https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/disisleri-bakani-fidan-suriyeli-mevkidasi-seybaniyle-gorustu-1100280534.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani'yle görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani'yle görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 17.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-17T19:35+0300

2025-10-17T19:35+0300

2025-10-17T19:35+0300

türki̇ye

türkiye

suriye

suriye devlet başkanlığı

suriye hükümeti

suriye dışişleri bakanlığı

suriye geçici hükümeti

suriye krizi

suriye ordusu

suriye muhalefeti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0e/1092676690_0:150:2873:1766_1920x0_80_0_0_1a4c55fd9c059d21ae0505c107854f14.jpg

Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yle telefonda görüştü.Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik konularının ele alındığı Ankara toplantısında yapılan değerlendirmelerin devamı niteliğinde istişarelerde bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/disisleri-bakani-fidandan-merz-ve-vize-serbestisi-aciklamalari-1100276828.html

türki̇ye

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye geçici hükümeti, suriye krizi, suriye ordusu, suriye muhalefeti, hakan fidan