Pakistan: Eğer Afganistan yönetimi çatışma istiyorsa, Pakistan buna hazır
Pakistan: Eğer Afganistan yönetimi çatışma istiyorsa, Pakistan buna hazır
İki ülke arasında geçen hafta, Taliban'ın İslamabad'ı hava sahasını ihlal etmekle ve topraklarına ateş açmakla suçlaması üzerine başlayan çatışmaların ardından... 15.10.2025
Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Afganistan ile sınırda yaşanan çatışmaların ardından yaptığı açıklamada, "Eğer Afganistan yönetimi çatışma istiyorsa, Pakistan buna hazır" dedi.Asıf, Samaa TV’ye verdiği röportajda, iki ülke arasında dün başlayan ve bugün 48 saatlik geçici ateşkesle durdurulan çatışmaları değerlendirdi. Sınırda yaşanan gerilimin yeni olmadığını vurgulayan Bakan, bu tür durumların uzun süredir sürdüğünü söyledi.Afganistan yönetimiyle masaya oturma çağrılarını 'yersiz' olarak nitelendiren Asıf, Pakistan’ın konuya ilişkin Suudi Arabistan ve diğer Müslüman ülkelerle temas halinde olduğunu da sözlerine ekledi.
23:48 15.10.2025
Afganistan - Pakistan sınırı, Durand Hattı
Afganistan - Pakistan sınırı, Durand Hattı
İki ülke arasında geçen hafta, Taliban’ın İslamabad’ı hava sahasını ihlal etmekle ve topraklarına ateş açmakla suçlaması üzerine başlayan çatışmaların ardından 48 saatlik ateşkes esansında Pakistan, ' "Eğer Afganistan yönetimi çatışma istiyorsa, Pakistan buna hazır" dedi.
Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Afganistan ile sınırda yaşanan çatışmaların ardından yaptığı açıklamada, "Eğer Afganistan yönetimi çatışma istiyorsa, Pakistan buna hazır" dedi.
Asıf, Samaa TV’ye verdiği röportajda, iki ülke arasında dün başlayan ve bugün 48 saatlik geçici ateşkesle durdurulan çatışmaları değerlendirdi. Sınırda yaşanan gerilimin yeni olmadığını vurgulayan Bakan, bu tür durumların uzun süredir sürdüğünü söyledi.
Afganistan yönetimiyle masaya oturma çağrılarını 'yersiz' olarak nitelendiren Asıf, Pakistan’ın konuya ilişkin Suudi Arabistan ve diğer Müslüman ülkelerle temas halinde olduğunu da sözlerine ekledi.
Afganistan - Pakistan sınırı
DÜNYA
Pakistan-Afganistan çatışması: 48 saatlik ateşkes ilanı
10:03
