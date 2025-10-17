Ahmet Hakan: Alçak diyerek mi barışı getireceksiniz

MÜSAVAT Dervişoğlu, DEM’lilere şöyle diyor: “Alçaksınız.” DEM’li Sırrı Sakık, Dervişoğlu’na yanıt veriyor: “Alçaksınız.”

Yüksek sesle haykırıyorum: Bu dille barış gelmez. Bu dille çözüm olmaz. Bu dille terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmaz. Bu dil savaşın dili. Bu dil terörlü günlerin dili. Bu dil zehirli bir dil. Bu dille gidilecek bir yer yok. Bu dille hiçbir yere varılamaz.