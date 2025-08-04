https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/sigaraya-yeni-zam-geldi-en-ucuz-ve-pahali-sigara-fiyatlari-listesi-guncellendi-1098344486.html
Sigaraya yeni zam geldi: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları listesi güncellendi
Sigaraya yeni zam geldi: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları listesi güncellendi
Sputnik Türkiye
Philip Morris sigara grubuna zam geldi. Yeni fiyatlar 4 Ağustos itibarıyla geçerli oldu. Zam sonrası grubun en ucuz sigara 90 TL, en pahalısı 100 TL oldu. İşte... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T11:02+0300
2025-08-04T11:02+0300
2025-08-04T11:02+0300
ekonomi̇
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zam
sigaraya zam
philip morris
tekel bayileri yardımlaşma derneği
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Philip Morris grubuna ait sigaralara yeni bir zam geldiğini duyurdu. Zamla birlikte, grubun markalarında fiyatlar yükseldi.Yeni zamlı fiyatlar, 4 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla resmi olarak uygulanmaya başlandı.Yeni Philip Morris fiyat listesiZam sonrası Philip Morris grubundaki en ucuz sigara fiyatı 90 TL, en pahalı ürün ise 100 TL seviyesine çıktı. Yeni fiyat listesi tüm bayilere iletildi ve satışlarda uygulanmaya başlandı.ÖTV zammı ile fiyat artışları arttıSigaraya yapılan bu son zam, Temmuz ayında gerçekleştirilen Otomatik ÖTV güncellemesinin ardından geldi. Temmuz ayında 65 yaş aylığı, engelli maaşı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti gibi kalemlerle birlikte, alkol ve tütün ürünleri de zamlanmıştı.Hangi sigara gruplarına zam geldi?Zam sadece Philip Morris grubuyla sınırlı değil. Diğer büyük sigara gruplarında da fiyatlar yükseldi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/ev-sahibi-ve-kiracilari-ilgilendiriyor-kira-zam-orani-belli-oldu-1098344068.html
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sigara zammı, philip morris, sigara fiyatları 2025, marlboro fiyatı, parliament zam, tbyd açıklama, ötv zammı, güncel sigara fiyatları, 4 ağustos sigara zammı, tütün ürünleri zam
sigara zammı, philip morris, sigara fiyatları 2025, marlboro fiyatı, parliament zam, tbyd açıklama, ötv zammı, güncel sigara fiyatları, 4 ağustos sigara zammı, tütün ürünleri zam
Sigaraya yeni zam geldi: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları listesi güncellendi
Philip Morris sigara grubuna zam geldi. Yeni fiyatlar 4 Ağustos itibarıyla geçerli oldu. Zam sonrası grubun en ucuz sigara 90 TL, en pahalısı 100 TL oldu. İşte güncel sigara fiyatları...
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Philip Morris grubuna ait sigaralara yeni bir zam geldiğini duyurdu. Zamla birlikte, grubun markalarında fiyatlar yükseldi.
Yeni zamlı fiyatlar, 4 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla resmi olarak uygulanmaya başlandı.
Yeni Philip Morris fiyat listesi
Zam sonrası Philip Morris grubundaki en ucuz sigara fiyatı 90 TL, en pahalı ürün ise 100 TL seviyesine çıktı. Yeni fiyat listesi tüm bayilere iletildi ve satışlarda uygulanmaya başlandı.
ÖTV zammı ile fiyat artışları arttı
Sigaraya yapılan bu son zam, Temmuz ayında gerçekleştirilen Otomatik ÖTV güncellemesinin ardından geldi. Temmuz ayında 65 yaş aylığı, engelli maaşı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti gibi kalemlerle birlikte, alkol ve tütün ürünleri de zamlanmıştı.
Hangi sigara gruplarına zam geldi?
Zam sadece Philip Morris grubuyla sınırlı değil. Diğer büyük sigara gruplarında da fiyatlar yükseldi:
JTI Grubu:
En ucuz sigara 85 TL
, en pahalı sigara 100 TL
BAT Grubu:
En ucuz sigara 85 TL
, en pahalı sigara 100 TL
IT Grubu:
En ucuz sigara 79 TL
, en pahalı sigara 93 TL
TT Grubu:
En ucuz sigara 79 TL
, en pahalı sigara 95 TL