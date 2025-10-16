https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/meksikada-siddetli-yagislar-nedeniyle-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-66ya-yukseldi-kayip-sayisi-75-1100223834.html
Meksika'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi, kayıp sayısı 75
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, günlük basın toplantısında ülkedeki şiddetli yağışlar ve sellerin yol açtığı felakette can kaybının 66'ya çıktığını duyurdu. Kaybolanların sayısı 75 olarak güncellendi.Sheinbaum, bazı kasabalarda halen elektrik hizmetinin sağlanamadığını, 100'den fazla yolun kapalı olduğunu ve Silahlı Kuvvetlerin öncelikli bölgelerde yardım çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.Devlet Başkanı Sheinbaum, ihtiyaç sahiplerine gıda, su ve ilaç ulaştırılması için sivil savunma ekipleri ile belediyelerin aralıksız çalıştığını duyurdu.Meksika basınına göre sel felaketinde etkilenenlerin sayısı 250 bini, hasar gören evlerin sayısı ise 50 bini geçti.
02:52 16.10.2025 (güncellendi: 02:59 16.10.2025)
