Batı medyası: Göç politikasındaki sıkılaşma ABD’ye 15 milyon iş kaybına mal olabilir
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göç politikasını sıkılaştırmasının ülkenin iş gücünde ciddi bir azalmaya yol açabileceği belirtildi. Ulusal Amerikan... 17.10.2025
ABD’de Trump hükümetinin göç politikaları iş gücü kaybı riski yaratıyor.Ulusal Amerikan Politika Fonu tarafından yapılan araştırmada, bu durumun 2028 yılına kadar 6.8 milyon, 2035 yılına kadar ise 15.7 milyon kişilik bir iş gücü kaybına neden olabileceği ifade edildi.Uzmanlar iş gücündeki azalmanın ABD ekonomisinin büyümesini ve mal-hizmet üretimini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. Axios'un aktardığı raporda, yalnızca göç yasalarındaki değişiklikler nedeniyle 2028’e kadar 2.8 milyon, yasa dışı göçmenlere karşı alınacak ek önlemler sebebiyle ise 4 milyon kişinin iş gücünden çekilebileceği kaydedildi. Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson, ülkede “ekonomik büyümeyi desteklemeye yetecek kadar zihin ve el gücü bulunduğunu” ifade etti. Ancak raporun yazarları, göçmenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasının 2025–2035 yılları arasında ABD’nin yıllık GSYİH büyüme oranını yaklaşık yüzde 0.5 oranında düşürebileceği uyarısında bulundu. Haberde ayrıca, Donald Trump’ın geçmişte göreve gelmeden önce ülkeye yaklaşık 25 milyon kişinin yasa dışı yollardan girdiğini söylediği, göreve başlar başlamaz ise Meksika sınırında olağanüstü hâl ilan eden bir kararname imzaladığı hatırlatıldı. Trump’ın, ABD tarihinde 'en kapsamlı yasa dışı göçmen sınır dışı operasyonunu' başlatmayı hedeflediği ifade edildi.
ABD’de Trump hükümetinin göç politikaları iş gücü kaybı riski yaratıyor.
Ulusal Amerikan Politika Fonu tarafından yapılan araştırmada, bu durumun 2028 yılına kadar 6.8 milyon, 2035 yılına kadar ise 15.7 milyon kişilik bir iş gücü kaybına neden olabileceği ifade edildi.
Uzmanlar iş gücündeki azalmanın ABD ekonomisinin büyümesini ve mal-hizmet üretimini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. Axios'un aktardığı raporda, yalnızca göç yasalarındaki değişiklikler nedeniyle 2028’e kadar 2.8 milyon, yasa dışı göçmenlere karşı alınacak ek önlemler sebebiyle ise 4 milyon kişinin iş gücünden çekilebileceği kaydedildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson, ülkede “ekonomik büyümeyi desteklemeye yetecek kadar zihin ve el gücü bulunduğunu” ifade etti. Ancak raporun yazarları, göçmenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasının 2025–2035 yılları arasında ABD’nin yıllık GSYİH büyüme oranını yaklaşık yüzde 0.5 oranında düşürebileceği uyarısında bulundu.
Haberde ayrıca, Donald Trump’ın geçmişte göreve gelmeden önce ülkeye yaklaşık 25 milyon kişinin yasa dışı yollardan girdiğini söylediği, göreve başlar başlamaz ise Meksika sınırında olağanüstü hâl ilan eden bir kararname imzaladığı hatırlatıldı. Trump’ın, ABD tarihinde 'en kapsamlı yasa dışı göçmen sınır dışı operasyonunu' başlatmayı hedeflediği ifade edildi.