https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/altinin-kilogram-fiyati-6-milyon-3-bin-liraya-yukseldi-1100245618.html

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 3 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 3 bin liraya yükseldi

Sputnik Türkiye

Standart altının kilogram fiyatı günün sonunda yüzde 3.1 yükselişle 6 milyon 3 bin lira oldu. 16.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-16T18:00+0300

2025-10-16T18:00+0300

2025-10-16T18:00+0300

ekonomi̇

altın

ons altın

külçe altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1096997250_0:130:2489:1530_1920x0_80_0_0_21b2537da333c6fc59c1d3a8fd0dc9fd.jpg

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 3 bin liraya çıktı. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 825 bin liradan tamamlamıştı.Yüzde 3.1 yükseliş gösterdiAltın piyasasında en düşük 5 milyon 655 bin lira, en yüksek 6 milyon 15 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,1 yükselişle 6 milyon 3 bin lira oldu.Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 825 bin liradan tamamlamıştı.Toplam işlem miktarı 790 kilogramı geçtiKMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 631 milyon 450 bin 840,68 lira, işlem miktarı ise 790,10 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 538 milyon 332 bin 210,73 lira olarak gerçekleşti.Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/altinda-rekor-ustune-rekor-islam-memisten-kritik-uyari-altin-fiyatlari-dusecek-mi-1100238225.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, ons altın, külçe altın