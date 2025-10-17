Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani'yle görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani'yle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T19:35+0300
2025-10-17T19:35+0300
Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yle telefonda görüştü.Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik konularının ele alındığı Ankara toplantısında yapılan değerlendirmelerin devamı niteliğinde istişarelerde bulunuldu.
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani'yle görüştü

19:35 17.10.2025
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yle telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik konularının ele alındığı Ankara toplantısında yapılan değerlendirmelerin devamı niteliğinde istişarelerde bulunuldu.
DÜNYA
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Merz, 'vize serbestisi', AB üyeliği ve Gazze açıklamaları
16:55
