Ankara'da 1 tondan fazla bozuk et ele geçirildi: Piyasaya sürmeye hazırlanıyorlardı

Ankara'da yapılan denetimlerde gıda üretimi ve satışı yapılan bir iş yerinde 1 ton 200 kilogram bozuk et ele ele geçirildi. 17.10.2025, Sputnik Türkiye

Ankara'da jandarma tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında gıda üretimi ve satışı yapılan bir iş yerinde 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi.Bozuk etler imha edildiİl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Yenimahalle ilçesinde bozuk gıda üretim ve satışı yapan bir iş yeri tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi.El konulan ürünler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yenimahalle Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından imha edilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

