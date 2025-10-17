Bangladeş'te eski Başbakan Şeyh Hasina için 'insanlığa karşı suç' davasında idam istendi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/bangladeste-eski-basbakan-seyh-hasina-icin-insanliga-karsi-suc-davasinda-idam-istendi-1100256490.html

Bangladeş’te geçen yıl öğrenci protestolarını bastırma emri verdiği iddiasıyla yargılanan eski Başbakan Şeyh Hasina için savcılık idam cezası talep etti... 17.10.2025, Sputnik Türkiye

Bangladeş’te geçen yıl hükümet karşıtı öğrenci protestolarının bastırılmasında binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan eski Başbakan Şeyh Hasina hakkında idam cezası talep edildi. Savcılık, Hasina’nın 2024 yazında ülke genelinde yaşanan ve bin 400 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda güvenlik güçlerine “ölümcül silah kullanma” emri verdiğini öne sürüyor.Hasina, görevden uzaklaştırılmasının ardından ülkeyi helikopterle terk ederek Hindistan’a kaçmış, hakkında insanlığa karşı suç davası açılmıştı. 15 yıl süren iktidarının sona erdiği o dönem, Bangladeş’in 1971’deki bağımsızlık savaşından bu yana yaşadığı en kanlı iç olaylar olarak tanımlandı.'Bin 400 idam cezasını hak ediyor'Başsavcı Tajul İslam, mahkemedeki beyanında Hasina’nın “görevi kötüye kullanarak kalıcı iktidar hedeflediğini” savundu. İslam, “Yaptığı zulüm nedeniyle bin 400 ölüm cezasını hak ediyor ama bu mümkün değil; bu nedenle en az bir idam cezası talep ediyoruz” dedi.Savcı, Hasina’nın “işlediği suçlar karşısında en ufak bir pişmanlık göstermediğini” belirterek onu “sertleşmiş bir suçlu” olarak tanımladı.Protestolar kısa sürede yayılmıştıTemmuz 2024’te kamu görevlisi alımlarında, 1971 savaşında yer alanların yakınlarına tanınan ayrımcı kota sistemine karşı başlayan öğrenci eylemleri kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. 5 Ağustos’ta, eylemcilerin başbakanlık konutuna yöneldiği sırada güvenlik güçleri göstericilere ateş açmış, Şeyh Hasina ise aynı gün başkent Dakka’dan helikopterle kaçarak Hindistan’a geçmişti.Savunma: 'Polis kendini korudu'Devlet tarafından atanan Hasina’nın avukatı, güvenlik güçlerinin “protestocuların şiddet eylemlerine karşı kendilerini savunduğunu” savunarak müvekkilinin emir vermediğini ileri sürdü.Hasina, ayrıca eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal ve eski Polis Şefi Chowdhury Abdullah Al-Mamun ile birlikte yargılanıyor. Savcılık Kamal için de idam cezası talep etti. Mamun ise temmuz ayında suçunu kabul etmiş ancak henüz hüküm verilmemişti.Yeni seçimler öncesi gerilim yaşanıyorHasina, daha önce “mahkemeye saygısızlık” suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve ayrıca yolsuzluk suçlamalarıyla da karşı karşıya kalmıştı. Şubat 2025’te yapılması planlanan seçimlerde, Hasina’nın rakibi Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) önde giderken, Hasina’nın partisi Awami Birliği (Awami League) tüm siyasi faaliyetlerden men edilmiş durumda.

