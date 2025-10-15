https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/lavrov-rusya-trump-ve-putinin-alaska-gorusmelerinin-sonuclarina-iliskin-abdden-somut-adimlar-1100216084.html

Lavrov: Rusya, Trump ve Putin'in Alaska görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin ABD'den somut adımlar bekliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Anchorage'daki Trump-Putin görüşmelerinde ele alınan konuların Tomahawk füzelerinin Ukrayna'ya olası sevkiyatından... 15.10.2025, Sputnik Türkiye

Lavrov, Rus basınına verdiği demeçte Rusya’nın Trump ve Putin'in Alaska görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin ABD'den somut bir tepki beklediğini söyledi.Trump'ın Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzeleri sevkiyatı hakkındaki herhangi bir açıklamasının Anchorage'de ele alınan konuları etkilemediğini belirten Lavrov, füzelerin olası sevkiyatının ilişkilerin normalleşmesi perspektiflerine zarar vereceğini vurguladı.Lavrov ayrıca, Rusya'nın START anlaşması konusundaki teklifine ABD'den yanıt beklediğini ve bunun anlaşmanın süresi dolmadan önce gelmesini umduğunu ifade etti.Lavrov’un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

