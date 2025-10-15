Türkiye
Abdulkadir Selvi: Erdoğan'ın uçağının tekerleri piste değmek üzereyken, tekrar havalandı
Abdulkadir Selvi: Erdoğan'ın uçağının tekerleri piste değmek üzereyken, tekrar havalandı
Gazeteci Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının Mısır'a giderken pisti pas geçerek Kızıldeniz üstünde turlamasını ve uçakta yaşananları köşe... 15.10.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentine gitmişti. Erdoğan'ı taşıyan uçak, inişte Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti. Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı. 'Sonradan öğreniyorum ki o sırada uçağın ön bölümü daha hareketliymiş'Uçakta yaşananları köşesine taşıtan gazeteci Abdulkadir Selvi "Netanyahu’nun engellenmesi pas geçmeden daha önemli" diyerek şunları kaydetti:'Trump’ın, Sisi’yi arayarak Netanyahu’yu davet etmesini istediği söylüyor''Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti uçağın pas geçmesini Netanyahu olayına bağlamıyor'Pas geçme olayını dakika dakika anlatan Selvi, Hürriyet gazetesinde bugünkü köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:
Abdulkadir Selvi: Erdoğan'ın uçağının tekerleri piste değmek üzereyken, tekrar havalandı

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının Mısır'a giderken pisti pas geçerek Kızıldeniz üstünde turlamasını ve uçakta yaşananları köşe yazısına taşıdı. Selvi "Üç dakika sonra, yani saat 12.47’de ise uçağın tekerleri piste değmek üzereyken, tekrar havalandı" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentine gitmişti. Erdoğan'ı taşıyan uçak, inişte Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti. Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı.

'Sonradan öğreniyorum ki o sırada uçağın ön bölümü daha hareketliymiş'

Uçakta yaşananları köşesine taşıtan gazeteci Abdulkadir Selvi "Netanyahu’nun engellenmesi pas geçmeden daha önemli" diyerek şunları kaydetti:

"Netanyahu’nun zirveye katılacağı haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı Şarm El Şeyh’e doğru ilerlerken geldi. Uçakta bir dalgalanma oldu. Netanyahu’nun gelmesi zirveye gölge düşürür diyenler oldu. Gazze kasabının zirvede yeri yok değerlendirmeleri yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Netanyahu aynı fotoğraf karesine girmemeli itirazları yükseldi. Biz uçağın arka bölümündeydik.

Uçağın ön bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç vardı. Sonradan öğreniyorum ki o sırada uçağın ön bölümü daha hareketliymiş."

'Trump’ın, Sisi’yi arayarak Netanyahu’yu davet etmesini istediği söylüyor'

"Netanyahu haberi gelince Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri’yi arıyor. Mısır Dışişleri Bakanı haberi doğruluyor. Trump’ın, Sisi’yi arayarak Netanyahu’yu davet etmesini istediği söylüyor. Sisi’nin de bunun üzerine Netanyahu’yu arayıp davet ettiği bilgisini veriyor. Hakan Fidan, Netanyahu’nun geleceği bilgisini teyit ettikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi veriyor.

Erdoğan çok net ve kararlı bir tutum takınıyor. Netanyahu’nun zirveye gelmesinin engellenmesi talimatını veriyor. Diğer ülkelerle temas kurulmasını istiyor.

“Gerekirse Devlet Başkanlarıyla görüşürüm” diyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın hemen harekete geçiyorlar."

'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti uçağın pas geçmesini Netanyahu olayına bağlamıyor'

Pas geçme olayını dakika dakika anlatan Selvi, Hürriyet gazetesinde bugünkü köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Fidan ve Kalın meslektaşlarıyla temas kurarken, Erdoğan’ın uçağı da Şarm El Şeyh Havaalanı’na doğru inişe geçiyor. Uçağın tekerleri açıldığında saatler 12.44’ü gösteriyordu.

Üç dakika sonra, yani saat 12.47’de ise uçağın tekerleri piste değmek üzereyken, tekrar havalandı.

Netanyahu’nun zirveye katılma haberini tartıştığımız için bu durum ‘Türkiye’ye geri dönüyoruz’ yorumlarının yapılmasına neden oldu.

“İkinci one minute yaşanıyor” diyenler çıktı. Uçak, Kızıldeniz’in üzerinde bir tur attıktan sonra 13.06’da Şarm El Şeyh Havaalanı’na iniş yaptı. Uçağın pisti pas geçmesi ile iniş yapması arasında 19 dakika geçti ama bu bize çok uzun bir süre gibi geldi.

Çünkü bu sırada Cumhurbaşkanı’nın olduğu bölümde neler yaşandığını merak ediyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti uçağın pas geçmesini Netanyahu olayına bağlamıyor. Teknik bir zorunluluktan söz ediliyor. Pistte uçak olması nedeniyle pas geçildiği bilgisi veriliyor."

