Altının kilogram fiyatı 6 milyon 3 bin liraya yükseldi
18:00 16.10.2025
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 3 bin liraya çıktı. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 825 bin liradan tamamlamıştı.

Yüzde 3.1 yükseliş gösterdi

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 655 bin lira, en yüksek 6 milyon 15 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,1 yükselişle 6 milyon 3 bin lira oldu.
Toplam işlem miktarı 790 kilogramı geçti

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 631 milyon 450 bin 840,68 lira, işlem miktarı ise 790,10 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 538 milyon 332 bin 210,73 lira olarak gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.
Altında rekor üstüne rekor, İslam Memiş’ten kritik uyarı: Altın fiyatları düşecek mi?
