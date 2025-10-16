Putin: Rus enerji kaynaklarından vazgeçilmesi, AB ekonomisini şimdiden etkiledi
14:13 16.10.2025 (güncellendi: 14:37 16.10.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin, 8.'si düzenlenen Rusya Enerji Haftası Uluslararası Forumu'nda katılımcılara hitap ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün kapılarını açan Rusya Enerji Haftası (REH) Uluslararası Forumu'nun ana panelinde bir konuşma yapıyor.
Rus lider, konuşmasının başında, Batı'nın eylemleri nedeniyle küresel enerji mimarisinin suni olarak bozulduğunu söyledi.
Putin, küresel enerji ilişkilerinin yeniden yapılandırılmasının nesnel bir ihtiyaç olduğunu, zira tüketimin arttığını vurguladı.
Rus enerji kaynaklarını satın almaktan vazgeçmenin ilgili ülkelerde sanayi cirosunun düşmesine ve fiyatların artmasına yol açtığını ifade eden Putin, Avrupa'da sanayi üretiminin gerilemesi nedeniyle doğalgaz talebinin 2019 seviyelerinin altında seyrettiğine dikkat çekti.
Rus lider, birçok Avrupa ülkesinin siyasi baskı altında kalarak Rus enerji kaynaklarını satın almaktan vazgeçtiğini özellikle belirtti.
Putin, Rusya'nın 2025'teki petrol üretim kesintilerinin OPEC+ anlaşmalarıyla ilgili olduğunu söyleyerek petrol piyasasında öngörülebilirliğin küresel ekonomi için en önemli şey olduğunun altını çizdi.
'Rus gazının tedarik rotasındaki değişim hızlandı'
Kuzey Akım boru hatlarının patlatılması ve AB'nin Rus gazını alımını reddetmesi, Rus gazının tedarik rotasındaki değişimi daha da hızlandırdı
Rusya, önde gelen petrol üreticilerinden biri olma konumunu koruyor, bize karşı haksız rekabet mekanizmaları kullanılmasına rağmen
Dünya üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu sağlıyoruz ve yıl sonunda ülkemizde 510 milyon ton petrol üretileceğini tahmin ediyoruz, bu rakam geçen yıla göre yaklaşık yüzde 1 daha düşük
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), küresel nükleer santral inşası pazarının yaklaşık yüzde 90'ını elinde bulunduruyor
Dünya genelinde 110 adet Rus tasarımlı nükleer güç ünitesi inşa ediliyor
85 ülkeden 5 bin temsilci katılıyor
Rusya ve çeşitli ülkelerden üst düzey katılımlara sahne olan Rusya Enerji Haftası Uluslararası Forumu dün başladı.
Rusya ve ortaklarının enerji işbirliğinde yeni yelpazeler açtığı REH, bu yıl büyük bir katılımla gerçekleşiyor. Rusya Devlet Başkanlığı Müsteşarı ve REH Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov, 85 ülkeden 5 bin temsilcinin bu önemli etkinliğe katılacağını teyit ettiğini bildirdi.
Foruma ilginin giderek arttığına dikkat çeken Kobyakov, geçen yıl aynı dönemde 58 ülkeden 2200'ün üzerinde temsilcinin Moskova'ya geleceğini doğruladığını vurguladı.
İşbirlikleri, sorunlar ve zorluklar masaya yatırılıyor
REH Uluslararası Forumu'nun amacı, Rus enerji sektörünün perspektiflerinin ele alınması ve enerji alanında uluslararası işbirliği potansiyelinin masaya yatırılmasıdır.
Farklı ülkelerden katılımcılar, mevcut işbirliklerinin durumunu istişare ederken yeni işbirliği pencerelerini açmak için görüşmelerde bulunuyor.
Forum, enerji sektöründe karşılaşılan başlıca zorlukları ve sektörün kalkınması önündeki engelleri tartışmak için bir platform işlevi görüyor.
Forum, yarın sona erecek.
