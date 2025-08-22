https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/fbi-trumpin-eski-ulusal-guvenlik-danismani-john-boltonin-evine-baskin-duzenledi-1098771891.html

FBI, Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın evine baskın düzenledi

FBI, Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın evine baskın düzenledi

ABD’de siyaset gündemine bomba gibi düşen gelişmede FBI, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Maryland’deki evinde arama yaptı. 22.08.2025, Sputnik Türkiye

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlığını yapmış olan John Bolton'un evine baskın düzenledi. Batı basınında yer alan haberlere göre baskın, gizli belgelerin usulsüz şekilde kullanılması iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleşti.Aramanın cuma sabahı yerel saatle 07:00'de başladığı, FBI ajanlarının Bolton'un evinde saatler süren inceleme yapıldığını bildirildi. FBI Direktörü Kash Patel, X hesabından yaptığı paylaşımda "Hiç kimse hukukun üstünde değildir. FBI görevinin başında” ifadelerini kullanarak baskını dolaylı şekilde doğruladı.Trump’ın üçüncü ulusal güvenlik danışmanı olan Bolton, görevde kaldığı 17 ay boyunca özellikle İran, Afganistan ve Kuzey Kore politikalarında eski başkanla sık sık karşı karşıya gelmişti. Trump yönetimi, Bolton’ın yayımladığı kitapta “gizli bilgiler” bulunduğu gerekçesiyle kitabı engellemeye çalışmış, ancak başarısız olmuştu.

