Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/meksikada-siddetli-yagislar-nedeniyle-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-66ya-yukseldi-kayip-sayisi-75-1100223834.html
Meksika'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi, kayıp sayısı 75
Meksika'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi, kayıp sayısı 75
Sputnik Türkiye
Meksika'da Priscilla ve Raymond tropik fırtınalarının neden olduğu şiddetli yağışlar ve sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 66 oldu. 16.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-16T02:52+0300
2025-10-16T02:59+0300
dünya
meksika
sel
sel felaketi
can kaybı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100223677_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_4964348913cac1893c869fe5fe276ab4.jpg
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, günlük basın toplantısında ülkedeki şiddetli yağışlar ve sellerin yol açtığı felakette can kaybının 66'ya çıktığını duyurdu. Kaybolanların sayısı 75 olarak güncellendi.Sheinbaum, bazı kasabalarda halen elektrik hizmetinin sağlanamadığını, 100'den fazla yolun kapalı olduğunu ve Silahlı Kuvvetlerin öncelikli bölgelerde yardım çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.Devlet Başkanı Sheinbaum, ihtiyaç sahiplerine gıda, su ve ilaç ulaştırılması için sivil savunma ekipleri ile belediyelerin aralıksız çalıştığını duyurdu.Meksika basınına göre sel felaketinde etkilenenlerin sayısı 250 bini, hasar gören evlerin sayısı ise 50 bini geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/meksikada-son-yillarin-en-buyuk-felaketi-en-az-64-olu-65-kisi-kayip-1100155541.html
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100223677_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_9c90e9ce18af60c1393d24deb4f94b4f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meksika, sel, sel felaketi, can kaybı
meksika, sel, sel felaketi, can kaybı

Meksika'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi, kayıp sayısı 75

02:52 16.10.2025 (güncellendi: 02:59 16.10.2025)
© AP Photo / Felix MarquezMeksika'da şiddetli yağış ve sel
Meksika'da şiddetli yağış ve sel - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Felix Marquez
Abone ol
Meksika'da Priscilla ve Raymond tropik fırtınalarının neden olduğu şiddetli yağışlar ve sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 66 oldu.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, günlük basın toplantısında ülkedeki şiddetli yağışlar ve sellerin yol açtığı felakette can kaybının 66'ya çıktığını duyurdu. Kaybolanların sayısı 75 olarak güncellendi.
Sheinbaum, bazı kasabalarda halen elektrik hizmetinin sağlanamadığını, 100'den fazla yolun kapalı olduğunu ve Silahlı Kuvvetlerin öncelikli bölgelerde yardım çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
Devlet Başkanı Sheinbaum, ihtiyaç sahiplerine gıda, su ve ilaç ulaştırılması için sivil savunma ekipleri ile belediyelerin aralıksız çalıştığını duyurdu.
Meksika basınına göre sel felaketinde etkilenenlerin sayısı 250 bini, hasar gören evlerin sayısı ise 50 bini geçti.
Meksika'da Sel Felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2025
YAŞAM
Meksika’da son yılların en büyük felaketi: En az 64 ölü, 65 kişi kayıp
13 Ekim, 18:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала