ABD’den Gazze çağrısı: 'Hamas tamamen geri çekilmeli'
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Gazze’deki çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas’a yönelik sert bir çağrıda... 15.10.2025, Sputnik Türkiye
CENTCOM, sosyal medya hesabından Hamas'a ateşkes çağrısında bulundu.Amiral Cooper, “Hamas’a, Gazze’deki masum Filistinli sivillere yönelik şiddeti ve ateşi (hem Hamas’ın kontrolündeki bölgelerde hem de İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Sarı Hat arkasında güvenliğini sağladığı alanlarda) derhal durdurması yönünde güçlü bir çağrıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.Açıklamasında 'barış için tarihi bir fırsat' ifadesini öne çıkaran Cooper, Hamas’ın tamamen geri çekilmesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik barış planına uyması ve gecikmeden silahsızlanması gerektiğini belirtti.Cooper, bölgedeki arabulucularla temas halinde olduklarını da vurgulayarak, “Endişelerimizi, barışın sağlanması ve masum Gazze sivillerinin korunması için bizimle çalışmayı kabul eden arabuluculara ilettik. Bölgedeki barışın geleceği konusunda son derece iyimseriz” dedi.
