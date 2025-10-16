https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/saganak-yagis-iki-bolgede-devam-ediyor-bugun-hava-nasil-olacak-1100224373.html

Sağanak yağış iki bölgede devam ediyor: Bugün hava nasıl olacak?

Sağanak yağış iki bölgede devam ediyor: Bugün hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin 16 Ekim 2025 Perşembe hava durumu tahminine göre, Marmara ve Karadeniz’de aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege ve Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve sis görülebilir.

2025-10-16T06:51+0300

2025-10-16T06:51+0300

2025-10-16T06:51+0300

yaşam

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

sağanak

sağanak yağış uyarısı

sağanak yağış

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098185861_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2d594fba0aa8cfceae0876834cd46391.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Ekim Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz (Zonguldak ve Düzce haric), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyretmesi bekleniyor.MARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Bursa: 21°C — Parçalı, yer yer çok bulutluÇanakkale: 20°C — Parçalı, yer yer çok bulutluİstanbul: 19°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKırklareli: 16°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Afyonkarahisar: 19°C — Parçalı ve az bulutluDenizli: 24°C — Parçalı ve az bulutluİzmir: 24°C — Parçalı ve az bulutluManisa: 23°C — Parçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Adana: 29°C — Parçalı ve az bulutluAntalya: 26°C — Parçalı ve az bulutluHatay: 28°C — Parçalı ve az bulutluIsparta: 23°C — Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Ankara: 19°C — Parçalı ve çok bulutluÇankırı: 18°C — Parçalı ve çok bulutluEskişehir: 18°C — Parçalı ve çok bulutluKonya: 20°C — Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı çok bulutlu, bölge genelinin (Zonguldak ve Düzce hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Bolu: 18°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDüzce: 21°C — Parçalı ve çok bulutluSinop: 20°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıZonguldak: 18°C — Parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Amasya: 21°C — Parçalı bulutluRize: 21°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSamsun: 19°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıTrabzon: 19°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Erzurum: 16°C — Parçalı, yer yer çok bulutluKars: 17°C — Parçalı, yer yer çok bulutluMalatya: 21°C — Parçalı ve az bulutluVan: 18°C — Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Diyarbakır: 24°C — Az bulutlu ve açıkGaziantep: 26°C — Az bulutlu ve açıkMardin: 24°C — Az bulutlu ve açıkSiirt: 25°C — Az bulutlu ve açık

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/dunya-alarm-veriyor-atmosferdeki-karbondioksit-rekor-seviyeye-cikti-1100210019.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu 16 ekim 2025, 16 ekim perşembe hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü tahmin, marmara sağanak yağış, karadeniz yağmur, ege az bulutlu, akdeniz açık hava, bursa hava durumu, istanbul sağanak, izmir hava raporu, ankara bulutlu, güncel hava durumu tahmini, perşembe yağış haritası, meteoroloji son tahminler