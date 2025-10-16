https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/rus-diplomat-dovgalenko-moskova-afrikanin-enerji-egemenligini-destekleyecek-1100243278.html

Rus diplomat Dovgalenko: Moskova, Afrika'nın enerji egemenliğini destekleyecek

16.10.2025

Moskova’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası Forumu’ndaki 'Rusya-Afrika' oturumunda konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Afrika Ortaklıkları Dairesi Başkanı Tatyana Dovgalenko, Moskova’nın iş birliği yaklaşımının kaynak çıkarımı değil, karşılıklı fayda esasına dayandığını vurguladı.Dovgalenko, Rusya’nın Afrika’nın enerji ve ekonomik egemenliğine ulaşmasına, kıtanın kaynaklarına göz dikmeden, yardım etmeye hazır olduğunu belirterek Moskova'nın 'küresel kalkınmanın etkili bir merkezi' haline gelmesinde Afrika'yı desteklediğinin altını çizdi.Dovgalenko açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Afrika'nın benzersiz ve etkili bir küresel kalkınma merkezine dönüşümünü desteklediklerini ifade eden Dovgalenko, bunun da enerji egemenliği olmadan imkansız olduğunu zira enerjinin herhangi bir ekonominin yaşam kaynağı olduğunu belirtti.Dovgalenko ayrıca Rusya’nın Afrika’nın petrol ve gaz endüstrisi için mühendislik ve teknik uzmanlar yetiştirmeyi planladığını ifade ederek, "Personel her şeydir. Rusya, süreklilik ruhu içinde, petrol ve gaz sektöründe profesyonellerin yanı sıra nükleer fizikçiler, mühendisler ve diğer ilgili alanlardaki uzmanları yetiştirmeye hazırdır” diye ekledi.

