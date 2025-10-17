https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/ahmet-hakan-alcak-diyerek-mi-barisi-getireceksiniz-1100254304.html
Ahmet Hakan: Alçak diyerek mi barışı getireceksiniz
Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile DEM Partili Sırrı Sakık'ın açıklamalarını ele aldı. Hakan yazısında... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
poli̇ti̇ka
ahmet hakan
müsavat dervişoğlu
i̇yi̇ parti
sırrı sakık
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile DEM Partili Sırrı Sakık arasındaki sözlü açıklamaları ele alan Ahmet Hakan "Alçak diyerek mi barışı getireceksiniz" diyerek açıklamaları köşesinde değerlendirdi. Hakan bugünkü Hürriyet gazetesinde yer alan köşesinde şu ifadeleri kullandı:
Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile DEM Partili Sırrı Sakık'ın açıklamalarını ele aldı. Hakan yazısında "Bu dille barış gelmez. Bu dille çözüm olmaz" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile DEM Partili Sırrı Sakık arasındaki sözlü açıklamaları ele alan Ahmet Hakan "Alçak diyerek mi barışı getireceksiniz" diyerek açıklamaları köşesinde değerlendirdi.
Hakan bugünkü Hürriyet gazetesinde
yer alan köşesinde şu ifadeleri kullandı:
MÜSAVAT Dervişoğlu, DEM’lilere şöyle diyor: “Alçaksınız.” DEM’li Sırrı Sakık, Dervişoğlu’na yanıt veriyor: “Alçaksınız.”
Yüksek sesle haykırıyorum: Bu dille barış gelmez. Bu dille çözüm olmaz. Bu dille terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmaz. Bu dil savaşın dili. Bu dil terörlü günlerin dili. Bu dil zehirli bir dil. Bu dille gidilecek bir yer yok. Bu dille hiçbir yere varılamaz.