Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/adanada-saglik-calisanlarina-saldiran-supheli-gozaltina-alindi-1099202824.html
Adana’da sağlık çalışanlarına saldıran şüpheli gözaltına alındı
Adana’da sağlık çalışanlarına saldıran şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Adana’nın Kozan ilçesinde yaralı bir kişinin yakını, acil serviste görevli iki sağlık çalışanına saldırdı. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği olayda... 08.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-08T18:29+0300
2025-09-08T18:29+0300
türki̇ye
türkiye
sağlık
sağlık bakanı
sağlık çalışanı
sağlık bakanlığı
sağlıkta şiddet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099202652_20:0:1126:622_1920x0_80_0_0_2956e88518c1cb44795d1058dfbc6f77.jpg
Adana'da yaralı yakınının tedavisi sırasında acil serviste iki sağlık çalışanını darbeden şüpheli gözaltına alındı.Türkeli Mahallesi'nde bir düğün salonunda çıkan silahlı kavgada yaralanan 24 yaşındaki Özkan Özçelik, Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özçelik’in yakını M.D., burada sağlık görevlilerine saldırarak iki personeli darbetti.Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli M.D. gözaltına alındı. Adana İl Sağlık Müdürlüğü ve Kozan Devlet Hastanesi yönetiminin olayla ilgili süreci yakından takip ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231225/istanbulda-saglik-calisanlarindan-siddet-protestosu-1078929945.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099202652_197:0:1026:622_1920x0_80_0_0_79fc4460352298273f1a271b56a5c2ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, sağlıkta şiddet
türkiye, sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, sağlıkta şiddet

Adana’da sağlık çalışanlarına saldıran şüpheli gözaltına alındı

18:29 08.09.2025
© Fotoğraf : Türk Sağlık SenSağlıkta şiddet
Sağlıkta şiddet - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2025
© Fotoğraf : Türk Sağlık Sen
Abone ol
Adana’nın Kozan ilçesinde yaralı bir kişinin yakını, acil serviste görevli iki sağlık çalışanına saldırdı. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği olayda şüpheli gözaltına alınarak Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Adana'da yaralı yakınının tedavisi sırasında acil serviste iki sağlık çalışanını darbeden şüpheli gözaltına alındı.
Türkeli Mahallesi'nde bir düğün salonunda çıkan silahlı kavgada yaralanan 24 yaşındaki Özkan Özçelik, Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özçelik’in yakını M.D., burada sağlık görevlilerine saldırarak iki personeli darbetti.
Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli M.D. gözaltına alındı. Adana İl Sağlık Müdürlüğü ve Kozan Devlet Hastanesi yönetiminin olayla ilgili süreci yakından takip ettiği bildirildi.
Şişli'deki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Mertcan Yazıcı'nın darbedilmesi meslektaşlarınca protesto edildi. Hastanenin önünde yapılan eyleme, sağlık sendikalarının temsilcileri ve hastane çalışanları katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
TÜRKİYE
İstanbul'da sağlık çalışanlarından şiddet protestosu
25 Aralık 2023, 18:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала