Adana’da sağlık çalışanlarına saldıran şüpheli gözaltına alındı

Adana’da sağlık çalışanlarına saldıran şüpheli gözaltına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde yaralı bir kişinin yakını, acil serviste görevli iki sağlık çalışanına saldırdı.

Adana'da yaralı yakınının tedavisi sırasında acil serviste iki sağlık çalışanını darbeden şüpheli gözaltına alındı.Türkeli Mahallesi'nde bir düğün salonunda çıkan silahlı kavgada yaralanan 24 yaşındaki Özkan Özçelik, Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özçelik’in yakını M.D., burada sağlık görevlilerine saldırarak iki personeli darbetti.Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli M.D. gözaltına alındı. Adana İl Sağlık Müdürlüğü ve Kozan Devlet Hastanesi yönetiminin olayla ilgili süreci yakından takip ettiği bildirildi.

