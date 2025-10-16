Türkiye
SON DAKİKA Putin, Rusya Enerji Haftası'nda konuşuyor
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/rus-pilot-ve-denizcileri-kucumseyen-nato-genel-sekreteri-rutteye-kremlinden-yanit-1100233494.html
Rus pilot ve denizcileri küçümseyen NATO Genel Sekreteri Rutte'ye Kremlin'den yanıt
Rus pilot ve denizcileri küçümseyen NATO Genel Sekreteri Rutte'ye Kremlin'den yanıt
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri'nin Rus ordusu mensuplarıyla ilgili aşağılayıcı açıklamaları Kremlin'de tepkiyle karşılandı. 16.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-16T12:55+0300
2025-10-16T12:55+0300
dünya
haberler
rusya
çin
nato
kremlin
mark rutte
dmitriy peskov
suriye
ahmed eş-şara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0b/1085761367_0:94:3307:1954_1920x0_80_0_0_602ee14df56e9986029d0903fec05855.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus pilot ve denizcileri küçümseyen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye yanıt verdi.Rutte'nin Rus savaş pilotlarının yeteneksiz oldukları ve denizcilerin ise demir atmayı beceremedikleri yönündeki sözlerine tepki gösteren Peskov, NATO Genel Sekreteri'nin hiçbir şey bilmediğinin görüldüğünü vurguladı.Peskov, tam aksine, beceriksizliğin birçok Avrupalı bürokratın karakteristik özelliği olduğunun altını çizdi.'Putin ve Şara, Suriye'deki Rus askeri üslerini ele aldı'Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/fsb-ukraynali-ve-ingiliz-gizli-servisleri-turkakima-yonelik-saldiri-hazirligi-yapiyor-1100225809.html
rusya
çin
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0b/1085761367_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_03f3bdc6527e6b00ef03c516b6476a60.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, rusya, çin, nato, kremlin, mark rutte, dmitriy peskov, suriye, ahmed eş-şara, ahmet şara, vladimir putin
haberler, rusya, çin, nato, kremlin, mark rutte, dmitriy peskov, suriye, ahmed eş-şara, ahmet şara, vladimir putin

Rus pilot ve denizcileri küçümseyen NATO Genel Sekreteri Rutte'ye Kremlin'den yanıt

12:55 16.10.2025
© Sputnik / Natalia SeliverstovaEl Kremlin de Moscú
El Kremlin de Moscú - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
© Sputnik / Natalia Seliverstova
Abone ol
NATO Genel Sekreteri'nin Rus ordusu mensuplarıyla ilgili aşağılayıcı açıklamaları Kremlin'de tepkiyle karşılandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus pilot ve denizcileri küçümseyen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye yanıt verdi.

Rutte'nin Rus savaş pilotlarının yeteneksiz oldukları ve denizcilerin ise demir atmayı beceremedikleri yönündeki sözlerine tepki gösteren Peskov, NATO Genel Sekreteri'nin hiçbir şey bilmediğinin görüldüğünü vurguladı.

Peskov, tam aksine, beceriksizliğin birçok Avrupalı bürokratın karakteristik özelliği olduğunun altını çizdi.

'Putin ve Şara, Suriye'deki Rus askeri üslerini ele aldı'

Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:
Suriye'deki Rus askeri üsleri Putin ve Şara'nın gündemindeydi
Kremlin'in Esad hakkında söyleyecek bir şeyi yok
Putin'in Suriye'ye olası iade-i ziyareti konuşulmadı
Alaska Zirvesi ortak bir başarı, gerçekten olumlu, yapıcı bir zirveydi
Rusya, Rus petrolü konusunda Çin ve Hindistan'dan gelen resmi açıklamaları esas alıyor
Putin bu akşam uluslararası telefon görüşmesi yapabilir
TürkAkım - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
FSB: Ukraynalı ve İngiliz gizli servisleri TürkAkım'a yönelik saldırı hazırlığı yapıyor
09:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала