin devamı ve bölgeye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için atılabilecek adımlar ele alındığı bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmeyle ilgili şu ifadelere yer verdi:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz biçimde ulaştırılması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu. Şarm el-Şeyh'te imzalanan Niyet Beyanı'nın uygulanmasına ilişkin konular değerlendirildi.
Kaynaklar ayrıca, görüşmede Suriye'deki gelişmeler, İran'ın nükleer programına dair müzakerelerle alakalı konular ve Ukrayna krizinin seyri hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu bildirdi.