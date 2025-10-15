Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/abdden-gazze-cagrisi-hamas-tamamen-geri-cekilmeli-1100219563.html
ABD’den Gazze çağrısı: 'Hamas tamamen geri çekilmeli'
ABD’den Gazze çağrısı: 'Hamas tamamen geri çekilmeli'
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Gazze’deki çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas’a yönelik sert bir çağrıda... 15.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-15T21:53+0300
2025-10-15T21:53+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/19/1093045125_0:148:2835:1743_1920x0_80_0_0_b0607ee32273758ee6516204d34cc8c7.jpg
CENTCOM, sosyal medya hesabından Hamas'a ateşkes çağrısında bulundu.Amiral Cooper, “Hamas’a, Gazze’deki masum Filistinli sivillere yönelik şiddeti ve ateşi (hem Hamas’ın kontrolündeki bölgelerde hem de İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Sarı Hat arkasında güvenliğini sağladığı alanlarda) derhal durdurması yönünde güçlü bir çağrıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.Açıklamasında 'barış için tarihi bir fırsat' ifadesini öne çıkaran Cooper, Hamas’ın tamamen geri çekilmesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik barış planına uyması ve gecikmeden silahsızlanması gerektiğini belirtti.Cooper, bölgedeki arabulucularla temas halinde olduklarını da vurgulayarak, “Endişelerimizi, barışın sağlanması ve masum Gazze sivillerinin korunması için bizimle çalışmayı kabul eden arabuluculara ilettik. Bölgedeki barışın geleceği konusunda son derece iyimseriz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/hamas-su-ana-kadar-bulabildigimiz-tum-cenazeleri-teslim-ettik-1100219279.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/19/1093045125_158:0:2678:1890_1920x0_80_0_0_becc7649e3820d628dd31988ffef6fb5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

ABD’den Gazze çağrısı: 'Hamas tamamen geri çekilmeli'

21:53 15.10.2025
© Dawoud Abo AlkasHamas
Hamas - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
© Dawoud Abo Alkas
Abone ol
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Gazze’deki çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas’a yönelik sert bir çağrıda bulundu.
CENTCOM, sosyal medya hesabından Hamas'a ateşkes çağrısında bulundu.
Amiral Cooper, “Hamas’a, Gazze’deki masum Filistinli sivillere yönelik şiddeti ve ateşi (hem Hamas’ın kontrolündeki bölgelerde hem de İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Sarı Hat arkasında güvenliğini sağladığı alanlarda) derhal durdurması yönünde güçlü bir çağrıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Açıklamasında 'barış için tarihi bir fırsat' ifadesini öne çıkaran Cooper, Hamas’ın tamamen geri çekilmesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik barış planına uyması ve gecikmeden silahsızlanması gerektiğini belirtti.
Cooper, bölgedeki arabulucularla temas halinde olduklarını da vurgulayarak, “Endişelerimizi, barışın sağlanması ve masum Gazze sivillerinin korunması için bizimle çalışmayı kabul eden arabuluculara ilettik. Bölgedeki barışın geleceği konusunda son derece iyimseriz” dedi.
Hamas Gazze'deki İsrailli rehineleri Kızılhaç heyetine teslim etmeye başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas: Şu ana kadar bulabildiğimiz tüm cenazeleri teslim ettik
21:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала