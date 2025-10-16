Türkiye
MSB kaynakları açıklama yaptı: Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
MSB kaynakları açıklama yaptı: Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ' askeri hastanelerin yeniden açılması' yönündeki açıklamasıyla ilgili MSB kaynaklarından açıklama geldi.
Askeri hastanelerle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'askeri hastanelerin kapatılması hataydı ama açılması sevap olacaktır' şeklindeki açıklaması yapmıştı. Bugün de MSB kaynakları konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi. Çalışmalar devam etmektedir açıklaması yapıldıMilli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. Askeri hastanelerin yeniden açılmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakanlık kaynakları, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" dedi.SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu kritik öneme sahipBakanlık kaynakları Ankara'da Suriye heyeti ile gerçekleşen üçlü görüşme ve terör örgütü SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik sorular üzerine şunları kaydetti:Kaynaklar, Ankara'da gerçekleşen 3'lü görüşmede, Suriye'nin kapasite inşasının artırılması ve Suriye ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar konusunda görüşmeler yapıldığını belirterek, "Suriye'nin istikrarı ve güvenliği doğrultusunda, tek devlet, tek ordu ilkesini desteklemeye kararlıyız. Bu kapsamda SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegre olması kritik öneme sahiptir. Bu konuyla ilgili Türkiye olarak muhataplarımızla gerekli koordinasyonları yapıyor ve süreci yakından takip ediyoruz." şeklinde konuştu.
12:43 16.10.2025
Askeri hastanelerle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'askeri hastanelerin kapatılması hataydı ama açılması sevap olacaktır' şeklindeki açıklaması yapmıştı. Bugün de MSB kaynakları konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Çalışmalar devam etmektedir açıklaması yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. Askeri hastanelerin yeniden açılmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakanlık kaynakları, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" dedi.

SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu kritik öneme sahip

Bakanlık kaynakları Ankara'da Suriye heyeti ile gerçekleşen üçlü görüşme ve terör örgütü SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik sorular üzerine şunları kaydetti:
"Malumlarınız olduğu üzere Suriye hükümeti, tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda, Suriye'nin güvenlik kapasitesinin artırılması, bölgenin terörden arındırılarak istikrar ve güvenliğin tesisine katkı sağlanması maksadıyla Suriye Savunma Bakanlığı ile olan koordinasyon ve işbirliğimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
Kaynaklar, Ankara'da gerçekleşen 3'lü görüşmede, Suriye'nin kapasite inşasının artırılması ve Suriye ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar konusunda görüşmeler yapıldığını belirterek, "Suriye'nin istikrarı ve güvenliği doğrultusunda, tek devlet, tek ordu ilkesini desteklemeye kararlıyız. Bu kapsamda SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegre olması kritik öneme sahiptir. Bu konuyla ilgili Türkiye olarak muhataplarımızla gerekli koordinasyonları yapıyor ve süreci yakından takip ediyoruz." şeklinde konuştu.
