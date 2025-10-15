Abdulkadir Selvi: Erdoğan'ın uçağının tekerleri piste değmek üzereyken, tekrar havalandı

"Fidan ve Kalın meslektaşlarıyla temas kurarken, Erdoğan’ın uçağı da Şarm El Şeyh Havaalanı’na doğru inişe geçiyor. Uçağın tekerleri açıldığında saatler 12.44’ü gösteriyordu.

Üç dakika sonra, yani saat 12.47’de ise uçağın tekerleri piste değmek üzereyken, tekrar havalandı.

Netanyahu’nun zirveye katılma haberini tartıştığımız için bu durum ‘Türkiye’ye geri dönüyoruz’ yorumlarının yapılmasına neden oldu.

“İkinci one minute yaşanıyor” diyenler çıktı. Uçak, Kızıldeniz’in üzerinde bir tur attıktan sonra 13.06’da Şarm El Şeyh Havaalanı’na iniş yaptı. Uçağın pisti pas geçmesi ile iniş yapması arasında 19 dakika geçti ama bu bize çok uzun bir süre gibi geldi.

Çünkü bu sırada Cumhurbaşkanı’nın olduğu bölümde neler yaşandığını merak ediyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti uçağın pas geçmesini Netanyahu olayına bağlamıyor. Teknik bir zorunluluktan söz ediliyor. Pistte uçak olması nedeniyle pas geçildiği bilgisi veriliyor."