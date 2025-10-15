Türkiye
Dünya alarm veriyor: Atmosferdeki karbondioksit rekor seviyeye çıktı
Dünya alarm veriyor: Atmosferdeki karbondioksit rekor seviyeye çıktı
Atmosferdeki karbondioksit seviyesi her geçen sene artıyor peki şuan ne durumda?
Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun 2024’te şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı. Bilim insanları doğal karbon yutaklarının zayıfladığı uyarısında bulunuyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) son raporuna göre atmosferdeki karbondioksit seviyesi 2024’te 424 ppm’e yükseldi. Bu artış, 1957’den bu yana ölçülen en büyük yıllık yükseliş olarak kayıtlara geçti. Bilim insanları bu gidişatın küresel ısınmayı hızlandıracağından endişe ediyor.

Neden bu kadar yükseldi?

Uzmanlara göre karbondioksit artışının üç temel nedeni var. Fosil yakıt kullanımı artması, 2024’te Amerika kıtasında tarihi orman yangınları yaşanması, doğal karbon yutakları zayıflaması. Normalde atmosfere salınan karbondioksitin yaklaşık yarısı okyanuslar ve bitki örtüsü tarafından emiliyor. Ancak artan sıcaklıklar okyanusların karbondioksit tutma kapasitesini düşürürken, kuraklık ve yangınlar bitkilerin karbon depolama gücünü azaltıyor.

Bilim insanlarından uyarı

WMO’dan yapılan açıklamada, iklim sisteminin geri dönüşü zor bir döngüye girdiği vurgulandı. Raporda, “Atmosferde kalan karbondioksit miktarı artıyor, bu da küresel ısınmayı hızlandırıyor” ifadeleri yer aldı. Ayrıca metan ve diazot monoksit gibi diğer sera gazlarının da 2024’te rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.

İklim zirvesi öncesi kritik veri

Rapor, gelecek ay Brezilya’nın Belem kentinde yapılacak COP30 iklim zirvesi öncesi yayımlandı. Ülkelerin sera gazı salımlarını kalıcı olarak azaltmaya yönelik taahhütleri masaya yatırılacak.
