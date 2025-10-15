https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/lavrov-rusya-trump-ve-putinin-alaska-gorusmelerinin-sonuclarina-iliskin-abdden-somut-adimlar-1100216084.html
Lavrov: Rusya, Trump ve Putin'in Alaska görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin ABD'den somut adımlar bekliyor
Lavrov: Rusya, Trump ve Putin'in Alaska görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin ABD'den somut adımlar bekliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Anchorage'daki Trump-Putin görüşmelerinde ele alınan konuların Tomahawk füzelerinin Ukrayna'ya olası sevkiyatından... 15.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-15T19:00+0300
2025-10-15T19:00+0300
2025-10-15T18:57+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
abd
donald trump
ukrayna
keith kellogg
tomahawk
melania trump
start
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/01/1091028190_0:17:779:455_1920x0_80_0_0_034339b009afcb7cf30e18a242df84c6.png
Lavrov, Rus basınına verdiği demeçte Rusya’nın Trump ve Putin'in Alaska görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin ABD'den somut bir tepki beklediğini söyledi.Trump'ın Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzeleri sevkiyatı hakkındaki herhangi bir açıklamasının Anchorage'de ele alınan konuları etkilemediğini belirten Lavrov, füzelerin olası sevkiyatının ilişkilerin normalleşmesi perspektiflerine zarar vereceğini vurguladı.Lavrov ayrıca, Rusya'nın START anlaşması konusundaki teklifine ABD'den yanıt beklediğini ve bunun anlaşmanın süresi dolmadan önce gelmesini umduğunu ifade etti.Lavrov’un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/lavrov-trumpin-gazze-plani-filistin-sorununu-cozmuyor-1100138034.html
rusya
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/01/1091028190_76:0:705:472_1920x0_80_0_0_ffaa512daf9b4e1f3dac35bfc55fa358.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sergey lavrov, rusya, abd, donald trump, ukrayna, keith kellogg, tomahawk, melania trump, start, vladimir putin
sergey lavrov, rusya, abd, donald trump, ukrayna, keith kellogg, tomahawk, melania trump, start, vladimir putin
Lavrov: Rusya, Trump ve Putin'in Alaska görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin ABD'den somut adımlar bekliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Anchorage'daki Trump-Putin görüşmelerinde ele alınan konuların Tomahawk füzelerinin Ukrayna'ya olası sevkiyatından etkilenmediğini belirtti.
Lavrov, Rus basınına verdiği demeçte Rusya’nın Trump ve Putin'in Alaska görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin ABD'den somut bir tepki beklediğini söyledi.
Trump'ın Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzeleri sevkiyatı hakkındaki herhangi bir açıklamasının Anchorage'de ele alınan konuları etkilemediğini belirten Lavrov, füzelerin olası sevkiyatının ilişkilerin normalleşmesi perspektiflerine zarar vereceğini vurguladı.
Lavrov ayrıca, Rusya'nın START anlaşması konusundaki teklifine ABD'den yanıt beklediğini ve bunun anlaşmanın süresi dolmadan önce gelmesini umduğunu ifade etti.
Lavrov’un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Tomahawk seyir füzelerinin Kiev'e tedariki, ABD-Rusya ilişkilerine büyük zarar verecektir.
Rusya, Yeni START Anlaşması'nın sona ermesinden önce Putin'in önerisine ABD'nin yanıt vermesini bekliyor.
Rusya, Ukrayna'ya istihbarat aktarımı konusunda ABD'den açıklama talep etti.
Rusya, Alaska zirvesi de dahil olmak üzere geçmişte kaydedilen ilerlemeye dayanarak, başkanlık düzeyi de dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde ABD ile belirli konuları görüşmeye hazır.
ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna ihtilafının ‘kapatılması’ ve derinlere gömülmesi çağrısında bulunuyor.
Rusya, Wittkoff'un Ortadoğu’da gösterdiği yeteneklerini Ukrayna konusunda da görmekten memnuniyet duyacaktır.
Rusya ve ABD arasında çeşitli kanallar aracılığıyla ve çeşitli konularda çalışma temasları yürütülüyor; şu anda üst düzey bir görüşme planlanmıyor.
Rusya, Ukrayna konusunda İstanbul sürecini ‘modernize etme’ önerilerine yanıt bekliyor, ancak şu anda tam bir sessizlik söz konusu.
ABD Başkanı'nın eşi Melania Trump, özellikle çocukların ailelerine geri kavuşması konusunda Ukrayna sorununun çözümünde yardımcı bir rol oynuyor.