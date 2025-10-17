Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/ankarada-1-tondan-fazla-bozuk-et-ele-gecirildi-piyasaya-surmeye-hazirlaniyorlardi-1100278836.html
Ankara'da 1 tondan fazla bozuk et ele geçirildi: Piyasaya sürmeye hazırlanıyorlardı
Ankara'da 1 tondan fazla bozuk et ele geçirildi: Piyasaya sürmeye hazırlanıyorlardı
Sputnik Türkiye
Ankara'da yapılan denetimlerde gıda üretimi ve satışı yapılan bir iş yerinde 1 ton 200 kilogram bozuk et ele ele geçirildi. 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T18:00+0300
2025-10-17T18:01+0300
türki̇ye
ankara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/12/1042674225_0:12:1200:687_1920x0_80_0_0_12b7c7c32147efdae5aff2bccb896436.jpg
Ankara'da jandarma tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında gıda üretimi ve satışı yapılan bir iş yerinde 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi.Bozuk etler imha edildiİl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Yenimahalle ilçesinde bozuk gıda üretim ve satışı yapan bir iş yeri tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi.El konulan ürünler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yenimahalle Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından imha edilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/son-kullanma-tarihi-gecmis-gidalarla-dolu-depo-ortaya-cikti-isletme-kapatildi-1099956582.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/12/1042674225_136:0:1065:697_1920x0_80_0_0_f1729d8fc35a69620f638305dc017c99.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara
ankara

Ankara'da 1 tondan fazla bozuk et ele geçirildi: Piyasaya sürmeye hazırlanıyorlardı

18:00 17.10.2025 (güncellendi: 18:01 17.10.2025)
© AAbozuk et
bozuk et - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
© AA
Abone ol
Ankara'da yapılan denetimlerde gıda üretimi ve satışı yapılan bir iş yerinde 1 ton 200 kilogram bozuk et ele ele geçirildi.
Ankara'da jandarma tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında gıda üretimi ve satışı yapılan bir iş yerinde 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi.

Bozuk etler imha edildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Yenimahalle ilçesinde bozuk gıda üretim ve satışı yapan bir iş yeri tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi.
El konulan ürünler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yenimahalle Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından imha edilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
Gaziantep'te bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda satan iş yeri kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2025
TÜRKİYE
Son kullanma tarihi geçmiş gıdalarla dolu depo ortaya çıktı: İşletme kapatıldı
6 Ekim, 14:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала