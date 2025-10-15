https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/dunya-alarm-veriyor-atmosferdeki-karbondioksit-rekor-seviyeye-cikti-1100210019.html

Dünya alarm veriyor: Atmosferdeki karbondioksit rekor seviyeye çıktı

Dünya alarm veriyor: Atmosferdeki karbondioksit rekor seviyeye çıktı

Sputnik Türkiye

Atmosferdeki karbondioksit seviyesi her geçen sene artıyor peki şuan ne durumda?

2025-10-15T15:59+0300

2025-10-15T15:59+0300

2025-10-15T15:59+0300

yaşam

çevre

dünya

dünya meteoroloji örgütü

karbondioksit

küresel ısınma

fosil yakıt

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/18/1043278142_43:0:1158:627_1920x0_80_0_0_7d06111bb96a51c497889f44bb209e33.jpg

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) son raporuna göre atmosferdeki karbondioksit seviyesi 2024’te 424 ppm’e yükseldi. Bu artış, 1957’den bu yana ölçülen en büyük yıllık yükseliş olarak kayıtlara geçti. Bilim insanları bu gidişatın küresel ısınmayı hızlandıracağından endişe ediyor.Neden bu kadar yükseldi? Uzmanlara göre karbondioksit artışının üç temel nedeni var. Fosil yakıt kullanımı artması, 2024’te Amerika kıtasında tarihi orman yangınları yaşanması, doğal karbon yutakları zayıflaması. Normalde atmosfere salınan karbondioksitin yaklaşık yarısı okyanuslar ve bitki örtüsü tarafından emiliyor. Ancak artan sıcaklıklar okyanusların karbondioksit tutma kapasitesini düşürürken, kuraklık ve yangınlar bitkilerin karbon depolama gücünü azaltıyor.Bilim insanlarından uyarı WMO’dan yapılan açıklamada, iklim sisteminin geri dönüşü zor bir döngüye girdiği vurgulandı. Raporda, “Atmosferde kalan karbondioksit miktarı artıyor, bu da küresel ısınmayı hızlandırıyor” ifadeleri yer aldı. Ayrıca metan ve diazot monoksit gibi diğer sera gazlarının da 2024’te rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.İklim zirvesi öncesi kritik veri Rapor, gelecek ay Brezilya’nın Belem kentinde yapılacak COP30 iklim zirvesi öncesi yayımlandı. Ülkelerin sera gazı salımlarını kalıcı olarak azaltmaya yönelik taahhütleri masaya yatırılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/dunyanin-termostati-bozulursa-kuresel-isinma-buzul-cagina-donusebilir-1099703448.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

atmosfer, karbondioksit, dünya meteoroloji örgütü, küresel ısınma, fosil yakıtlar