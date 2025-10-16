Türkiye
Putin, Rusya Enerji Haftası'nda konuşuyor
Türkiye'nin en çok aranan telefon numarası belli oldu: 112'yi geride bıraktı
Türkiye'nin en çok aranan telefon numarası belli oldu: 112'yi geride bıraktı
Türkiye'de yılın ikinci çeyreğinde üç operatörden en sık 182 yani Merkezi Hastane Randevu Sistemi MHRS arandı, en uzun süre ise 170 yani Çalışma ve Sosyal... 16.10.2025
Türkiye'de en sık aranan ve en uzun, en kısa konuşulan kısa numaraların listesi yayımlandı.Türkiye'de en çok kiminle konuşuldu?Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Elektronik Haberleşme Sektörü Raporu'ndan, vatandaşların en sık aradığı, en kısa ve uzun görüşme gerçekleştirdiği, kısa numaralara ilişkin verileri derledi.En sık 182 arandıRapora göre, Türkiye'de hizmet sunan 3 operatörden de yılın ikinci çeyreğinde, hastanelerden randevu almak için kullanılan 182 en sık arandı. Merkezi Hastane Randevu Sistemi için ortalama çağrı süresi, Turkcell'de 267 saniye, TT Mobil'de 271 saniye ve Vodafone'da 266 saniye oldu.İkinci sırada 112 varTurkcell ve TT Mobil'de, 182'nin ardından en sık aranan kısa numara 112 Acil Çağrı Merkezi olarak kayıtlara geçti. Vodafone'da ise en sık aranan 2. kısa numara, 186 (Elektrik Arıza) olarak belirlendi.Operatörlerde en sık aranan 5 kısa numara arasında 185 (Su Arıza), 153 (Alo Zabıta/Büyükşehir/Belediye) ve 170 (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi) de öne çıktı.En kısa süre 112 ile konuşulduVatandaşlar, kısa numaralara yaptıkları aramalarda, en uzun süre 170 (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi) ile görüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi için ortalama çağrı süresi, TT Mobil'de 337 saniye ve Vodafone'da 331 saniye oldu.Çalışanların mesai ve rapor ücretleri gibi sorularını yönelttiği 170, Turkcell'de en sık aranan 5 kısa numara arasında yer almadı. Söz konusu operatörde ortalama çağrı süresi en uzun gerçekleşen kısa numara ise 267 saniye ile hastanelerden randevu almak için kullanılan 182 olarak kayıtlara geçti.Her 3 operatörde, ortalama çağrı süresinin en düşük olduğu kısa numara, 112 oldu. 112 ile yapılan görüşmeler Turkcell ve TT Mobil'de 62 saniye ve Vodafone'da 76 saniye olarak belirlendi.Yılın ikinci çeyreğinde, 3 operatörden en sık yapılan 5 kısa numaralar şöyle:
14:25 16.10.2025 (güncellendi: 14:29 16.10.2025)
Türkiye'de yılın ikinci çeyreğinde üç operatörden en sık 182 yani Merkezi Hastane Randevu Sistemi MHRS arandı, en uzun süre ise 170 yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ile görüşüldü.
Türkiye'de en sık aranan ve en uzun, en kısa konuşulan kısa numaraların listesi yayımlandı.

Türkiye'de en çok kiminle konuşuldu?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Elektronik Haberleşme Sektörü Raporu'ndan, vatandaşların en sık aradığı, en kısa ve uzun görüşme gerçekleştirdiği, kısa numaralara ilişkin verileri derledi.

En sık 182 arandı

Rapora göre, Türkiye'de hizmet sunan 3 operatörden de yılın ikinci çeyreğinde, hastanelerden randevu almak için kullanılan 182 en sık arandı. Merkezi Hastane Randevu Sistemi için ortalama çağrı süresi, Turkcell'de 267 saniye, TT Mobil'de 271 saniye ve Vodafone'da 266 saniye oldu.

İkinci sırada 112 var

Turkcell ve TT Mobil'de, 182'nin ardından en sık aranan kısa numara 112 Acil Çağrı Merkezi olarak kayıtlara geçti. Vodafone'da ise en sık aranan 2. kısa numara, 186 (Elektrik Arıza) olarak belirlendi.
Operatörlerde en sık aranan 5 kısa numara arasında 185 (Su Arıza), 153 (Alo Zabıta/Büyükşehir/Belediye) ve 170 (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi) de öne çıktı.

En kısa süre 112 ile konuşuldu

Vatandaşlar, kısa numaralara yaptıkları aramalarda, en uzun süre 170 (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi) ile görüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi için ortalama çağrı süresi, TT Mobil'de 337 saniye ve Vodafone'da 331 saniye oldu.
Çalışanların mesai ve rapor ücretleri gibi sorularını yönelttiği 170, Turkcell'de en sık aranan 5 kısa numara arasında yer almadı. Söz konusu operatörde ortalama çağrı süresi en uzun gerçekleşen kısa numara ise 267 saniye ile hastanelerden randevu almak için kullanılan 182 olarak kayıtlara geçti.
Her 3 operatörde, ortalama çağrı süresinin en düşük olduğu kısa numara, 112 oldu. 112 ile yapılan görüşmeler Turkcell ve TT Mobil'de 62 saniye ve Vodafone'da 76 saniye olarak belirlendi.
Yılın ikinci çeyreğinde, 3 operatörden en sık yapılan 5 kısa numaralar şöyle:

TURKCELL

TT MOBİL

VODAFONE

Kısa Numara

Kısa Numara

Kısa Numara

182

182

182

112

112

186

186

186

112

185

153

153

153

170

170

