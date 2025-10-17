https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/burcu-koksaldan-ak-partiye-gececek-iddialariyla-ilgili-aciklama-1100267018.html
Burcu Köksal'dan 'AK Parti'ye geçecek' iddialarıyla ilgili açıklama
Afyonkarahisar Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal, AK Parti'ye katılacağına yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı.'Hiçbir yere gitmiyorum'Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Köksal, "Bulunduğum yerdeyim parti içinde beni istemeyenlere inat hiçbir yere gitmiyorum yıllardır iftiraları çürüte çürüte yalanları yıka yıka mücadeleme devam ediyorum." ifadesine yer verdi.31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde yüzde 50.73 oyla CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal'ın açıklaması şöyle:'Rekor oyla seçildim iftira atıldı'
Afyonkarahisar Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal, AK Parti'ye katılacağına yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Köksal, "Bulunduğum yerdeyim parti içinde beni istemeyenlere inat hiçbir yere gitmiyorum yıllardır iftiraları çürüte çürüte yalanları yıka yıka mücadeleme devam ediyorum." ifadesine yer verdi.
31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde yüzde 50.73 oyla CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal'ın açıklaması şöyle:
"Artık partimin içinde yaşadıklarıma ses çıkaracağım susmayacağım. Bulunduğum yerdeyim parti içinde beni istemeyenlere inat hiçbir yere gitmiyorum yıllardır iftiraları çürüte çürüte yalanları yıka yıka mücadeleme devam ediyorum. 37. Kurultay'dan beri huzurlu bir günüm olmadı. Yemediğim hakaret kalmadı. Dışarıdan saldıranları anlarım siyasette ama ömrümü verdiğim partimden gelenlere ne diyeceğim? Memleketime belediye başkan adayı oldum. Hizmeti buradan sürdüreyim diye. Adaylığım sürecinde partimden kovuldum linç edildim hatta CHP'li bazı gazeteciler tarafından ekranda kazanamaz yüzde 5 alır 10 alır diye günlerce anti propagandaya maruz kaldım.
'Rekor oyla seçildim iftira atıldı'
"Partideki marjinal bazı kişiler kazanmamam için kapı kapı çalıştı hiçbir şey yapılmadı rekor oyla seçildim bu sefer iftiralarla gelmeye başladılar eşimi çalışma arkadaşımı ve doğru dürüst tanımadığım bir müdürü 60 milyon rüşvet almakla suçladılar. Trol hesaplarda neler yazılmadı ki kimisi videodakinin eşim olduğunu yazdı kimisi 700 milyon rüşvet diye yazdı ne senaryolar üretildi çok şükür alnım ak başım dik. Ekşi yemedik karnımız ağrısın. Bizimle alakası olmayan bir konuda bile iftira atıldı kendi hakkımızı kendimiz savunduk ömrümü verdiğim partimden yine ses yok. Benim suçum gecemi gündüzüme katarak çalışmak 74 yıl sonra belediyeyi kazanmak mıydı? Her konuda yalnız bırakıldık. Yarın hangi iftiraya maruz kalacağız hangi hakaretler edilecek bilmeden yaşamak hangi cephede savaşacağınızı bilemediğiniz bir hayat ne kadar huzurlu olur. Başkan seçildiğim günden beri alt etmeye çalışanlara çanak tutanlar onları ödüllendirenler yapılanlara sessiz kalanlar hakkımı savunmayanlar kim? Siyasette rakibiniz saldırır anlarım da kendi içinizden gelen saldırılar ne olacak? Bir taraftan her türlü zorluk içinde hizmet etmeye çalışıyorum. Bir taraftan bunlarla uğraşıyorum. Çalışmaktan hizmet etmekten değil İçeri dışarı her türlü mücadele yoruyor. Şu ellerin taşı hiç bana değmez. İlle dostun bir tek gülü yaralar beni. Kimsenin benim yüzümden artık iftira ve hakaretlere maruz kalmasını istemiyorum. Pazar günü il kongresinde olacağım benim kuyumu kazanlarla iftira atıp hakaret edenlerle Allah’tan korkmayıp kuldan utanmayanlarla hesaplaşacağım."