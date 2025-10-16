Türkiye
ABD basını: Trump, Ukrayna'daki çatışmayı görüşmek üzere Putin'i arayacak
ABD basını: Trump, Ukrayna'daki çatışmayı görüşmek üzere Putin’i arayacak
ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı görüşmek için bugün Rusya lideri Putin'i aramak niyetinde olduğu ileri sürüldü. 16.10.2025
2025-10-16T17:53+0300
2025-10-16T17:55+0300
Amerikan basınında yer alan bir habere göre, ABD Başkanı Donald Trump bugün Ukrayna'daki çatışmayı görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i arayacak.ABD yönetimine yakın kaynaklara dayandırılan haberde, “Başkan Trump, Ukrayna savaşını görüşmek üzere perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek” ifadelerine yer verildi.Putin ve Trump en son 19 Ağustos'ta görüşmüştü. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, liderlerin Rus ve Ukrayna heyetleri arasında doğrudan temasların devam etmesini desteklediklerini açıklamıştı.Liderler ayrıca müzakerelerde Moskova ve Kiev’den temsilci seviyesi yükselteme imkanını görüşmek için anlaşmıştı.
ABD basını: Trump, Ukrayna'daki çatışmayı görüşmek üzere Putin’i arayacak

17:53 16.10.2025 (güncellendi: 17:55 16.10.2025)
ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı görüşmek için bugün Rusya lideri Putin'i aramak niyetinde olduğu ileri sürüldü.
Amerikan basınında yer alan bir habere göre, ABD Başkanı Donald Trump bugün Ukrayna'daki çatışmayı görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i arayacak.
ABD yönetimine yakın kaynaklara dayandırılan haberde, “Başkan Trump, Ukrayna savaşını görüşmek üzere perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek” ifadelerine yer verildi.
Putin ve Trump en son 19 Ağustos'ta görüşmüştü. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, liderlerin Rus ve Ukrayna heyetleri arasında doğrudan temasların devam etmesini desteklediklerini açıklamıştı.
Liderler ayrıca müzakerelerde Moskova ve Kiev’den temsilci seviyesi yükselteme imkanını görüşmek için anlaşmıştı.
