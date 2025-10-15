https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/pakistan-eger-afganistan-yonetimi-catisma-istiyorsa-pakistan-buna-hazir-1100221407.html
Pakistan: Eğer Afganistan yönetimi çatışma istiyorsa, Pakistan buna hazır
Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Afganistan ile sınırda yaşanan çatışmaların ardından yaptığı açıklamada, "Eğer Afganistan yönetimi çatışma istiyorsa, Pakistan buna hazır" dedi.Asıf, Samaa TV’ye verdiği röportajda, iki ülke arasında dün başlayan ve bugün 48 saatlik geçici ateşkesle durdurulan çatışmaları değerlendirdi. Sınırda yaşanan gerilimin yeni olmadığını vurgulayan Bakan, bu tür durumların uzun süredir sürdüğünü söyledi.Afganistan yönetimiyle masaya oturma çağrılarını 'yersiz' olarak nitelendiren Asıf, Pakistan’ın konuya ilişkin Suudi Arabistan ve diğer Müslüman ülkelerle temas halinde olduğunu da sözlerine ekledi.
Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Afganistan ile sınırda yaşanan çatışmaların ardından yaptığı açıklamada, "Eğer Afganistan yönetimi çatışma istiyorsa, Pakistan buna hazır" dedi.
Asıf, Samaa TV’ye verdiği röportajda, iki ülke arasında dün başlayan ve bugün 48 saatlik geçici ateşkesle durdurulan çatışmaları değerlendirdi. Sınırda yaşanan gerilimin yeni olmadığını vurgulayan Bakan, bu tür durumların uzun süredir sürdüğünü söyledi.
Afganistan yönetimiyle masaya oturma çağrılarını 'yersiz' olarak nitelendiren Asıf, Pakistan’ın konuya ilişkin Suudi Arabistan ve diğer Müslüman ülkelerle temas halinde olduğunu da sözlerine ekledi.