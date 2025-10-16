https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/rus-diplomat-dovgalenko-moskova-afrikanin-enerji-egemenligini-destekleyecek-1100243278.html
Rus diplomat Dovgalenko: Moskova, Afrika'nın enerji egemenliğini destekleyecek
Rus diplomat Dovgalenko: Moskova, Afrika'nın enerji egemenliğini destekleyecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Afrika Ortaklıkları Dairesi Başkanı Dovgalenko, Afrika'nın 'küresel kalkınmanın etkili bir merkezi' olması için Moskova'nın yardımcı... 16.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-16T16:55+0300
2025-10-16T16:55+0300
2025-10-16T16:55+0300
poli̇ti̇ka
rusya dışişleri bakanlığı
moskova
rusya
afrika
tatyana dovgalenko
egemenlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100243013_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1af965c66185ca4a7f530926363c0642.jpg
Moskova’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası Forumu’ndaki 'Rusya-Afrika' oturumunda konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Afrika Ortaklıkları Dairesi Başkanı Tatyana Dovgalenko, Moskova’nın iş birliği yaklaşımının kaynak çıkarımı değil, karşılıklı fayda esasına dayandığını vurguladı.Dovgalenko, Rusya’nın Afrika’nın enerji ve ekonomik egemenliğine ulaşmasına, kıtanın kaynaklarına göz dikmeden, yardım etmeye hazır olduğunu belirterek Moskova'nın 'küresel kalkınmanın etkili bir merkezi' haline gelmesinde Afrika'yı desteklediğinin altını çizdi.Dovgalenko açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Afrika'nın benzersiz ve etkili bir küresel kalkınma merkezine dönüşümünü desteklediklerini ifade eden Dovgalenko, bunun da enerji egemenliği olmadan imkansız olduğunu zira enerjinin herhangi bir ekonominin yaşam kaynağı olduğunu belirtti.Dovgalenko ayrıca Rusya’nın Afrika’nın petrol ve gaz endüstrisi için mühendislik ve teknik uzmanlar yetiştirmeyi planladığını ifade ederek, "Personel her şeydir. Rusya, süreklilik ruhu içinde, petrol ve gaz sektöründe profesyonellerin yanı sıra nükleer fizikçiler, mühendisler ve diğer ilgili alanlardaki uzmanları yetiştirmeye hazırdır” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/putin-rusya-enerji-haftasinda-konusuyor-1100235186.html
moskova
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100243013_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d95048c950413df375418d9be55becf6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya dışişleri bakanlığı, moskova, rusya, afrika, tatyana dovgalenko, egemenlik
rusya dışişleri bakanlığı, moskova, rusya, afrika, tatyana dovgalenko, egemenlik
Rus diplomat Dovgalenko: Moskova, Afrika'nın enerji egemenliğini destekleyecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Afrika Ortaklıkları Dairesi Başkanı Dovgalenko, Afrika'nın 'küresel kalkınmanın etkili bir merkezi' olması için Moskova'nın yardımcı olmaya hazır olduğunu dile getirdi.
Moskova’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası Forumu’ndaki 'Rusya-Afrika' oturumunda konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Afrika Ortaklıkları Dairesi Başkanı Tatyana Dovgalenko, Moskova’nın iş birliği yaklaşımının kaynak çıkarımı değil, karşılıklı fayda esasına dayandığını vurguladı.
Dovgalenko, Rusya’nın Afrika’nın enerji ve ekonomik egemenliğine ulaşmasına, kıtanın kaynaklarına göz dikmeden, yardım etmeye hazır olduğunu belirterek Moskova'nın 'küresel kalkınmanın etkili bir merkezi' haline gelmesinde Afrika'yı desteklediğinin altını çizdi.
Dovgalenko açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Biz süreklilik ruhu içinde yardım eli uzatmaya hazırız ve Afrika’nın kaynaklarına yönelik hiçbir talebimiz yok. Ülkemiz kendi kaynakları bakımından zengindir dolayısıyla böyle bir hedefimiz bulunmamaktadır. Biz kıtada potansiyel inşa etmeye odaklanmış durumdayız.
Afrika'nın benzersiz ve etkili bir küresel kalkınma merkezine dönüşümünü desteklediklerini ifade eden Dovgalenko, bunun da enerji egemenliği olmadan imkansız olduğunu zira enerjinin herhangi bir ekonominin yaşam kaynağı olduğunu belirtti.
Dovgalenko ayrıca Rusya’nın Afrika’nın petrol ve gaz endüstrisi için mühendislik ve teknik uzmanlar yetiştirmeyi planladığını ifade ederek, "Personel her şeydir. Rusya, süreklilik ruhu içinde, petrol ve gaz sektöründe profesyonellerin yanı sıra nükleer fizikçiler, mühendisler ve diğer ilgili alanlardaki uzmanları yetiştirmeye hazırdır” diye ekledi.