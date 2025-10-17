Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/ahmet-hakan-alcak-diyerek-mi-barisi-getireceksiniz-1100254304.html
Ahmet Hakan: Alçak diyerek mi barışı getireceksiniz
Ahmet Hakan: Alçak diyerek mi barışı getireceksiniz
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile DEM Partili Sırrı Sakık'ın açıklamalarını ele aldı. Hakan yazısında... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T07:50+0300
2025-10-17T07:50+0300
poli̇ti̇ka
ahmet hakan
müsavat dervişoğlu
i̇yi̇ parti
sırrı sakık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100115901_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4f4ffc85398d004c8101ce8e01dc2fdd.jpg
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile DEM Partili Sırrı Sakık arasındaki sözlü açıklamaları ele alan Ahmet Hakan "Alçak diyerek mi barışı getireceksiniz" diyerek açıklamaları köşesinde değerlendirdi. Hakan bugünkü Hürriyet gazetesinde yer alan köşesinde şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/abdulkadir-selvi-erdoganin-ucaginin-tekerleri-piste-degmek-uzereyken-tekrar-havalandi-1100190925.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100115901_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f34599b7eea4d017203ac7de2ad79824.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ahmet hakan, müsavat dervişoğlu, i̇yi̇ parti, sırrı sakık
ahmet hakan, müsavat dervişoğlu, i̇yi̇ parti, sırrı sakık

Ahmet Hakan: Alçak diyerek mi barışı getireceksiniz

07:50 17.10.2025
© AA / Mehmet Murat ÖnelAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
© AA / Mehmet Murat Önel
Abone ol
Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile DEM Partili Sırrı Sakık'ın açıklamalarını ele aldı. Hakan yazısında "Bu dille barış gelmez. Bu dille çözüm olmaz" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile DEM Partili Sırrı Sakık arasındaki sözlü açıklamaları ele alan Ahmet Hakan "Alçak diyerek mi barışı getireceksiniz" diyerek açıklamaları köşesinde değerlendirdi.
Hakan bugünkü Hürriyet gazetesinde yer alan köşesinde şu ifadeleri kullandı:

MÜSAVAT Dervişoğlu, DEM’lilere şöyle diyor: “Alçaksınız.” DEM’li Sırrı Sakık, Dervişoğlu’na yanıt veriyor: “Alçaksınız.”

Yüksek sesle haykırıyorum: Bu dille barış gelmez. Bu dille çözüm olmaz. Bu dille terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmaz. Bu dil savaşın dili. Bu dil terörlü günlerin dili. Bu dil zehirli bir dil. Bu dille gidilecek bir yer yok. Bu dille hiçbir yere varılamaz.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
POLİTİKA
Abdulkadir Selvi: Erdoğan'ın uçağının tekerleri piste değmek üzereyken, tekrar havalandı
15 Ekim, 08:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала