https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/aston-villa--maccabi-tel-aviv-karsilasmasinda-israilli-taraftarlar-stada-alinmayacak-1100263445.html
Aston Villa – Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında İsrailli taraftarlar stada alınmayacak
Aston Villa – Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında İsrailli taraftarlar stada alınmayacak
Sputnik Türkiye
Birmingham’daki Villa Park Stadyumu’nda oynanacak Aston Villa – Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında İsrailli taraftarların stada alınmayacağı duyuruldu. Karar... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T11:53+0300
2025-10-17T11:53+0300
2025-10-17T11:53+0300
spor
amsterdam
keir starmer
kemi badenoch
maccabi tel aviv
uefa
ana
avrupa
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090163194_0:1:978:551_1920x0_80_0_0_8d771ea1432e3b31459b539f550f09c8.png
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 6 Kasım’da Birmingham’daki Villa Park Stadyumu’nda oynanacak Aston Villa – Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında İsrailli taraftarların stada alınmaması yönündeki kararı “yanlış” olarak nitelendirdi.Karar, West Midlands Polisi ile yapılan görüşmelerin ardından stadyum güvenlik komitesi tarafından alınmıştı. Ancak Starmer, “Polisin görevi, tüm futbolseverlerin korku ve tehdit olmadan maçı izleyebilmesini sağlamaktır” diyerek yasağı eleştirdi.'Ulusal bir utanç' tepkisiAna muhalefet partisi lideri Kemi Badenoch da kararı sert şekilde eleştirerek, “Bu karar ulusal bir utançtır” dedi. Badenoch, taraftar yasağının ifade özgürlüğüne ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savundu.Hükümet devredeKültür Bakanı Lisa Nandy ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin, yasağın geri çekilmesi için bugün bir toplantı düzenleyeceği bildirildi. Kültür Bakan Yardımcısı Ian Murray, “Bu karar, antisemitizm konusunda yanlış bir mesaj veriyor. Ayrıca insanlara dinleri ya da kökenleri nedeniyle kamu etkinliklerinden men edilebilecekleri izlenimini oluşturuyor” dedi.Polis: Risk yüksek, karar istihbarata dayanıyorWest Midlands Polisi, yasağın mevcut istihbarat ve geçmişte yaşanan olaylar temelinde alındığını duyurdu. Polis açıklamasında, “Ajax ile Maccabi Tel Aviv arasında geçen sezon Amsterdam’da yaşanan şiddet olayları ve nefret suçu vakaları göz önüne alındı. Kamu güvenliğini korumak için bu tedbirin gerekli olduğuna inanıyoruz” ifadeleri yer aldı.UEFA: Sorumluluk yerel makamlardaUEFA ise yaptığı açıklamada, güvenlik ve emniyet kararlarının yerel otoritelerin yetkisi dahilinde olduğunu belirtti. Aston Villa yönetimi de yaptığı yazılı açıklamada, “Maccabi Tel Aviv ve yerel makamlarla sürekli iletişim halindeyiz. Taraftarların ve bölge sakinlerinin güvenliği önceliğimizdir” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/kremlin-putin-trumpla-konustuktan-sonra-guvenlik-konseyini-topladi-1100260434.html
amsterdam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090163194_122:0:857:551_1920x0_80_0_0_00d7237176cd11593005ead1c1400a18.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
amsterdam, keir starmer, kemi badenoch, maccabi tel aviv, uefa, ana, avrupa, haberler
amsterdam, keir starmer, kemi badenoch, maccabi tel aviv, uefa, ana, avrupa, haberler
Aston Villa – Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında İsrailli taraftarlar stada alınmayacak
Birmingham’daki Villa Park Stadyumu’nda oynanacak Aston Villa – Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında İsrailli taraftarların stada alınmayacağı duyuruldu. Karar, stadyumdan sorumlu 'Güvenlik Danışma Grubu' tarafından, West Midlands Polisi ile yapılan istişare sonrasında verdi. İngiltere Başbakanı Starmer, ise bu karara sert bir şekilde karşı çıktı.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 6 Kasım’da Birmingham’daki Villa Park Stadyumu’nda oynanacak Aston Villa – Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında İsrailli taraftarların stada alınmaması yönündeki kararı “yanlış” olarak nitelendirdi.
Karar, West Midlands Polisi ile yapılan görüşmelerin ardından stadyum güvenlik komitesi tarafından alınmıştı. Ancak Starmer, “Polisin görevi, tüm futbolseverlerin korku ve tehdit olmadan maçı izleyebilmesini sağlamaktır” diyerek yasağı eleştirdi.
'Ulusal bir utanç' tepkisi
Ana
muhalefet partisi lideri Kemi Badenoch
da kararı sert şekilde eleştirerek, “Bu karar ulusal bir utançtır” dedi. Badenoch, taraftar yasağının ifade özgürlüğüne ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savundu.
Kültür Bakanı Lisa Nandy
ve İçişleri Bakanlığı
yetkililerinin, yasağın geri çekilmesi için bugün bir toplantı düzenleyeceği bildirildi. Kültür Bakan Yardımcısı Ian Murray
, “Bu karar, antisemitizm konusunda yanlış bir mesaj veriyor. Ayrıca insanlara dinleri ya da kökenleri nedeniyle kamu etkinliklerinden men edilebilecekleri izlenimini oluşturuyor” dedi.
Polis: Risk yüksek, karar istihbarata dayanıyor
West Midlands Polisi
, yasağın mevcut istihbarat ve geçmişte yaşanan olaylar temelinde alındığını duyurdu. Polis açıklamasında, “Ajax
ile Maccabi Tel Aviv
arasında geçen sezon Amsterdam’da
yaşanan şiddet olayları ve nefret suçu vakaları göz önüne alındı. Kamu güvenliğini korumak için bu tedbirin gerekli olduğuna inanıyoruz” ifadeleri yer aldı.
UEFA: Sorumluluk yerel makamlarda
UEFA ise yaptığı açıklamada, güvenlik ve emniyet kararlarının yerel otoritelerin yetkisi dahilinde olduğunu belirtti. Aston Villa
yönetimi de yaptığı yazılı açıklamada, “Maccabi Tel Aviv ve yerel makamlarla sürekli iletişim halindeyiz. Taraftarların ve bölge sakinlerinin güvenliği önceliğimizdir” dedi.