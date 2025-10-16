https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/turkiyenin-havasi-en-kirli-uc-sehri-belli-oldu-bir-yilda-62-bin-kisi-hayatini-kaybetti-1100229294.html

Türkiye'nin havası en kirli üç şehri belli oldu: Bir yılda 62 bin kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin havası en kirli üç şehri belli oldu: Bir yılda 62 bin kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de geçen yıl 62 bin kişi 'hava kirliliğine' bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi. Türkiye'nin havası en kirli şehirleri ise Iğdır, Erzincan ve Kütahya... 16.10.2025, Sputnik Türkiye

temiz hava hakkı platformu

hava kirliliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/1d/1044142676_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3034f82725a63f75b4baa85e4c7d8b2a.jpg

Temiz Hava Hakkı Platformu verilerine göre Türkiye'de havası en kirli üç şehir Iğdır, Erzincan ve Kütahya olarak belirlendi. İstanbul ve Ankara'da ise hava kalitesi hassas düzeyde. Öte yandan Türkiye geçen yıl 62 bin kişi hava kirliliği kaynaklı nedenlerle yaşamını yitirdi. Hava kirliliği Türkiye ekonomisine yılda 138 milyar dolara mal oluyor.Havası kirli üç şehir belli olduTemiz Hava Hakkı Platformu Koordinatörü Deniz Gümüşel, 2024 yılında partikül madde olarak nitelendirilen kirletici nedeniyle Türkiye genelinde 62 bin kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Raporda, en kirli iller Iğdır, Erzincan ve Kütahya olarak belirlendi. İstanbul ve Ankara'da ise hava kalitesi hassas düzeyde.Rapora göre, hava kirliliğinin düzeyi Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği seviyeye çekilirse Türkiye'de yılda en az 60 bin hayat kurtarılabilir.

2025

