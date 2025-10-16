https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/dunya-devi-gida-sirketi-16-calisanini-isten-cikaracak-1100236828.html
Dünya devi gıda şirketi 16 çalışanını işten çıkaracak
Dünya devi gıda şirketi 16 çalışanını işten çıkaracak
Sputnik Türkiye
Nestle, iki yıl içerisinde dünya çapında 16 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. 16.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-16T14:20+0300
2025-10-16T14:20+0300
2025-10-16T14:20+0300
ekonomi̇
nestle
işten çıkarma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104222/22/1042222247_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_657203c00f518dfee57f773df9232cbd.jpg
İsviçre merkezli gıda ve içecek şirketi Nestle, maliyet azaltma programı kapsamında iki yıl içinde dünya çapında 16 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Bu çalışanların 12 bininin beyaz yakalılardan oluşacağı açıklandı. Maliyet azaltma programı kapsamında yapılacakNestle, yılın 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin bu dönemdeki satışları yıllık bazda yüzde 3,3 artış gösterirken Çin'deki satışlar zayıfladı.Şirket, maliyet azaltma programı kapsamında iki yıl içinde dünya çapında 16 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Bu çalışanların 12 binini beyaz yakalılar oluşturacak. Kalan 4 bin pozisyon ise ağırlıklı olarak imalat ve tedarik zinciri birimlerinden olacak.Nestle Üst Yöneticisi Philipp Navratil, dünyanın değiştiğini ve şirketin de buna ayak uydurmak için daha hızlı değişmesi gerektiğini belirterek, "Bu değişim, önümüzdeki iki yıl içinde çalışan sayısını azaltmak için zor ama gerekli kararlar almayı da kapsayacak. Bunu saygı ve şeffaflıkla yapacağız." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/almanyanin-dev-sirketi-13-bin-kisiyi-isten-cikaracagini-duyurdu-1099672884.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104222/22/1042222247_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_ebb3666e1cedb10389e47d68827086a3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nestle, işten çıkarma
Dünya devi gıda şirketi 16 çalışanını işten çıkaracak
Nestle, iki yıl içerisinde dünya çapında 16 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.
İsviçre merkezli gıda ve içecek şirketi Nestle, maliyet azaltma programı kapsamında iki yıl içinde dünya çapında 16 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Bu çalışanların 12 bininin beyaz yakalılardan oluşacağı açıklandı.
Maliyet azaltma programı kapsamında yapılacak
Nestle, yılın 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin bu dönemdeki satışları yıllık bazda yüzde 3,3 artış gösterirken Çin'deki satışlar zayıfladı.
Şirket, maliyet azaltma programı kapsamında iki yıl içinde dünya çapında 16 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Bu çalışanların 12 binini beyaz yakalılar oluşturacak. Kalan 4 bin pozisyon ise ağırlıklı olarak imalat ve tedarik zinciri birimlerinden olacak.
Nestle Üst Yöneticisi Philipp Navratil, dünyanın değiştiğini ve şirketin de buna ayak uydurmak için daha hızlı değişmesi gerektiğini belirterek, "Bu değişim, önümüzdeki iki yıl içinde çalışan sayısını azaltmak için zor ama gerekli kararlar almayı da kapsayacak. Bunu saygı ve şeffaflıkla yapacağız." ifadelerini kullandı.