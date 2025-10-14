https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/mhp-genel-baskani-devlet-bahceli-hem-aleviyiz-hem-sunni-hepsinden-once-musluman-turk-milletiyiz-1100167852.html

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Hem Aleviyiz hem Sünni, hepsinden önce müslüman Türk Milletiyiz

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Eski defterleri karıştırırsak müflis tüccar durumuna düşeriz,. Gönüllere ulaşırsak kardeşliğimizi güçlü şekilde pekiştiririz. Türk ve Türkiye Yüzyıl'ındaki dipsiz tartışmaları mutabakata bağlamanın hedefindeyiz. Bu hedef ahlakidir." dedi. Bahçeli konuşmasında "Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimiz bizim canımızdır, can yoldaşımızdır. Onların her sorunu bizim de sorunumuzdur. İmanın ve İslam’ın mükellefiyetleri de hepimizindir" ifadelerini kullanırken, "Hem Aleviyiz hem Sünni, hepsinden önce de Müslüman Türk Milletiyiz" dedi. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle: Savaş yerine barış, kutuplaşma yerine kucaklaşma, istismar yerine iş birliği, imtiyaz yerine eşitlik, baskı yerine hür irade her sorunu çözecek tariftir. Eski defterleri karıştırırsak müflis tüccar durumuna düşeriz,. Gönüllere ulaşırsak kardeşliğimizi güçlü şekilde pekiştiririz. Türk ve Türkiye Yüzyıl'ındaki dipsiz tartışmaları mutabakata bağlamanın hedefindeyiz. Bu hedef ahlakidir. Ttemelinde akıl, izan, insaf ve insan vardır. Siyasi, manevi, tarihi, kültürel ve fikrî imkânlarla kireçlenmiş kronik gerilimleri bertaraf etmek mümkün, hatta mukadderdir.İblislerin tezgahını bozma vaktidirTürk-Kürt, inanan–inanmayan, laik–anti-laik ikilemini körükleyen yine aynı odaklardır. Dâhili ve harici tezgâh ise Alevî-Sünnî bloklaşmasını siyasî ve ideolojik dürtülerle süreklilik içinde tahrik ve tahkim etmeye kalkışan Türk ve İslam muhaliflerinin kara kampanyasıdır. İnanç ve ifade hakkıyla insan ve fikir hürriyetinin kullanımına ses çıkaran, itiraz eden, tepki gösteren; buna her kim teşebbüs ve tenezzül ediyorsa ya akıl ve vicdan mahrumudur ya da taşeron olarak sahaya sürülmüş bir ajan provokatör mahlûktur.Elbette Alevî İslam inancına mensup kardeşlerimizin geçmişe, tarihe ve bugüne dair ihtiyaç ve beklentilerini dile getirmeye hiçbir şey mani değildir. Benim maksadım, herkesin ve hepimizin üzerinde durması gereken; esasen millî ve manevî faydada ortak hissiyat olan yorum ve değerlendirmeleri açıklamaktır. Alevî İslam inancına mensup kardeşlerimiz bizim canımızdır, can yoldaşımızdır. Onların her sorunu bizim de sorunumuzdur. İmanın ve İslam’ın mükellefiyetleri de hepimizindir.Hem Aleviyiz hem Sünni Tuzakları bozmanın vaktidir. Birbirimize yan gözle bakmaktan yorulmadık mı? Hepimizin Allah'ı, Peygamberi, kıblesi birdir. Hem Aleviyiz hem Sünni, hepsinden önce de Müslüman Türk Milletiyiz. İblislerin tezgahını bozma vaktidir. Alevi kardeşlerimiz bizim canımız, can beraberimizdir. Onların her sorunu bizim sorunumuz her isteği bizim de isteğimizdir. Aleviliği inanç ve kültür alanından çıkarmaya çalışanlar büyük yanlıştadır. Cami ne kadar bizimse cemevi de bizimdir. Gerginlikleri diri tutmanın hiçbir sonu yok. Alevi kardeşlerimizin cemevini ibadet olarak görmelerine anlayış göstermek lazım.Dün ne diyorsak bugün de aynı çizgideyiz. Maraş'tan Çorum'a kadar yaşananların iç yüzünü okumayanlar, emin olun ki bizim ilgi ve irtibat sahamızın sonuna kadar dışındadır. Hacıbektaş'ta yaklaşık 6 bin metrekarelik dünyanın en büyük cemevi külliyesinin milli birliğimizin nişanesi olması Allah'tan niyazımızdır. Ehlibeytin aydınlık meşalesi orada yanacaktır. Ehlibeytin aziz büyüklerini saygı büyüklerini saygı ile yad ediyorum.En büyük soykırım suçu İsrail tarafından işlenmiştirSekiz günlük şiddet ve dehşet süreci, 9 Ekim 2025 tarihinde kısmen son bulmuş; nihayet İsrail ile Hamas arasında ateşkes süreci 10 Ekim 2025 tarihinden itibaren tesis edilmiştir. Mezkûr anlaşmanın ilk aşamasının devreye girmesiyle birlikte, esir takası, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail askerlerinin belirlenen birinci etapta geri çekilmelerine ilişkin müspet gelişmeler yaşanmıştır.En büyük soykırım suçu İsrail tarafından işlenmiştir. Gazzeli şehitlerin dökülen kanlarını misliyle ödeyeceklerdir. Temennimiz barışın gerçekleşmesi ve iki devleti çözüm ile sağlanmasıdır.Bu gelişmeler karşısında politik tutumumuzu belirlerken tedbirli ve ihtiyatlı hareket etmek kaçınılmaz bir gerekliliktir.

