Türkiye'nin en çok aranan telefon numarası belli oldu: 112'yi geride bıraktı
Türkiye'nin en çok aranan telefon numarası belli oldu: 112'yi geride bıraktı
Türkiye'de yılın ikinci çeyreğinde üç operatörden en sık 182 yani Merkezi Hastane Randevu Sistemi MHRS arandı, en uzun süre ise 170 yani Çalışma ve Sosyal...
2025-10-16T14:25+0300
2025-10-16T14:25+0300
2025-10-16T14:29+0300
Yılın ikinci çeyreğinde, 3 operatörden en sık yapılan 5 kısa numaralar şöyle:
Türkiye'de yılın ikinci çeyreğinde üç operatörden en sık 182 yani Merkezi Hastane Randevu Sistemi MHRS arandı, en uzun süre ise 170 yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ile görüşüldü.
Türkiye'de en sık aranan ve en uzun, en kısa konuşulan kısa numaraların listesi yayımlandı.
Türkiye'de en çok kiminle konuşuldu?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Elektronik Haberleşme Sektörü Raporu'ndan, vatandaşların en sık aradığı, en kısa ve uzun görüşme gerçekleştirdiği, kısa numaralara ilişkin verileri derledi.
Rapora göre, Türkiye'de hizmet sunan 3 operatörden de yılın ikinci çeyreğinde, hastanelerden randevu almak için kullanılan 182 en sık arandı. Merkezi Hastane Randevu Sistemi için ortalama çağrı süresi, Turkcell'de 267 saniye, TT Mobil'de 271 saniye ve Vodafone'da 266 saniye oldu.
Turkcell ve TT Mobil'de, 182'nin ardından en sık aranan kısa numara 112 Acil Çağrı Merkezi olarak kayıtlara geçti. Vodafone'da ise en sık aranan 2. kısa numara, 186 (Elektrik Arıza) olarak belirlendi.
Operatörlerde en sık aranan 5 kısa numara arasında 185 (Su Arıza), 153 (Alo Zabıta/Büyükşehir/Belediye) ve 170 (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi) de öne çıktı.
En kısa süre 112 ile konuşuldu
Vatandaşlar, kısa numaralara yaptıkları aramalarda, en uzun süre 170 (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi) ile görüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi için ortalama çağrı süresi, TT Mobil'de 337 saniye ve Vodafone'da 331 saniye oldu.
Çalışanların mesai ve rapor ücretleri gibi sorularını yönelttiği 170, Turkcell'de en sık aranan 5 kısa numara arasında yer almadı. Söz konusu operatörde ortalama çağrı süresi en uzun gerçekleşen kısa numara ise 267 saniye ile hastanelerden randevu almak için kullanılan 182 olarak kayıtlara geçti.
Her 3 operatörde, ortalama çağrı süresinin en düşük olduğu kısa numara, 112 oldu. 112 ile yapılan görüşmeler Turkcell ve TT Mobil'de 62 saniye ve Vodafone'da 76 saniye olarak belirlendi.
Yılın ikinci çeyreğinde, 3 operatörden en sık yapılan 5 kısa numaralar şöyle:
TURKCELL
TT MOBİL
VODAFONE
Kısa Numara
Kısa Numara
Kısa Numara
182
182
182
112
112
186
186
186
112
185
153
153
153
170
170