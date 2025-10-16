Sağanak yağış iki bölgede devam ediyor: Bugün hava nasıl olacak?
© AASağanak yağış iki bölgede devam ediyor: Bugün hava nasıl olacak?
© AA
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak. Marmara ve Karadeniz'in kuzeyinde aralıklı sağanak yağış beklenirken sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Ekim Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz (Zonguldak ve Düzce haric), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyretmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bursa: 21°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu
Çanakkale: 20°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu
İstanbul: 19°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Kırklareli: 16°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Afyonkarahisar: 19°C — Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 24°C — Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 24°C — Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 23°C — Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana: 29°C — Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 26°C — Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 28°C — Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 23°C — Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 19°C — Parçalı ve çok bulutlu
Çankırı: 18°C — Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 18°C — Parçalı ve çok bulutlu
Konya: 20°C — Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin (Zonguldak ve Düzce hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu: 18°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Düzce: 21°C — Parçalı ve çok bulutlu
Sinop: 20°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Zonguldak: 18°C — Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Amasya: 21°C — Parçalı bulutlu
Rize: 21°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Samsun: 19°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Trabzon: 19°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum: 16°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu
Kars: 17°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu
Malatya: 21°C — Parçalı ve az bulutlu
Van: 18°C — Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 24°C — Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 26°C — Az bulutlu ve açık
Mardin: 24°C — Az bulutlu ve açık
Siirt: 25°C — Az bulutlu ve açık
