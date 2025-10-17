https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/aston-villa--maccabi-tel-aviv-karsilasmasinda-israilli-taraftarlar-stada-alinmayacak-1100263445.html

Aston Villa – Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında İsrailli taraftarlar stada alınmayacak

Birmingham’daki Villa Park Stadyumu’nda oynanacak Aston Villa – Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında İsrailli taraftarların stada alınmayacağı duyuruldu. Karar... 17.10.2025, Sputnik Türkiye

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 6 Kasım’da Birmingham’daki Villa Park Stadyumu’nda oynanacak Aston Villa – Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında İsrailli taraftarların stada alınmaması yönündeki kararı “yanlış” olarak nitelendirdi.Karar, West Midlands Polisi ile yapılan görüşmelerin ardından stadyum güvenlik komitesi tarafından alınmıştı. Ancak Starmer, “Polisin görevi, tüm futbolseverlerin korku ve tehdit olmadan maçı izleyebilmesini sağlamaktır” diyerek yasağı eleştirdi.'Ulusal bir utanç' tepkisiAna muhalefet partisi lideri Kemi Badenoch da kararı sert şekilde eleştirerek, “Bu karar ulusal bir utançtır” dedi. Badenoch, taraftar yasağının ifade özgürlüğüne ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savundu.Hükümet devredeKültür Bakanı Lisa Nandy ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin, yasağın geri çekilmesi için bugün bir toplantı düzenleyeceği bildirildi. Kültür Bakan Yardımcısı Ian Murray, “Bu karar, antisemitizm konusunda yanlış bir mesaj veriyor. Ayrıca insanlara dinleri ya da kökenleri nedeniyle kamu etkinliklerinden men edilebilecekleri izlenimini oluşturuyor” dedi.Polis: Risk yüksek, karar istihbarata dayanıyorWest Midlands Polisi, yasağın mevcut istihbarat ve geçmişte yaşanan olaylar temelinde alındığını duyurdu. Polis açıklamasında, “Ajax ile Maccabi Tel Aviv arasında geçen sezon Amsterdam’da yaşanan şiddet olayları ve nefret suçu vakaları göz önüne alındı. Kamu güvenliğini korumak için bu tedbirin gerekli olduğuna inanıyoruz” ifadeleri yer aldı.UEFA: Sorumluluk yerel makamlardaUEFA ise yaptığı açıklamada, güvenlik ve emniyet kararlarının yerel otoritelerin yetkisi dahilinde olduğunu belirtti. Aston Villa yönetimi de yaptığı yazılı açıklamada, “Maccabi Tel Aviv ve yerel makamlarla sürekli iletişim halindeyiz. Taraftarların ve bölge sakinlerinin güvenliği önceliğimizdir” dedi.

