Yunanistan’da 13 saatlik çalışma günlerine izin veren yasa kabul edildi

Yunanistan, bazı durumlarda 13 saatlik çalışma günlerine izin veren iş yasasını kabul etti.
İktidardaki merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi tarafından desteklenen yasa, özel sektörde gönüllü olarak daha uzun mesai yapılabilmesine olanak tanıyor. Yeni düzenlemeye göre, haftalık 40 saatlik çalışma süresi korunurken, yıllık fazla mesai 150 saatle sınırlandırıldı. Hükümet, yeni sistemin sadece belirli durumlarda ve yılda en fazla 37 gün uygulanabileceğini belirtti.
Çalışma Bakanı Niki Kerameus, yasanın Yunanistan’ın iş gücü piyasasını modernleştirmeyi amaçladığını savunarak, “Muhalefet kamuoyunu yanıltıyor. Bu reform, Avrupa Birliği kurallarıyla uyumlu” dedi.
Yasa, çalışanlara aynı işverende fazla mesai karşılığında yüzde 40 zamlı ücret alma imkanı tanırken, fazla çalışmayı reddedenlerin işten çıkarılamayacağı güvencesini de içeriyor.
Ancak muhalefet partileri düzenlemeye sert tepki gösterdi. Merkez sol Pasok Partisi yasaya karşı oy kullanırken, Syriza Partisi çekimser kaldı. Syriza sözcüleri yasa tasarısını 'yasama canavarı' olarak nitelendirirken, sendikalar da hükümeti 'çalışan haklarını geriletmekle' suçladı.
ADEDY adlı kamu çalışanları sendikası, esnek çalışma saatlerinin 'sekiz saatlik iş gününün fiilen kaldırılması, aile yaşamının bozulması ve aşırı sömürünün yasallaşması' anlamına geldiğini belirtti.
Yasanın kabulü öncesinde sendikalar, düzenlemeyi protesto etmek için ülke genelinde iki kez genel greve gitmiş, toplu taşıma ve kamu hizmetleri durma noktasına gelmişti.