Rus pilot ve denizcileri küçümseyen NATO Genel Sekreteri Rutte'ye Kremlin'den yanıt
Rus pilot ve denizcileri küçümseyen NATO Genel Sekreteri Rutte'ye Kremlin'den yanıt
NATO Genel Sekreteri'nin Rus ordusu mensuplarıyla ilgili aşağılayıcı açıklamaları Kremlin'de tepkiyle karşılandı. 16.10.2025, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus pilot ve denizcileri küçümseyen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye yanıt verdi.Rutte'nin Rus savaş pilotlarının yeteneksiz oldukları ve denizcilerin ise demir atmayı beceremedikleri yönündeki sözlerine tepki gösteren Peskov, NATO Genel Sekreteri'nin hiçbir şey bilmediğinin görüldüğünü vurguladı.Peskov, tam aksine, beceriksizliğin birçok Avrupalı bürokratın karakteristik özelliği olduğunun altını çizdi.'Putin ve Şara, Suriye'deki Rus askeri üslerini ele aldı'Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:
Rus pilot ve denizcileri küçümseyen NATO Genel Sekreteri Rutte'ye Kremlin'den yanıt
NATO Genel Sekreteri'nin Rus ordusu mensuplarıyla ilgili aşağılayıcı açıklamaları Kremlin'de tepkiyle karşılandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus pilot ve denizcileri küçümseyen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye yanıt verdi.
Rutte'nin Rus savaş pilotlarının yeteneksiz oldukları ve denizcilerin ise demir atmayı beceremedikleri yönündeki sözlerine tepki gösteren Peskov, NATO Genel Sekreteri'nin hiçbir şey bilmediğinin görüldüğünü vurguladı.
Peskov, tam aksine, beceriksizliğin birçok Avrupalı bürokratın karakteristik özelliği olduğunun altını çizdi.
'Putin ve Şara, Suriye'deki Rus askeri üslerini ele aldı'
Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:
Suriye'deki Rus askeri üsleri Putin ve Şara'nın gündemindeydi
Kremlin'in Esad hakkında söyleyecek bir şeyi yok
Putin'in Suriye'ye olası iade-i ziyareti konuşulmadı
Alaska Zirvesi ortak bir başarı, gerçekten olumlu, yapıcı bir zirveydi
Rusya, Rus petrolü konusunda Çin ve Hindistan'dan gelen resmi açıklamaları esas alıyor
Putin bu akşam uluslararası telefon görüşmesi yapabilir