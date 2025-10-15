Belçika merkezli kişisel bakım ürünleri devi 25 yıl sonra Türkiye'den çekildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/belcika-merkezli-kisisel-bakim-urunleri-devi-25-yil-sonra-turkiyeden-cekildi-1100195746.html
15.10.2025
Kişisel bakım ürünleri devi Ontex’in Türkiye’den resmen çekildi. Resmi onaylarını alan şirketin Türkiye'deki mal varlıkları ise Dilek Grubu'nun oldu. 1979 yılında kurulan ve 2.3 milyar Euro cirosu olan şirket, Avrupa, Kuzey Afrika, Çin, Avustralya, Ortadoğu ve Amerika'da ofisleri ve üretim tesisleri bulunan uluslararası bir kişisel bakım şirketi olarak biliniyor.Satış onayı 8 ay sonra geldiPatronlardünyası'nın haberine göre, Şubat ayında çıkan haberlerde Belçika merkezli dünya devinin Türkiye’deki varlıklarını devredeceği bilgisi paylaşılmıştı. Söz konusu haberin ardından 8 ay sonra o işlem resmi kurumlardan onay aldı. Dünya devinin Türkiye’deki birimi Ontex Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin tek kontrolü, Murat Kılıç’ın yönettiği Dilek Şirketler Grubu’nun oldu. Satış işlemi, Ontex’in Türkiye’deki faaliyetlerini, ilgili ihracat operasyonlarını ve İstanbul’daki üretim tesisini kapsıyor.Çocuk ve yetişkin bezi Canbebe olmak üzere Canlady, Canped markalarının üreticisi olan Astel'i 2000 yılında satın alarak Türkiye’ye hızlı bir adım atan Ontex’in pazardaki macerası ise çeyrek asır sürmüş oldu.
