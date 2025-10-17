https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/1300-yillik-buda-heykelinin-altinda-hazine-bulundu-1100270343.html
1300 yıllık Buda heykelinin altında hazine bulundu
Sputnik Türkiye
Tayland’da arkeologlar, 1300 yıllık bir Buda heykelinin altında gizlenmiş altın ve gümüş hazineler ortaya çıkardı. Detaylar haberde...
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100269857_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ca7512fc906f26273ccf9973e1599281.jpg
Nakhon Ratchasima bölgesindeki Wat Thammachak Sema Ram tapınağında yapılan kazılarda bulunan değerli eşyalar, ülkenin erken dönem uygarlıklarından biri olan Dvaravati dönemine ait önemli izler taşıyor.Rutin kazıda tarihi keşifTapınakta yürütülen rutin bir drenaj çalışması sırasında ortaya çıkan hazine, arkeoloji dünyasında büyük heyecan yarattı. Heykelin yaklaşık 1.3 metre altında bulunan eserler arasında altın yüzükler, gümüş küpeler ve bronz halkalar yer alıyor. Uzmanlara göre bu eşyalar, dönemin dini törenlerinde kullanılmış ya da adak olarak toprağa gömülmüş olabilir.Yaklaşık 13 metre uzunluğundaki kumtaşı Buda heykeli, Tayland’ın bilinen en eski heykellerinden biri olarak kabul ediliyor. Heykelin altında, 33 parçadan oluşan bronz, gümüş ve altın takılar içeren seramik bir kap bulundu.Buda figürlü altın levhalarBuluntular arasında en dikkat çekici olanlar ise ‘repousse’ adı verilen kabartma tekniğiyle yapılmış levhalar oldu. Altın ve kurşun-kalay alaşımından yapılan bu levhalarda farklı pozlarda tasvir edilmiş Buda figürleri yer alıyor. Bu eserler, Dvaravati döneminin hem dini hem de sanatsal açıdan ne kadar gelişmiş olduğunu gözler önüne seriyor.Altın levhalardan biri, 8 santimetre genişliğinde ve 12.5 santimetre yüksekliğinde dikdörtgen bir forma sahip. Üzerinde, saçları spiral biçiminde kıvrılmış, uzun kulak memeli ve başının arkasında hale bulunan oturur pozda bir Buda figürü görülüyor. Levhanın bir köşesindeki delik, onun kolye ya da süs eşyası olarak kullanılmış olabileceğini düşündürüyor.İnceleme süreci başladıTayland Güzel Sanatlar Dairesi, bu tarihi eserlerin korunması ve bilimsel incelemesini üstlendi. Uzmanlar, metal levhaların hem sanatsal değerini hem de dönemin dini ritüellerindeki yerini araştırıyor. Eserlerin hassas yapısı nedeniyle koruma süreci büyük bir titizlikle yürütülüyor.Elde edilen bulguların, Dvaravati dönemine ait inanç sistemleri ve zanaatkarlık anlayışına dair yeni bilgiler sunması bekleniyor.Phimai Ulusal Müzesi’nde sergilenecekKazılarda ortaya çıkan altın ve gümüş hazineler, şu anda ülkenin en önemli arkeoloji merkezlerinden biri olan Phimai Ulusal Müzesi’nde korunuyor. Müze, Güneydoğu Asya’nın erken dönem tarihini aydınlatan eserleriyle tanınıyor ve bu yeni keşfin de bölge tarihine ışık tutacağı düşünülüyor.Uzmanlara göre bu hazineler sadece arkeolojik bir buluntu değil, Tayland’ın binlerce yıllık kültürel mirasıyla kurduğu derin bağın da bir sembolü.
tayland
