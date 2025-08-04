https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/sigaraya-yeni-zam-geldi-en-ucuz-ve-pahali-sigara-fiyatlari-listesi-guncellendi-1098344486.html

Sigaraya yeni zam geldi: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları listesi güncellendi

Sigaraya yeni zam geldi: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları listesi güncellendi

Sputnik Türkiye

Philip Morris sigara grubuna zam geldi. Yeni fiyatlar 4 Ağustos itibarıyla geçerli oldu. Zam sonrası grubun en ucuz sigara 90 TL, en pahalısı 100 TL oldu. İşte... 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T11:02+0300

2025-08-04T11:02+0300

2025-08-04T11:02+0300

ekonomi̇

sigara

zam

sigaraya zam

philip morris

tekel bayileri yardımlaşma derneği

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Philip Morris grubuna ait sigaralara yeni bir zam geldiğini duyurdu. Zamla birlikte, grubun markalarında fiyatlar yükseldi.Yeni zamlı fiyatlar, 4 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla resmi olarak uygulanmaya başlandı.Yeni Philip Morris fiyat listesiZam sonrası Philip Morris grubundaki en ucuz sigara fiyatı 90 TL, en pahalı ürün ise 100 TL seviyesine çıktı. Yeni fiyat listesi tüm bayilere iletildi ve satışlarda uygulanmaya başlandı.ÖTV zammı ile fiyat artışları arttıSigaraya yapılan bu son zam, Temmuz ayında gerçekleştirilen Otomatik ÖTV güncellemesinin ardından geldi. Temmuz ayında 65 yaş aylığı, engelli maaşı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti gibi kalemlerle birlikte, alkol ve tütün ürünleri de zamlanmıştı.Hangi sigara gruplarına zam geldi?Zam sadece Philip Morris grubuyla sınırlı değil. Diğer büyük sigara gruplarında da fiyatlar yükseldi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/ev-sahibi-ve-kiracilari-ilgilendiriyor-kira-zam-orani-belli-oldu-1098344068.html

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