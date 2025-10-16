Türkiye
Sağanak yağış iki bölgede devam ediyor: Bugün hava nasıl olacak?
Sağanak yağış iki bölgede devam ediyor: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'nin 16 Ekim 2025 Perşembe hava durumu tahminine göre, Marmara ve Karadeniz’de aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege ve Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve sis görülebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Ekim Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz (Zonguldak ve Düzce haric), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyretmesi bekleniyor.MARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Bursa: 21°C — Parçalı, yer yer çok bulutluÇanakkale: 20°C — Parçalı, yer yer çok bulutluİstanbul: 19°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKırklareli: 16°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Afyonkarahisar: 19°C — Parçalı ve az bulutluDenizli: 24°C — Parçalı ve az bulutluİzmir: 24°C — Parçalı ve az bulutluManisa: 23°C — Parçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Adana: 29°C — Parçalı ve az bulutluAntalya: 26°C — Parçalı ve az bulutluHatay: 28°C — Parçalı ve az bulutluIsparta: 23°C — Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Ankara: 19°C — Parçalı ve çok bulutluÇankırı: 18°C — Parçalı ve çok bulutluEskişehir: 18°C — Parçalı ve çok bulutluKonya: 20°C — Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı çok bulutlu, bölge genelinin (Zonguldak ve Düzce hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Bolu: 18°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDüzce: 21°C — Parçalı ve çok bulutluSinop: 20°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıZonguldak: 18°C — Parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Amasya: 21°C — Parçalı bulutluRize: 21°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSamsun: 19°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıTrabzon: 19°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Erzurum: 16°C — Parçalı, yer yer çok bulutluKars: 17°C — Parçalı, yer yer çok bulutluMalatya: 21°C — Parçalı ve az bulutluVan: 18°C — Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Diyarbakır: 24°C — Az bulutlu ve açıkGaziantep: 26°C — Az bulutlu ve açıkMardin: 24°C — Az bulutlu ve açıkSiirt: 25°C — Az bulutlu ve açık
Sağanak yağış iki bölgede devam ediyor: Bugün hava nasıl olacak?

06:51 16.10.2025
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak. Marmara ve Karadeniz'in kuzeyinde aralıklı sağanak yağış beklenirken sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Ekim Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz (Zonguldak ve Düzce haric), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyretmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bursa: 21°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu
Çanakkale: 20°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu
İstanbul: 19°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Kırklareli: 16°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Afyonkarahisar: 19°C — Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 24°C — Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 24°C — Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 23°C — Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana: 29°C — Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 26°C — Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 28°C — Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 23°C — Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 19°C — Parçalı ve çok bulutlu
Çankırı: 18°C — Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 18°C — Parçalı ve çok bulutlu
Konya: 20°C — Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin (Zonguldak ve Düzce hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu: 18°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Düzce: 21°C — Parçalı ve çok bulutlu
Sinop: 20°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Zonguldak: 18°C — Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Amasya: 21°C — Parçalı bulutlu
Rize: 21°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Samsun: 19°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Trabzon: 19°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum: 16°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu
Kars: 17°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu
Malatya: 21°C — Parçalı ve az bulutlu
Van: 18°C — Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 24°C — Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 26°C — Az bulutlu ve açık
Mardin: 24°C — Az bulutlu ve açık
Siirt: 25°C — Az bulutlu ve açık
