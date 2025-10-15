https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/pakistan-eger-afganistan-yonetimi-catisma-istiyorsa-pakistan-buna-hazir-1100221407.html

Pakistan: Eğer Afganistan yönetimi çatışma istiyorsa, Pakistan buna hazır

Pakistan: Eğer Afganistan yönetimi çatışma istiyorsa, Pakistan buna hazır

Sputnik Türkiye

İki ülke arasında geçen hafta, Taliban’ın İslamabad’ı hava sahasını ihlal etmekle ve topraklarına ateş açmakla suçlaması üzerine başlayan çatışmaların ardından... 15.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-15T23:48+0300

2025-10-15T23:48+0300

2025-10-15T23:48+0300

dünya

pakistan

afganistan

çatışma

ateşkes

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1a/1052138375_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c37099f5db0ba4d440aa84bcd18645c7.jpg

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Afganistan ile sınırda yaşanan çatışmaların ardından yaptığı açıklamada, "Eğer Afganistan yönetimi çatışma istiyorsa, Pakistan buna hazır" dedi.Asıf, Samaa TV’ye verdiği röportajda, iki ülke arasında dün başlayan ve bugün 48 saatlik geçici ateşkesle durdurulan çatışmaları değerlendirdi. Sınırda yaşanan gerilimin yeni olmadığını vurgulayan Bakan, bu tür durumların uzun süredir sürdüğünü söyledi.Afganistan yönetimiyle masaya oturma çağrılarını 'yersiz' olarak nitelendiren Asıf, Pakistan’ın konuya ilişkin Suudi Arabistan ve diğer Müslüman ülkelerle temas halinde olduğunu da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/gerilim-kaldigi-yerden-devam-taliban-saldirdi-pakistan-ordusu-karsilik-verdi-1100194954.html

pakistan

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pakistan, afganistan, çatışma, ateşkes