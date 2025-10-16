https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/rus-pilot-ve-denizcileri-kucumseyen-nato-genel-sekreteri-rutteye-kremlinden-yanit-1100233494.html

Rus pilot ve denizcileri küçümseyen NATO Genel Sekreteri Rutte'ye Kremlin'den yanıt

Rus pilot ve denizcileri küçümseyen NATO Genel Sekreteri Rutte'ye Kremlin'den yanıt

NATO Genel Sekreteri'nin Rus ordusu mensuplarıyla ilgili aşağılayıcı açıklamaları Kremlin'de tepkiyle karşılandı. 16.10.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus pilot ve denizcileri küçümseyen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye yanıt verdi.Rutte'nin Rus savaş pilotlarının yeteneksiz oldukları ve denizcilerin ise demir atmayı beceremedikleri yönündeki sözlerine tepki gösteren Peskov, NATO Genel Sekreteri'nin hiçbir şey bilmediğinin görüldüğünü vurguladı.Peskov, tam aksine, beceriksizliğin birçok Avrupalı bürokratın karakteristik özelliği olduğunun altını çizdi.'Putin ve Şara, Suriye'deki Rus askeri üslerini ele aldı'Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:

2025

