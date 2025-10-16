Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/resmi-gazetede-yayimlandi-16-bakanliga-acil-durumlar-icin-yeni-daire-1100240134.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: 16 bakanlığa acil durumlar için yeni daire
Resmi Gazete'de yayımlandı: 16 bakanlığa acil durumlar için yeni daire
Sputnik Türkiye
Bakanlıklar bünyesinde Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Daire Başkanlıklarının kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. 16.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-16T15:45+0300
2025-10-16T15:45+0300
türki̇ye
ankara
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
cumhurbaşkanlığı
adalet bakanlığı
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104030/17/1040301788_34:0:1280:701_1920x0_80_0_0_c812e4833aa79f54119b6dec2132b897.jpg
16 bakanlığa acil durumlar için yeni daire kurulacak.Acil Durumlar Başkanlıkları ne yapacak?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, başkanlıklar, bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine edecek.Bağlı oldukları bakanlıkları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde temsil edecek başkanlıklar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile ilgili bakanlıkların sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlayacak.Bilgi akışı sağlanacakAcil Durumlar ve Savunma Planlaması Daire Başkanlıkları, Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlayacak, bakanlar tarafından verilen görevleri yerine getirecek.Hangi bakanlıklara kurulacak?Kararnameyle, başkanlıklara verilen görev kapsamında Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyelerinde merkez teşkilatlarında "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı" kadroları ihdas edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/en-cok-182-arandi-en-uzun-170-ile-konusuldu-btk-verilerine-gore-turkiye-mobil-hatlardan-en-kisa-112-1100229710.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104030/17/1040301788_294:0:1229:701_1920x0_80_0_0_ed627afe2f16befddddd6e572d5d711b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
16 bakanlığa acil durumlar için yeni daire
16 bakanlığa acil durumlar için yeni daire

Resmi Gazete'de yayımlandı: 16 bakanlığa acil durumlar için yeni daire

15:45 16.10.2025
© AAdeprem toplanma alanı
deprem toplanma alanı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
© AA
Abone ol
Bakanlıklar bünyesinde Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Daire Başkanlıklarının kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
16 bakanlığa acil durumlar için yeni daire kurulacak.

Acil Durumlar Başkanlıkları ne yapacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, başkanlıklar, bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine edecek.
Bağlı oldukları bakanlıkları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde temsil edecek başkanlıklar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile ilgili bakanlıkların sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlayacak.

Bilgi akışı sağlanacak

Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Daire Başkanlıkları, Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlayacak, bakanlar tarafından verilen görevleri yerine getirecek.

Hangi bakanlıklara kurulacak?

Kararnameyle, başkanlıklara verilen görev kapsamında Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyelerinde merkez teşkilatlarında "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı" kadroları ihdas edildi.
telefon kullanımı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
YAŞAM
Türkiye'nin en çok aranan telefon numarası belli oldu: 112'yi geride bıraktı
14:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала