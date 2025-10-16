https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/trump-ukrayna-ordusu-saldiriya-gecmek-istiyor-1100223222.html

Trump: Ukrayna ordusu 'saldırıya geçmek' istiyor

16.10.2025

ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 'saldırıya geçme' niyetinde olduğunu belirterek, bu konuda Zelenskiy ile görüşmede karar vereceğini söyledi.Trump, "Ukraynalılar saldırıya geçmek istiyorlar, bu konuda bir karar vereceğim" dedi.ABD lideri ayrıca, yakın zamanda Ukrayna'nın uzun menzilli silah temini talebini onaylayıp onaylamayacağına dair de bir karar vereceğini belirtti.Daha önce Donald Trump, 17 Ekim'de Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştireceklerini açıklamıştı. Zelenskiy ise, ABD lideriyle yapacakları görüşmede ondan tekrar uzun menzilli silah talep edeceğini dile getirmişti.

