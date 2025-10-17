https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/disisleri-bakani-fidan-suriyeli-mevkidasi-seybaniyle-gorustu-1100280534.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani'yle görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani'yle görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T19:35+0300
2025-10-17T19:35+0300
2025-10-17T19:35+0300
türki̇ye
türkiye
suriye
suriye devlet başkanlığı
suriye hükümeti
suriye dışişleri bakanlığı
suriye geçici hükümeti
suriye krizi
suriye ordusu
suriye muhalefeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0e/1092676690_0:150:2873:1766_1920x0_80_0_0_1a4c55fd9c059d21ae0505c107854f14.jpg
Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yle telefonda görüştü.Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik konularının ele alındığı Ankara toplantısında yapılan değerlendirmelerin devamı niteliğinde istişarelerde bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/disisleri-bakani-fidandan-merz-ve-vize-serbestisi-aciklamalari-1100276828.html
türki̇ye
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0e/1092676690_159:0:2712:1915_1920x0_80_0_0_ec1ef776638daead4f32c015b1539686.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye geçici hükümeti, suriye krizi, suriye ordusu, suriye muhalefeti, hakan fidan
türkiye, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye geçici hükümeti, suriye krizi, suriye ordusu, suriye muhalefeti, hakan fidan
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani'yle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yle telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik konularının ele alındığı Ankara toplantısında yapılan değerlendirmelerin devamı niteliğinde istişarelerde bulunuldu.