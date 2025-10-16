https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/dunya-devi-gida-sirketi-16-calisanini-isten-cikaracak-1100236828.html

Dünya devi gıda şirketi 16 çalışanını işten çıkaracak

İsviçre merkezli gıda ve içecek şirketi Nestle, maliyet azaltma programı kapsamında iki yıl içinde dünya çapında 16 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Bu çalışanların 12 bininin beyaz yakalılardan oluşacağı açıklandı. Maliyet azaltma programı kapsamında yapılacakNestle, yılın 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin bu dönemdeki satışları yıllık bazda yüzde 3,3 artış gösterirken Çin'deki satışlar zayıfladı.Şirket, maliyet azaltma programı kapsamında iki yıl içinde dünya çapında 16 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Bu çalışanların 12 binini beyaz yakalılar oluşturacak. Kalan 4 bin pozisyon ise ağırlıklı olarak imalat ve tedarik zinciri birimlerinden olacak.Nestle Üst Yöneticisi Philipp Navratil, dünyanın değiştiğini ve şirketin de buna ayak uydurmak için daha hızlı değişmesi gerektiğini belirterek, "Bu değişim, önümüzdeki iki yıl içinde çalışan sayısını azaltmak için zor ama gerekli kararlar almayı da kapsayacak. Bunu saygı ve şeffaflıkla yapacağız." ifadelerini kullandı.

