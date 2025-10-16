Türkiye
Trump: Modi güvence verdi
Trump: Modi güvence verdi
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Hindistan'ın Rusya'dan petrol almayacağına dair kendisine güvence verdiğini açıkladı. 16.10.2025
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin kendisine Hindistan'ın Rus petrolü satın almayacağına dair güvence verdiğini söyledi.Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hindistan'ın petrol satın almasından memnun değildim ve bugün bana Rusya'dan petrol almayacaklarına dair güvence verdi. Bu büyük bir karar" dedi.Ayrıca Güney Kore'de yapılacak APEC zirvesinde Modi ile görüşeceğini söyledi.Daha önce Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, yeni tarifeleri haksız ve mantıksız olarak nitelendirmişti. Ülkesinin, her büyük ekonomi gibi, ulusal çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacağını belirten Jaiswal, ABD’nin eleştirilerinin seçiciliğine dikkat çekerek Çin ve AB'nin Rus petrolü almaya devam ettiğine işaret etmişti. Buna rağmen, Hindistan’ın uzlaşma arayışına hazır olduğunu ifade eden diplomat bir anlaşmaya varılması umudunu dile getirmişti.
Trump: Modi güvence verdi

03:35 16.10.2025
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Hindistan'ın Rusya'dan petrol almayacağına dair kendisine güvence verdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin kendisine Hindistan'ın Rus petrolü satın almayacağına dair güvence verdiğini söyledi.
Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hindistan'ın petrol satın almasından memnun değildim ve bugün bana Rusya'dan petrol almayacaklarına dair güvence verdi. Bu büyük bir karar" dedi.
Ayrıca Güney Kore'de yapılacak APEC zirvesinde Modi ile görüşeceğini söyledi.
Daha önce Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, yeni tarifeleri haksız ve mantıksız olarak nitelendirmişti. Ülkesinin, her büyük ekonomi gibi, ulusal çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacağını belirten Jaiswal, ABD’nin eleştirilerinin seçiciliğine dikkat çekerek Çin ve AB'nin Rus petrolü almaya devam ettiğine işaret etmişti. Buna rağmen, Hindistan’ın uzlaşma arayışına hazır olduğunu ifade eden diplomat bir anlaşmaya varılması umudunu dile getirmişti.
DÜNYA
Trump: Çin ile ticaret savaşı içindeyiz
01:51
