Venezüella’dan Trump’ın CIA’ye sabotaj izni vermesine tepki: ‘Uluslararası hukukun ihlali’
Venezuela Hükümeti, ABD lideri Trump'ın CIA'ya ülkeye karşı gizli operasyonlar yürütme izni verdiği yönündeki açıklamasını kınadı. 16.10.2025, Sputnik Türkiye
Venezüella Hükümeti’nin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Venezüella’nın barış ve istikrarına yönelik operasyonları onayladığını alenen kabul ettiği saldırgan ve abartılı sözlerini” reddettikleri ifade ediliyor.Trump’ın “bu eşi benzeri görülmemiş iddiasının, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ağır bir ihlali” olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma “bu tür apaçık aşırı ve akıl almaz açıklamaları kınama” çağrısı yapıldı.CIA’nin planlarını ve ABD Ordusu’nun Karayipler bölgesine konuşlanmasını endişeyle izlediklerini belirten Venezüella Hükümeti, şunu dedi:Caracas, bu konuyla ilgili tüm uluslararası kurumlara başvurarak gereken tepkinin verilmesi ve askeri tırmandırmayı önleyecek acil önlemler alınmasını talep ettiklerini bildirdi. Açıklamada şu ifadeye yer verildi:Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, New York Times'ın, Beyaz Saray'ın CIA'e Venezüella'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini istikrarsızlaştırmak amacıyla gizli operasyonlar yürütme yetkisi verdiğine ilişkin haberini doğrulamıştı.
Venezüella’dan Trump’ın CIA’ye sabotaj izni vermesine tepki: ‘Uluslararası hukukun ihlali’
10:02 16.10.2025 (güncellendi: 10:11 16.10.2025)
Venezüella Hükümeti’nin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Venezüella’nın barış ve istikrarına yönelik operasyonları onayladığını alenen kabul ettiği saldırgan ve abartılı sözlerini” reddettikleri ifade ediliyor.
Trump’ın “bu eşi benzeri görülmemiş iddiasının, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ağır bir ihlali” olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma “bu tür apaçık aşırı ve akıl almaz açıklamaları kınama” çağrısı yapıldı.
CIA’nin planlarını ve ABD Ordusu’nun Karayipler bölgesine konuşlanmasını endişeyle izlediklerini belirten Venezüella Hükümeti, şunu dedi:
Bu tür manevraların, nihai hedefi Venezüella’nın petrol kaynaklarına el koymak olan ‘rejim değişikliği’ operasyonunu meşrulaştırmayı amaçladığı açık. Dahası, ABD liderinin açıklamaları, Venezüella ve Latin Amerika göçünü damgalamayı amaçlıyor.
Caracas, bu konuyla ilgili tüm uluslararası kurumlara başvurarak gereken tepkinin verilmesi ve askeri tırmandırmayı önleyecek acil önlemler alınmasını talep ettiklerini bildirdi. Açıklamada şu ifadeye yer verildi:
Uluslararası toplum, bu tür eylemlerin cezasız kalmasının tehlikeli siyasi sonuçlara yol açacağını ve derhal durdurulması gerektiğini anlamalı.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, New York Times'ın, Beyaz Saray'ın CIA'e Venezüella'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini istikrarsızlaştırmak amacıyla gizli operasyonlar yürütme yetkisi verdiğine ilişkin haberini doğrulamıştı.