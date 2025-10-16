https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/kievin-sivil-hedeflere-yonelik-teror-saldirilarina-misilleme-ukraynadaki-askeri-hedeflere-kinjal-1100232801.html
Kiev’in sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme: Ukrayna’daki askeri hedeflere Kinjal ile vuruldu
Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak dün gece Ukrayna’da askeri sanayi işletmelerini besleyen... 16.10.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.Bakanlığın açıklamasına göre, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece Kinjal hipersonik füzeler dahil uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerinin faaliyetini sağlayan doğalgaz enerji altyapısını vurdu.Açıklamada, "Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi" ifadesi kullanıldı.Düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde 1670 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek 15 zırhlı savaş aracını ve ABD yapımı Patriot hava savunma sistemini de imha etti.Ukrayna ordusunun 6 güdümlü uçak bombası, ABD yapımı HIMARS füzesi ve 278 insansız hava aracı da engellendi.Rus Karadeniz Filosu'na bağlı güçler, Karadeniz'de Ukrayna ordusuna ait 6 adet insansız hücumbotunu imha etti.
12:40 16.10.2025 (güncellendi: 12:42 16.10.2025)
Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak dün gece Ukrayna’da askeri sanayi işletmelerini besleyen doğalgaz enerji altyapısına, Kinjal füzeleri dahil hassas silahlarla büyük saldırının gerçekleştirildiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece Kinjal hipersonik füzeler dahil uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerinin faaliyetini sağlayan doğalgaz enerji altyapısını vurdu.
Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi” ifadesi kullanıldı.
Düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde 1670 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek 15 zırhlı savaş aracını ve ABD yapımı Patriot hava savunma sistemini de imha etti.
Ukrayna ordusunun 6 güdümlü uçak bombası, ABD yapımı HIMARS füzesi ve 278 insansız hava aracı da engellendi.
Rus Karadeniz Filosu’na bağlı güçler, Karadeniz’de Ukrayna ordusuna ait 6 adet insansız hücumbotunu imha etti.