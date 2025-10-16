Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/trump-ukrayna-ordusu-saldiriya-gecmek-istiyor-1100223222.html
Trump: Ukrayna ordusu ‘saldırıya geçmek’ istiyor
Trump: Ukrayna ordusu ‘saldırıya geçmek’ istiyor
Sputnik Türkiye
Trump, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ‘saldırıya geçme’ niyetinde olduğunu ve bu konuyla ilgili kararı Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşmede vereceğini... 16.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-16T01:11+0300
2025-10-16T01:08+0300
ukrayna kri̇zi̇
donald trump
abd
vladimir zelenskiy
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
beyaz saray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099802983_0:0:1173:660_1920x0_80_0_0_94ce74c4faaa20fd9b04cb12490f920a.png
ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ‘saldırıya geçme’ niyetinde olduğunu belirterek, bu konuda Zelenskiy ile görüşmede karar vereceğini söyledi.Trump, “Ukraynalılar saldırıya geçmek istiyorlar, bu konuda bir karar vereceğim” dedi.ABD lideri ayrıca, yakın zamanda Ukrayna'nın uzun menzilli silah temini talebini onaylayıp onaylamayacağına dair de bir karar vereceğini belirtti.Daha önce Donald Trump, 17 Ekim'de Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştireceklerini açıklamıştı. Zelenskiy ise, ABD lideriyle yapacakları görüşmede ondan tekrar uzun menzilli silah talep edeceğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/lavrov-rusya-trump-ve-putinin-alaska-gorusmelerinin-sonuclarina-iliskin-abdden-somut-adimlar-1100216084.html
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099802983_45:0:1072:770_1920x0_80_0_0_907db2de9c1d191bf506ae68bf012e06.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, beyaz saray
donald trump, abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, beyaz saray

Trump: Ukrayna ordusu ‘saldırıya geçmek’ istiyor

01:11 16.10.2025
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
Trump, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ‘saldırıya geçme’ niyetinde olduğunu ve bu konuyla ilgili kararı Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşmede vereceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ‘saldırıya geçme’ niyetinde olduğunu belirterek, bu konuda Zelenskiy ile görüşmede karar vereceğini söyledi.
Trump, “Ukraynalılar saldırıya geçmek istiyorlar, bu konuda bir karar vereceğim” dedi.
ABD lideri ayrıca, yakın zamanda Ukrayna'nın uzun menzilli silah temini talebini onaylayıp onaylamayacağına dair de bir karar vereceğini belirtti.
Daha önce Donald Trump, 17 Ekim'de Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştireceklerini açıklamıştı. Zelenskiy ise, ABD lideriyle yapacakları görüşmede ondan tekrar uzun menzilli silah talep edeceğini dile getirmişti.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
DÜNYA
Lavrov: Rusya, Trump ve Putin'in Alaska görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin ABD'den somut adımlar bekliyor
Dün, 19:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала